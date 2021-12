50 Die Körpersprache der Gäste stimmt - Aydins Abschluss aus 23 Metern ist dennoch mehr übermütig als mutig.

48 Eieiei, viel Dusel für S04! Fraisl kommt weit aus seinem Tor heraus und stoppt den langen Ball per Kopfball, der misslingt ihm aber und landet genau im Fuß von Kyereh - der zieht sofort ab, Itakura rennt zurück vor die Linie und verhindert den Einschlag.

47 Auf beiden Seiten steht übrigens noch das gleiche Personal wie im ersten Durchgang auf dem Rasen.

46 Keine 20 Sekunden dauert es bis zur erste dicken Möglichkeit für die Schalker! Lawrence rutscht der lange Ball unterm Fuß durch und Aydin spekuliert, steht völlig frei vor Vasilj, aber der pariert in seiner kurzen Ecke bärenstark.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Pause am Millerntor - St. Pauli führt nach 45 Minuten mit 2:0 gegen Schalke 04. Von Beginn an legten beide Teams eine heiße Sohle auf den Rasen und spielten rasant nach vorne. Bereits nach wenigen Minuten zappelte der Ball im Netz und es war Ex-Schalker Burgstaller, der die vermeintliche Führung erzielte, aber im Abseits stand. Doch er sollte auch im weiteren Verlauf des Spiels die Hauptfigur bleiben, denn mit seinem Doppelpack schoss er die Kiezkicker zur verdienten Pausenführung. Schalke hielt stellenweise gut dagegen und hatte auch die Riesenchance zum Ausgleich, insgesamt waren die Knappen aber zu harmlos.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Zumindest nochmal ein Abschluss für S04. Pieringer steigt bei der Ecke von links am kurzen Pfosten hoch, bringt das Leder aber nur auf das Tordach.

44 Schalke ist wieder im Vorwärtsgang, Pieringer versucht es gleich doppelt im Strafraum, kommt aber zweimal nicht durch.

42 Smith liegt nach einem Check von Palsson am Boden, steht aber wieder. Der Freistoß aus 30 Meter bringt nichts ein.

41 Diesmal kommt keine Antwort der Schalker, sondern der nächste Angriff der Hausherren. Burgstaller fungiert nahezu als rechter Außenstürmer, der Ball wird zur Ecke abgewehrt und diesmal kann Thiaw den Standard aus der Gefahrenzone klären.

39 Guido Burgstaller St. Pauli Tooor für FC St. Pauli, 2:0 durch Guido Burgstaller

Bisher führte keine Ecke zum Erfolg, doch jetzt spielen die Kiezkicker sie mal kurz aus. Schalke ist überrascht, Paqarada kann unbedrängt flanken, findet den Kopf von Burgstaller und der legt die Pille mit dem Hinterkopf gezielt ins lange Eck.

39 Aus dem Nichts der nächste Abschluss für St. Pauli - Burgstaller hat so ein Selbstbewusstsein zurzeit, dass er auch vom rechten Strafraumrand einfach mal ins kurze Eck abzieht - Ecke.

38 Das sieht man auch selten: Fritz pfeift Aydin wegen eines falschen Einwurfs zurück.

35 Burgstaller wird zu Unrecht im Abseits gesehen - schade um die Ecke für St. Pauli. Bei einem Tor wäre diese Szene aber definitiv beim VAR gelandet.

34 Grandioser Pass von Paqarada auf Kyereh, der über links durchstartet. Ihm geht ein wenig der Platz aus und er wählt zu spät das Abspiel in die Mitte, Kamiński klärt zur Ecke.

32 Allzu leichtfertig darf St. Pauli vor dem eigenen Sechzehner nicht sein, auch wenn Terodde und Bülter fehlen. Ziereis schießt Dadashov gegen das lange Bein, aber der Ball rollt ins Toraus, bevor der Schalker ihn erreichen kann.

30 Die Hausherren drehen wieder auf. Diesmal ist Kyereh Vorbereiter, seine Flanke von rechts in den Strafraum wird zur Ecke geklärt. Die köpft dann Kamiński endgültig aus der Gefahrenzone.

29 Durchatmen für Schalke! Was für ein Kracher von Kyereh - Irvine bringt den Ball von der rechten Grundline scharf ins Zentrum und da donnert der frischgebackene ghanaische Nationalspieler die Kugel artistisch aus 13 Metern über den Querbalken.

26 Malick Thiaw Schalke Gelbe Karte für Malick Thiaw (FC Schalke 04)

Diesmal ist Kyereh an gleichem Tatort das Opfer und bekommt den Tritt auf den Fuß ab - Thiaw wird zu Recht mit Gelb bestraft.

25 Die Partie wird immer umkämpfter und auch die Härte nimmt ein wenig zu, ohne, dass es unfair wird auf dem Rasen.

23 Aber die Reaktion der Schalker ist da! Keine 30 Sekunden später zieht Ouwejan links im Strafraum aus spitzem Winkel ab - keine Gefahr für Vasilj.

22 Auf der Gegenseite trifft fast auch der Ex-St.-Paulianer gegen seinen Ex-Klub. Zalazar übernimmt rechts am Strafraum den freigeblockten Ball von Dadashov, taucht alleine vor Keeper Vasilj auf, schiebt die Kugel aus 13 Metern aber knapp am oberen rechten Knick vorbei.

21 Für den Ex-Schalker ist es bereits der 13. Saisontreffer - einer mehr als Zweitliga-Rekordtorschütze Terodde.

20 Guido Burgstaller St. Pauli Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Guido Burgstaller

Die Szene scheint fast schon vorbei, weil Matanović zu lange mit der Flanke auf Burgstaller wartet, aber dann kommt sie doch noch - Burgstaller lässt Ouwejan abperlen, stellt den Körper rein und drischt ihn aus 15 Metern per Halbvolley ins untere linke Eck. Fraisl ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

19 Starke Flanke von Paqarada in die Spitze, Burgstaller spekuliert auf den Rück-Kopfball von Kamiński zu seinem Keeper - der kommt auch, ist aber perfekt getimt und gesetzt.

18 Auch auf der Gegenseite wird die Ecke nicht ungefährlich - Ouwejans Standard landet vor den Füßen von Pieringer, der mit dem geblockten Schuss halbrechts im Strafraum den nächsten Eckball herausholt.

16 Der Eckball bleibt spannend, nachdem Palsson nur unzureichend klärt, den zweiten Ball schickt Irvine per Kopf aus sieben Metern aber ungefährlich ins Toraus.

15 Der Ball läuft rund in der Anfangsviertelstunde! Auf beiden Seiten ist Tempofußball angesagt. Paqarada sucht von links eine Anspielstation am langen Pfosten, bekommt immerhin eine Ecke heraus.

13 Zalazar macht auf der rechten Seite Dampf, flankt mit Zug an den Elfmeterpunkt, aber da bekommt Debütant Dadashov das Stürmerfoul gegen sich gepfiffen.

12 Burgstaller ist heiß! Mit einem schönen Doppelpass mit Kyereh kurbelt er die Szene an, bekommt den Pass schnell rechts in den Strafraum vorgelegt und donnert die Kugel aus elf Metern und spitzem Winkel ans Außennetz.

10 Das Publikum fordert Gelb für Kamiński, aber dessen Check gegen Burgstaller ist ein anderes Kaliber als der von Kyereh gleich zu Beginn - Fritz winkt ab, belässt es beim Freistoß.

9 Nach kurzer Behandlungspause kann er aber weitermachen.

8 Das sieht schmerzhaft aus! Drexler und Pieringer rasseln beim Kopfballduell aneinander, Letzterer bleibt liegen.

6 Der Ball ist drin! Aber sofort geht die Fahne hoch. Matanović erobert die Kugel am Fünfer, nimmt sie durch zwei Mann mit und muss aus sechs Metern selbst abziehen, überlässt aber für Burgstaller, der zwei Schritte im Abseits steht. Das Tor zählt zu Recht nicht.

4 Fußball wollen die beiden Teams in dieser aggressiven Anfangsphase aber auch spielen! Schalke wagt den ersten Vorstoß, Drexler findet aber keinen Anspielpartner im Zentrum.

2 Daniel Kyereh St. Pauli Gelbe Karte für Daniel Kyereh (FC St. Pauli)

Auf der anderen Seite gibt es sogar den Karton! Kyereh geht mit zu viel Intensivität gegen Palsson an der Seitenlinie zugange, der Ball ist weg und er trifft nur den Schalker, den erst fast bis auf die Bank schubst - Gelb nach 84 Sekunden.

1 Und der Unparteiische ist sofort gefragt! Itakura senst rechtsaußen Irvine um und da richtet Fritz sofort ein ernstes Wörtchen an den Japaner.

1 Schiedsrichter Marco Fritz pfeift die Partie an!

1 Spielbeginn

13 Mal hat es dieses Duell bereits gegeben, aber noch nie in der 2. Liga. Die Bilanz spricht für die Gäste, die acht Siege holten, während nur zwei an die Kiezkicker gingen. Das letzte Duell übrigens fand vor über zehn Jahren statt. Die Partie wird einigen noch in Erinnerung sein, denn sie endete damals wegen eines Bierbecherwurfs auf einen Assistenten mit einem Spielabbruch. Aufgrund der fortgeschrittenen Spielzeit von 89 Minuten wurde das Spiel dennoch gewertet und es blieb beim 2:0 für Schalke.

Schalke ballerte sich zuletzt mit dem 5:2 gegen Sandhausen aus der kleinen Krise, die drei Niederlagen in Folge beinhaltete, unter anderem die peinliche Pokalschlappe bei 1860 München. Das bittere 1:1 in Bremen hätte zudem ein weiterer Dreier werden sollen, aber über die katastrophale Elfmeterentscheidung für die Hansestädter wurde bereits mehrfach diskutiert. Auch St. Pauli rehabilitierte sich gegen Sandhausen (3:1) von der bitteren 0:4-Klatsche in Darmstadt und gewann vorige Woche mit 3:2 beim 1. FC Nürnberg.

Gemessen an der Ausgangslage und Tabellensituation darf man durchaus von einem Duell zweier Aufstiegskandidaten sprechen. Zwar trennen beide Teams sechs Plätze, aber der Siebte aus Gelsenkirchen liegt nur sechs Zähler hinter den Kiezkickern und könnte mit einem Dreier in die Top-3 springen. St. Pauli hingegen will den Patzer der Darmstädter nutzen und sich ein wenig Luft an der Tabellenspitze verschaffen und gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft machen.

Grammozis-Vertreter Piepenbrock wechselt trotz des überzeugenden 5:2 am letzten Wochenende gegen Sandhausen dreimal: Ranftl rückt auf die Bank, Bülter und Flick stehen nicht im Kader. Dafür kommt Dadashov zu seinem Zweitligadebüt und Palsson und Aydin dürfen ebenfalls wieder Startelfluft schnuppern.

Blicken wir nun auf die Aufstellungen, die die beiden Co-Trainer auf den Rasen schicken. St. Paulis Favé nimmt nur eine Änderung gegenüber dem 3:2 gegen Nürnberg vor: Ohlsson muss auf die Bank und Zander startet hinten rechts.

Ganz Corona-befreit ist die Premiere eines Topspiels am Samstagabend am Millerntor allerdings auch nicht. Die 2. Liga erlebt ihr erstes Spiel ohne Trainer – Plural. St.-Pauli-Trainer Schultz infizierte sich letzte Woche und befindet sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Sein Assistent Favé übernahm das Training und plante zusammen mit dem Chefcoach die Woche und auch die heutige Aufstellung. Kurios ist aber, dass es auch Gäste-Trainer Grammozis erwischte. Wegen grippeähnlicher Symptome verpasste er bereits unter der Woche die Trainingseinheiten und nach positiven wie negativen Befunden war der Abstrich am Donnerstag letztlich positiv. Damit ging es auch für ihn endgültig in häusliche Isolation.

In der Hansestadt gelten andere Regeln! Nach den Beschlüssen der Regierung am Donnerstag dürfen in Stadien und Hallen nur noch bis zu 50 Prozent der Fans hereingelassen werden, im Freien gilt die Höchstgrenze von 15.000. Da in Hamburg diese Regel erst ab nächster Woche greift, findet das Spektakel heute Abend vor (fast) ausverkauftem Haus statt. Die Kiezkicker verzichten wie in den letzten Heimspielen auch auf die volle Auslastung, daher finden sich 25.000 Menschen am Millerntor ein.