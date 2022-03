69 Die Rheinländer bleiben zwar an weiteren Treffern interessiert, spielen mittlerweile im Zweifel aber den sicheren Pass. Sie können in der Schlussphase aller Voraussicht nach einige Kräfte sparen.

66 Die Schanzer mit ihrer ersten Chance nach der Pause! Der durch Röhl in die halbrechte Tiefe geschickte Joker Kutschke hat freie Bahn in Richtung Heimkasten, zögert im Sechzehner aber viel zu lange mit einem Schuss. So wird sein Versuch noch durch die saubere Grätsche de Wijs' geblockt.

63 Mit Kutschke, Pick und Linsmayer bringt FCI-Coach Rüdiger Rehm auf einen Schlag drei frische Akteure für die letzte halbe Stunde. Sie ersetzen Schmidt, Eckert-Ayensa und Sarpei.

62 Denis Linsmayer Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Denis Linsmayer

62 Hans Nunoo Sarpei Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Hans Nunoo Sarpei

62 Florian Pick Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Florian Pick

62 Dennis Eckert-Ayensa Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Dennis Eckert-Ayensa

62 Stefan Kutschke Ingolstadt Einwechslung bei FC Ingolstadt 04: Stefan Kutschke

62 Patrick Schmidt Ingolstadt Auswechslung bei FC Ingolstadt 04: Patrick Schmidt

62 Der angeschlagene Torschütze Ginczek und Vorbereiter Piotrowski verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend. Sie machen Platz für Tanaka und Iyoha.

61 Emmanuel Iyoha Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha

61 Jakub Piotrowski Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jakub Piotrowski

61 Ao Tanaka Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Ao Tanaka

61 Daniel Ginczek Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Daniel Ginczek

57 Marcel Gaus Ingolstadt Gelb-Rote Karte für Marcel Gaus (FC Ingolstadt 04)

Es kommt noch härter für den FCI! Der verwarnte Gaus verpasst mit seiner Grätsche gegen Sobottka den Ball und erwischt leicht den linken Fuß des Düsseldorfers. Referee Jablonski schickt ihn daraufhin mit der Ampelkarte vom Feld.

56 Für das Schlusslicht scheint es in der verbleibenden Spielzeit nur noch darum zu gehen, die Höhe der Niederlage in einem erträglichem Rahmen zu halten. Düsseldorf hat nämlich noch nicht genug, spielt weiter nach vorne.

54 De Wijs mit dem Kopf! Der Niederländer schraubt sich nach Nareys Eckstoßflanke von der rechten Fahne im Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt am höchsten und nickt nur knapp über den mittigen Querbalken.

51 Marcel Sobottka Düsseldorf Gelbe Karte für Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf)

Der gebürtige Gelsenkirchener stoppt Röhl im Mittelfeld bei erhöhter Geschwindigkeit. Die sechste Gelbe Karte des Nachmittags ist fällig.

50 Khaled Narey Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 3:0 durch Khaled Narey

Düsseldorf gelingt kurz nach Wiederbeginn die Vorentscheidung! Narey fängt einen katastrophalen Querpass Stevanovićs im offensiven Zentrum ab, lässt Sarpei an der Sechzehnerkante aussteigen und zirkelt den Ball aus gut 14 Metern in die obere linke Ecke.

48 Hans Nunoo Sarpei Ingolstadt Gelbe Karte für Hans Nunoo Sarpei (FC Ingolstadt 04)

Nachdem er Sobottka im Mittelfeld auf dessen rechten Fuß getreten ist, wird Sarpei bei der nächsten Unterbrechung von Referee Jablonski die Gelbe Karte gezeigt.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Merkur-Spiel-Arena! Trotz des frühen Erfolgserlebnisses und einer ordentlichen Spielanlage hat das formstarke Thioune-Team dem Schlusslicht einige Male die Gelegenheit gegeben, den Spielstand zu egalisieren. Durch den zweiten Treffer der effizienten Fortunen ist Ingolstadts Chance auf einen Punktgewinn aber auf ein Minimum geschrumpft. Kommt der FCI nach dem Seitenwechsel dennoch zurück?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf führt zur Pause des Heimspiels gegen den FC Ingolstadt 04 mit 2:0. Die Rheinländer gingen bereits in der 4. Minute durch einen Kopfball Ginczeks in Führung. Die Oberbayern reagierten positiv und ließen durch Gaus (9.) und Eckert-Ayensa (14.) noch in der ersten Viertelstunde gute Ausgleichschancen ungenutzt. In der Folge wurden die Hausherren in ihrer Defensive stabiler, gleichzeitig büßten sie im Vorwärtsgang aber auch an Geschwindigkeit und Direktheit ein. So kamen sie lange Zeit nicht mehr über einige nur ansatzweise gefährliche Versuch aus der zweiten Reihe hinaus. In Minute 35 schlugen sie dann aber doch ein weiteres Mal zu: Zimmermann traf mit dem linken Fuß sehenswert in die obere rechte Ecke. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Merkur-Spiel-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

45 Marcel Gaus Ingolstadt Gelbe Karte für Marcel Gaus (FC Ingolstadt 04)

Gaus steigt Narey im Mittelfeld in die Beine, um einen schnellen Gegenstoß der Rheinländer zu unterbinden. Auch hier ist eine Gelbe Karte fällig.

44 Gaus nimmt im offensiven Zentrum an Fahrt auf und visiert aus gut 22 Metern mit dem linken Spann die linke Ecke an. Der Ball rauscht ziemlich weit am Düsseldorfer Gehäuse vorbei.

42 Jakub Piotrowski Düsseldorf Gelbe Karte für Jakub Piotrowski (Fortuna Düsseldorf)

Piotrowski streckt Eckert-Ayensa auf Höhe der Mittellinie bei erhöhtem Tempo nieder. Das Foul des Düsseldorfer Manns mit der Trikotnummer acht wird mit einer Gelben Karte geahndet.

41 Ingolstadt lädt die Hausherren zum dritten Treffer ein! Stevanovićs Pass in Richtung linker Abwehrseite ist zu kurz geraten und wird durch Hennings abgefangen. Der will sofort den freien Ginczek vor dem leeren Kasten in Szene setzen, doch in höchster Not macht Keeper Stojanović doch noch wieder gut.

40 Dresden hat in Bremen mittlerweile den Ausgleich kassiert. Dadurch vergrößert sich Düsseldorfs Vorsprung auf den Relegationsplatz auf drei Punkte.

37 Kastenmeier passt auf! Eckert-Ayensas flacher Diagonalpass ist für Schmidt bestimmt, der am rechten Strafraumeck freie Bahn in Richtung Heimkasten hat. Düsseldorfs Keeper hat das Anspiel aber vorausahnt und klärt den Ball ins Seitenaus.

35 Matthias Zimmermann Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch Matthias Zimmermann

Düsseldorf legt den zweiten Treffer nach! Piotrowskis Steilpass in den halbrechten Offensivkorridor nimmt Zimmermann auf dem Weg nach innen mit, rennt auf die letzte Abwehrlinie zu und schießt aus mittigen 15 Metern in die obere rechte Ecke.

33 Mit Appelkamp gibt ein weiterer Fortune einen Schuss aus mittlerer Distanz ab. Der Versuch mit dem rechten Fuß aus halblinken 20 Metern ist viel zu hoch angesetzt, so dass FCI-Keeper Stojanović nicht eingreifen muss.

30 Bilbija mit dem Kopf! Ein am kurzen Pfosten verlängerter Einwurf von der linken Außenbahn erreicht den eng bewachten 21-Jährigen an der mittigen Fünferkante. Bei enger Bewachung drückt er den Ball mit der Stirn nicht weit über die mittige Latte hinweg.

29 Dejan Stojanović Ingolstadt Gelbe Karte für Dejan Stojanović (FC Ingolstadt 04)

Ingolstadts Keeper Stojanović kassiert wegen Meckerns die Gelbe Karte.

28 Daniel Ginczek Düsseldorf Gelbe Karte für Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf)

Ginczek kommt im Kampf um einen freien Ball innerhalb des gegnerischen Sechzehners mit einer seitlichen Grätsche zu spät gegen Antonitsch. Schiedsrichter Jablonski ahndet das Einsteigen mit der ersten Verwarnung der Partie.

27 Schlechte Nachrichten gibt es für die Schanzer aus dem Erzgebirge. Dort ist Aue gegen Regensburg soeben in Führung gegangen. Nach aktuellem Stand würde Ingolstadt selbst im Falle eines Sieges den 18. Tabellenplatz nicht verlassen.

24 In den Nachwehen einer halbherzig geklärten Ecke Nareys probiert sich Hoffmann von der mittigen Strafraumkante mit der direkten Abnahme eines Flugballs. Wegen starker Rücklage segelt sein Versuch weit über den Ingolstädter Kasten hinweg.

21 Düsseldorf verzeichnet weiterhin Ballbesitz- und Feldvorteile, erlaubt sich im Rückzugsverhalten aber immer wieder gröbere Aussetzer. Hinsichtlich der Chancenverteilung ist die Führung Fortunas etwas schmeichelhaft.

18 Piotrowski gegen Stojanović! Der Pole taucht auf halbrechts vor der gegnerischen Abwehrkette auf und donnert den Ball mit dem rechten Spann aus 15 Metern auf die oberere halblinke Ecke. Den flatternden Versuch stoppt Ingolstadts Schlussmann Stevanović mit Mühe.

16 Hennings ist auf der linken Sechzehnerseite Adressat eines flachen Querpasses Appelkamps vom nahen Flügel. Seine Direktabnahme per linkem Spann segelt aus gut 14 Metern weit über den Gästekasten hinweg.

14 Die nächste gute Chance für die Schanzer! Gegen aufgerückte Hausherren dringt Eckert-Ayensa über links in den Sechzehner ein, zieht nach innen und feuert den Ball bei zugestellter Schussbahn aus gut 13 Metern auf die halblinke Ecke. Kastenmeier verhindert den Einschlag mit einem starken Reflex.

12 In tabellarischer Hinsicht haben die Rheinländer den frühen Vorteil bitter nötig, führt Kellerkonkurrent Dresden in Bremen doch auch schon mit 1:0. Aktuell rücken sie auf den 13. Rang vor.

9 Torschütze Ginczek muss auf dem Feld behandelt werden, scheint sich am linken Schienbein verletzt zu haben. Möglicherweise ist F95-Coach Daniel Thioune zu einem frühen Wechsel gezwungen.

7 Ingolstadt gelingt beinahe die schnelle Antwort! Nachdem Eckert-Ayensa eine Flanke von der rechten Außenbahn per Kopf verlängert hat, prodiziert Gaus aus mittigen 13 Metern mit der Stirn eine Bogenlampe, die für den rechten Winkel bestimmt ist. Torhüter Kastenmeier verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen der linken Hand.

4 Daniel Ginczek Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Daniel Ginczek

Düsseldorf geht früh in Führung! Der auf der rechten Außenbahn in die Tiefe geschickte Narey gibt von der Grundlinie sanft in den zentralen Bereich des Sechzehners. Der unbewachte Ginczek nickt aus gut acht Metern präzise in die rechte Ecke ein.

3 Gaus treibt den Ball gegen ungeordnete Hauherren im offensiven Zentrum temporeich nach vorne und gibt aus vollem Lauf und gut 22 Metern einen ersten Schuss mit dem linken Spann ab. Der Ball kullert weit rechts am Ziel vorbei.

1 Düsseldorf gegen Ingolstadt – auf geht's in der Merkur-Spiel-Arena!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor gut 15000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Oberbayern, die zwei ihrer drei bisherigen Ligasiege dieser Spielzeit in der Fremde feierten und deren Rückstand auf den Relegationsplatz heute im schlechtesten Fall auf 13 Punkte anwächst, stellt Coach Rüdiger Rehm nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli zweimal um. Anstelle von Heinloth (Oberschenkelverletzung) und Pick (Bank) beginnen Gaus und Stevanović.

Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Ende September im Audi-Sportpark dank der Treffer Hoffmanns (57.) und Zimmermanns (74.) mit 2:1 für sich entschieden und die in der laufenden Saison bereits achtmal ohne eigenen Treffer blieben, hat Trainer Daniel Thioune im Vergleich zum 0:0-Auswärtsunentschieden beim SSV Jahn Regensburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Hartherz, Appelkamp und Hennings nehmen die Plätze von Gavory (positiver Coronatest), Klaus (Muskelfaserriss) und Tanaka (Bank) ein.

Der FC Ingolstadt 04 hat sich im Kalenderjahr 2022 mit fünf Punkten in sechs Partien zwar stabilisiert, verfügt im Kampf um den Klassenerhalt aber nur noch um Außenseiterchancen, wiegt die Hypothek der Sieben-Zähler-Hinrunde doch zu schwer. Infolge der Punkteteilungen gegen den SV Sandhausen (0:0) und beim SV Werder Bremen (1:1) verloren die Schanzer vor acht Tagen daheim gegen den FC St. Pauli mit 1:3.

Unter Preußer-Nachfolger Daniel Thioune, der am 8. Februar übernommen hat, ist Fortuna Düsseldorf noch ungeschlagen. Den beiden Heimsiegen gegen den FC Schalke 04 (2:1) und gegen den FC Erzgebirge Aue (3:1) folgte am letzten Sonntag ein 0:0 beim SSV Jahn Regensburg. Unter dem gebürtigen Georgsmarienhütter haben die Rot-Weißen die Abstiegszone verlassen, könnten nach den Siegen der Konkurrenz aber schon heute wieder auf den Relegationsplatz zurückfallen.