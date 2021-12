46 Marvin Mehlem Darmstadt Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Marvin Mehlem

46 Braydon Manu Darmstadt Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Braydon Manu

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf führt zur Pause der Zweitligafreitagspartie beim SV Darmstadt 98 mit 2:0. Die Südhessen legten zielstrebig los und schrammten durch Gjasulas Kopfball an den Außenpfosten früh nur hauchdünn an einem Treffer vorbei (3.). Die Rheinländer fanden infolge ihres passiven Auftakts sowohl mit als auch gegen den Ball schnell einen Zugang und rissen in Minute 16 durch Hennings die Führung an sich. Sie kontrollierten das Geschehen daraufhin, ohne mit aller Macht auf ihr zweites Tor zu drängen. So fanden lange Zeit fast alle Aktionen zwischen den beiden Strafräumen statt. Erneut durch Hennings baute die Preußer-Auswahl ihren Vorsprung in der Schlussphase aus (41.). Manu hätte für die Lilien fast im direkten Gegenzug den Anschluss hergestellt (43.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins am Böllenfalltor soll um 60 Sekunden verlängert werden.

43 Manu beinahe mit dem schnellen Anschluss! Der Ex-Hallenser packt aus zentraen 17 Metern einen flatterhaften Schuss mit dem linken Spann aus, den Torhüter Wolf nur mit Mühe nach vorne abwehren kann. Tietz will den Abpraller per Kopf über die Linie drücken, doch Klarer verhindert dies in höchster Not.

41 Rouwen Hennings Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch Rouwen Hennings

Hennings schnürt den Doppelpack! Nach Nareys Freisfoßflanke von der linken Außenbahn ist Tietz' Klärungsaktion unzureichend, köpft er doch direkt vor die Füße des Düsseldorfer Stürmers. Der zieht aus mittigen 13 Metern mt dem linken Spann ab. Der wuchtige Schuss rauscht zentral auf den Kasten und kann dort weder von Gjasula noch von Keeper Schuhen gestoppt werden.

39 Auch nach einem härteren Einsteigens gegen Tanaka kommt Schiedsrichter Aarnink noch ohne Gelben Karte aus. Die Partie wird in der Schlussphase des ersten Abschnitts aber deutlich hitziger und ruppiger.

36 Koutris nimmt eine Verlagerung Tanakas im halblinken Offensivkorridor herunter und setzt mit dem zweiten Kontakt Hennings auf der linken Strafraumseite in Szene. Das Anspiel erwischt den Angreifer aber auf Kniehöhe; er kann es weder festmachen noch direkt verwerten.

33 Kempes scharfe Ausführung eines Eckstoßes von der linken Fahne rutscht am kurzen Pfosten durch. Gjasula ist jedoch zu überrascht, um den Ball aus gut sechs Metern auf den Kasten zu befördern.

30 Kempe ist an der mittigen Sechzehnerkante Adressat einer halbhohen Flanke Hollands von links. Der Mann mit dem elf auf dem Rücken geht mit einer Direktabnahme volles Risiko, schießt mit dem rechten Spann aber weit drüber.

28 Abwehrman Patric Pfeiffer sucht Tietz mit einem Flugball aus der eigenen Hälfte, will den Kollegen aus der Offensiven im Zentrum in Szene setzen. Das Anspiel ist aber viel zu hoch angesetzt und landet bei Gästetorhüter Wolf.

25 Nach einem vielversprechenden Beginn läuft bei der Lieberknecht-Auswahl im Vorwärtsgang überhaupt nichts mehr zusammen. Sie findet seit einer guten Viertelstunde keine Wege mehr in abschlussreife Positionen.

22 In der Live-Tabelle rücken die Flingeraner zwar nur auf Rang elf vor, bauen den Vorsprung auf den 16. Platz aber auf fünf Punkte aus. Darmstadt könnte im Falle einer Niederlage im Laufe des Wochenendes von Regensburg überholt werden.

19 Erstmals seit Juli liegen die Lilien in einem Heimspiel zurück. Am 1. Spieltag verloren sie am Böllenfalltor gegen den SSV Jahn Regensburg mit 0:2.

16 Rouwen Hennings Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Rouwen Hennings

Düsseldorf geht nach einer guten Viertelstunde in Führung! Nareys flaches Diagonalanspiel vom rechten Flügel leitet Sobottka in das Sechzehnerzentrum zu Hennings weiter. Der Angreifer schiebt aus mittigen zwölf Metern in die untere rechte Ecke ein. Schuhen ist noch mit der linken Hand dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

13 Die Preußer-Truppe findet in den letzten Minuten besser in die Zweikämpfe und hält die Lilien nach deren stürmischen Anfangsmomenten weit weg vom eigenen Gehäuse. Einen kleinen Schritt aus der Krise heraus hat sie geschafft.

10 Narey findet Iyoha! Der durch Hennings direkte Weiterleitung bediente Ex-Hamburger passt vom rechten Flügel flach und hart an die Fünferkante. Iyoha verlängert vom ersten Pfosten in Richtung langer Ecke und verfehlt den Heimkasten nur knapp.

7 Kempe behauptet den Ball auf der linken Sechzehnerseite auf engstem Raum gegen gleich drei Rote. Er bringt mit dem rechten Fuß nur einen schwachen Abschluss zustande, der die linke Torecke deutlich verfehlt.

6 In gestalterischer Hinsicht sind die Gäste noch nicht in diesem Match angekommen. Spätestens an der Mittellinie wird ihnen der Ball vom Tabellenzweiten abgenommen.

3 Gjasula trifft den Pfosten! Kempes Eckstoßflanke von der linken Fahne ist für den langen Pfosten bestimmt. Im Rücken von Torhüter Wolf, der sich beim Herauslaufen verschätzt hat, köpft Gjasula vom Fünfereck bei enger Bewachung in Richtung kurzer Ecke. Der Ball fliegt gegen die Außenseite des Aluminiums.

1 Darmstadt gegen Düsseldorf – Durchgang eins am Böllenfalltor ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Rheinländern, die in der vergangenen Saison beide Vergleiche mit den Lilien für sich entschieden (3:2 und 2:1) und die in der Fremde zehn ihrer 16 Punkte holten, stellt Coach Christian Preußer nach der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zweimal um. Anstelle von Zimmermann (positiver Coronatest) und Peterson (Bank) beginnen Tanaka und Piotrowski.

Auf Seiten der Südhessen, die seit Anfang Oktober durchschnittlich mehr als drei Treffer pro Begegnung erzielten und die heute mit einem Dreier dank des besseren Torverhältnisses jedenfalls bis morgen Abend die Tabellenspitze zurückerobern würden, hat Trainer Torsten Lieberknecht im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim FC Erzgebirge Aue eine personelle Änderung vorgenommen. Gjasula verdrängt Karic auf die Bank.

Die Fortuna aus Düsseldorf befindet sich in einer sportlichen Krise, denn sie gewann lediglich eines ihrer letzten acht Pflichtspiele. Im Oktober und im November reichte es für die Flingeraner insgesamt nur zu zwei Zählern; die Abstiegszone ist bedrohlich nahe gekommen. Zuletzt verloren sie sowohl bei der SG Dynamo Dresden als auch vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 0:1 – gegen die Ostwürttemberger kassierten sie das Gegentor in der Nachspielzeit.

Der SV Darmstadt 98 befindet sich in den letzten Zügen der Hinrunde in bestechender Form, zog er aus den letzten sieben Partien doch satte 19 Zähler. Die Lilien haben sich aus der unteren Tabellenhälfte in die Aufstiegsränge vorgearbeitet. Nach drei überzeugenden Siegen taten sie sich am letzten Samstag beim abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue vergleichsweise schwer, setzten sich aber dank der Treffer Pfeiffers (62.) und Seydels (75.) mit 2:1 durch.