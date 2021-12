15 Das geht zu einfach! Paderborn schwärmt wieder über Owusu auf und kann auch auf den Flügeln frei gewähren.

13 Chima Okoroji landet nach einem Zweikampf unglücklich auf dem Boden und muss an der Seitenlinie kurz behandelt werden.

11 Die Auswärtsmacht aus Paderborn ist auch in der Kurpfalz früh auf Kurs und bleibt nach dem Führungstor weiter am Drücker. Sandhausen findet nur schwer in die Zweikämpfe und bietet den Gästen in der eigenen Gefahrenzone zudem zu viel Freiraum.

8 Mit so einer Abwehrleistung wird es für Sandhausen schwer, im Abstiegskampf zu bestehen. In der Offensive gelangt indes Testroet an den Ball und wird im Sechzehner der Paderborner kurz von Hünemeier gehalten. Für den Ref reicht die Aktion aber nicht für einen Elfmeterpfiff.

5 Marcel Mehlem Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Marcel Mehlem

Paderborn trifft auch ohne die Topstürmer! Mehlem spaziert nach gestoppten Steilpass durch die löchrige Abwehr der Sandhäuser und wird überhaupt nicht angegangen. Diekmeier will noch retten und rutscht mit einer Grätsche ins Leere. Danach visiert Mehlem rechts im Fünfer die kurze Ecke an und trifft!

4 Die Ostwestfalen übernehmen zunächst mit Ballbesitz und schlagen den Ball bei einem ersten Freistoß von Schuster in die Arme von Drewes im SVS-Tor.

2 Wie startet die durchgewürfelte Mannschaft des SC Paderborn? Coach Kwasniok hat sein Team auf gleich fünf Positionen umgestellt und bietet nach den Ausfällen von Platte und Michel zudem zwei unerfahrene Stürmer auf: Cuna und Owusu haben in der 2. Liga noch keinen Treffer erzielt.

1 Der Ball rollt! Schiri Christof Günsch pfeift die Partie an und der SC Paderborn stößt in der Kurpfalz an. Die Gäste laufen in blau-schwarzen Trikots auf, während der SVS ganz in Weiß antritt.

1 Spielbeginn

Können die Sandhäuser vom Verletzungspech der Paderborner profitieren oder holt der SCP den nächsten Auswärtssieg? Gleich erfahren wir mehr!

Beim Angriff auf den Vereinsrekord müssen die Paderborner heute allerdings auf ihre beiden besten Stürmer verzichten: Topscorer Sven Michel (gesperrt) und Kollege Felix Platte (verletzt) sind beide nicht spielfähig. Beide zusammen haben in der laufenden Saison 19 der 29 Paderborner Tore erzielt. Als Joker sitzt bei den Ostwestfalen Kai Pröger auf der Bank.

Ganz anders sieht das Stimmungsbild hingegen in Ostwestfalen aus. Der SC Paderborn spielt – egal ob zuhause oder in der Fremde – eine starke Saison und ist mit 26 Punkten und dem 4. Platz sogar in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Bleibt der SCP heute auch in der Kurpfalz ungeschlagen, würde das Team von Trainer Łukasz Kwasniok sogar einen neuen Vereinsrekord aufstellen: Für Paderborn wäre es die erste komplette Vorrunde ohne Auswärtsniederlage.

Neben dem FC Ingolstadt gibt es in der 2. Bundesliga nach 15 Spieltagen nur noch ein weiteres Team ohne Heimsieg: Sandhausen. Die Kurpfälzer sind im eigenen Stadion noch ohne Dreier und treffen mit Paderborn nun auch noch auf das beste Auswärtsteam der Liga. SVS-Trainer Alois Schwartz gibt sich trotz der schlechten Ausgangslage kämpferisch: „Wir haben noch drei Spiele dieses Jahr und wollen das Bestmögliche rausholen“, sagte der Sandhäuser Trainer. Zuletzt kassierten die abstiegsbedrohten Kurpfälzer drei Niederlagen am Stück.