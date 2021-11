50 Der erste Abschluss der zweiten Hälfte kommt von 96. Niklas Hult zieht von der linken Bahn nach innen und schießt dann mit rechts einige Meter über den Kasten.

48 Clever ist anders! Der bereits verwarnte Ondoua hat schon wieder die Hände am gegnerischen Trikot und zupft diesmal Justvan um. Diesmal lässt Schiri Dingert die Karte zum Glück der Gastgeber stecken.

46 Weiter geht's! Bei den Gästen aus Paderborn beginnt zum zweiten Durchgang in der Spitze Felix Platte für den blassen Kai Pröger.

46 Felix Platte Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Felix Platte

46 Kai Pröger Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Hannover 96 und der SC Paderborn gehen torlos in die Kabinen! Für eine durchaus unterhaltsame erste Hälfte waren überraschend vor allem die zuletzt wenig erfolgreichen Niedersachsen verantwortlich. Nach einem forschen Start der Gäste übernahm 96 die Initiative und ließ die Ostwestfalen über weite Strecken kaum zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber kreierten auch einige gute Möglichkeiten, konnten diese aber wie so häufig in den letzten Wochen nicht nutzen. Die größte Chance vergab Maximilian Beier als er alleine vor Keeper Huth auftauchte, diesen aber nicht überwinden konnte. Paderborn war nur sporadisch in der Offensive zu sehen und konnte lediglich einige Fernschüsse verbuchen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Julian Justvan zieht nochmal von rechts nach innen und lässt aus 18 Metern einen satten Linksschuss los, der einen Meter am kurzen Eck vorbeirauscht.

44 Gaël Ondoua Hannover Gelbe Karte für Gaël Ondoua (Hannover 96)

Auch die zweite Verwarnung gibt es für ein taktisches Vergehen. Ondoua reißt im Mittelkreis energisch an Srbeny, bis dieser aufgibt und zu Boden geht.

42 Hinterseer weicht mal auf den linken Flügel aus und wechselt dann schön die Seite zu Beier. Der kommt auch zur Flanke und sucht damit wieder Hinterseer, doch Huth ist zuerst am Ball und fängt diesen locker ab.

40 Zweitliga-Toptorschütze Sven Michel ist bis auf seine eine Szene nach einer halben Stunde komplett abgemeldet und damit überhaupt nicht glücklich. Der 31-Jährige leistet sich bereits das zweite Frustfoul und hat Glück, dass er nochmal um Gelb herumkommt.

37 Pröger und Justvan versuchen es für die Gäste mal aus der Distanz, kriegen ihre Versuche aber nicht aufs Tor.

34 Paderborn hat sich mittlerweile etwas besser auf die Taktik der Roten eingestellt und lässt sich nicht mehr so weit zurückdrängen. So geht es gerade vor allem in einem beiderseits dicht gestaffelten Mittelfeld zur Sache und in Richtung der Strafräume passiert wenig.

31 Nach einer halben Stunde kommt dann auch der SCP zum ersten ordentlichen Abschluss. Die Gäste kontern mit viel Tempo und Michel lässt im Strafraum Muroya aussteigen. Allerdings hat der beste Goalgetter der Liga den ball dann auf seinem schwächeren rechten Fuß liegen und schiebt den Ball aus 15 Metern nur zu Martin Hansen zurück.

29 Auch die folgende Ecke bringt Gefahr! Am kurzen Pfosten kommt Stolze zum Kopfball, setzt diesen aber einen guten Meter zu hoch an.

28 Da war mehr drin! Mit einem einzigen Pass hebelt 96 die Paderborner Abwehrkette aus und Beier geht von links alleine auf Huth zu. Der Youngster hat diverse Optionen, kriegt es aber gerade einmal hin, den ball aufs vom Keeper komplett abgedeckte kurze Eck zu stolpern.

25 Mitte der ersten Hälfte gönnt die Partie sich ihre erste Pause. Hannover hat nach 15 Minuten Dauerdruck einen Gang zurückgeschaltet und pustet einmal durch. Stolze versucht es nochmal aus der Distanz, zielt aber genau auf Huth.

23 Von den so selbstbewusst und mit viel Rückenwind angereisten Gästen kommt so gut wie gar nichts. Paderborn scheint vom beherzten Auftritt der Hannoveraner ziemlich beeindruckt zu sein und kriegt offensiv überhaupt nichts auf die Reihe.

20 Nach einer stürmischen Anfangsphase der Gäste spielt mittlerweile fast nur noch Hannover 96. Die Roten erobern viele Bälle und spielen dann immer wieder zielstrebig Richtung Tor. Aus den bisherigen Möglichkeiten haben die Gastgeber allerdings nicht viel gemacht.

18 Der nächste Abschluss kommt von Sebastian Kerk! Aus spitzem Winkel zielt der Toptorschütze der Niedersachsen aufs lange Eck, Huth pariert mit einer Hand zur Ecke.

15 Gute Chance für 96! Hannover setzt sich vorne fest und Paderborn kriegt den Ball im eigenen Strafraum nicht ordentlich geklärt. Der Ball landet bei Muroya, der aus 16 Metern wuchtig flach abzieht. Keeper Huth kommt nicht annähernd hin, aber kurz vor der Linie steht noch ein Kollege und blockt den Ball mit dem Schienbein.

13 Auch nach der mittlerweile bereits dritten Ecke der Hausherren kontert wieder Paderborn und diesmal wird es fast gefährlich. Erst im allerletzten Moment wird Michel vor dem Strafraum von Muroya abgelaufen.

11 96 hat mittlerweile gut ins Spiel gefunden und kommt langsam auch offensiv zum Zug. Nach hohem Ballgewinn wird zunächst ein Distanzversuch von Ernst geblockt, wenig später trifft Beier in aussichtsreicher Position den Ball nicht voll.

9 In Abwesenheit des weiterhin verletzten Ron-Robert Zieler hütet weiter Martin Hansen den Kasten der Niedersachsen. Der Däne meistert seinen ersten Einsatz souverän und fängt eine Flanke der Gäste am Fünfer sicher ab.

8 Sebastian Ernst Hannover Gelbe Karte für Sebastian Ernst (Hannover 96)

Im Anschluss an die erste Ecke der Hausherren setzt Paderborn zum Konter an. Ernst unterbindet diesen mit einem klaren taktischen Foul an Justvan.

7 Jan Zimmermann lässt seiner mutigen Aufstellung auch auf dem Platz durchaus Taten folgen. 96 steht sehr hoch, schiebt bei jeder Gelegenheit vor und lässt Paderborn kaum kontrolliert aufbauen.

5 Eine erste Flanke des aufgerückten Robin Yalcin wird von der 96-Abwehr souverän geklärt. Hannover lässt es dann im Aufbau ruhig angehen und will erstmal Sicherheit gewinnen, wird aber vom SCP extrem früh angelaufen und gibt den Ball gleich wieder her.

3 Paderborn will sofort die Initiative übernehmen und schiebt energisch an, rennt sich zunächst aber zweimal fest.

1 Auf geht's! Die Hausherren spielen wie üblich in Rot und Schwarz, Paderborn tritt heute in Grau an.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt die Spannung in der HDI-Arena. Die 22 Akteure und das Unparteiischengespann haben den Rasen bereits betreten und die beiden Kapitäne Marcel Franke und Ron Schallenberg stehen zur Platzwahl bereit. In wenigen Augenblicken rollt der Ball in Hannover!

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christian Dingert und seinen Assistenten Patrick Schwengers und Roman Potemkin. Für den Videobeweis ist Markus Schmidt verantwortlich.

Die Gäste reisen mit einem enormen Selbstbewusstsein nach Hannover. Nach den jüngsten zwei Erfolgen gegen Karlsruhe (4:2) und Ingolstadt (2:1) sind die Ostwestfalen auf Rang drei geklettert. Dabei hat die Mannschaft von Lukas Kwasniok satte 16 ihrer 24 Punkte in der Fremde geholt und freut sich entsprechend auf das nächste Auswärtsspiel. "Wir brennen förmlich drauf", stellte der Coach unter der Woche klar. Unterschätzen will man die angeschlagenen Gastgeber aber auf keinen Fall. "Wir benötigen in Hannover extrem viel Disziplin und Gier", forderte Kwasniok von seiner Mannschaft.

Bei 96 ist die Stimmung nicht gerade rosig. Auch der zwischenzeitliche 3:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Düsseldorf kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei den Niedersachsen nach wie vor etliche Baustellen gibt. Nach nur drei Zählern aus den letzten sechs Ligapartien geht die Angst um. "Natürlich haben wir Druck und machen uns Druck und wissen auch, wenn wir das Spiel am Freitag nicht gewinnen, wird der Druck noch größer", gestand Jan Zimmermann. Optimistisch ist der Coach vor dem Duell mit dem auswärts noch ungeschlagenen SCP trotzdem: "Wir sind selbstbewusst genug, dass wir uns zutrauen, deren Serie zu brechen."

Gleich mal ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur letzten Partie vor zwei Wochen zwei Veränderungen. Julian Börner ist wieder fit und verdrängt in der Innenverteidigung Luka Krajnc, der ebenso auf die Bank rotiert wie Dominik Kaiser. Für den zentralen Mittelfeldmann beginnt mit Lukas Hinterseer ein echter Stürmer, Coach Jan Zimmermann wird also etwas offensiver. Auch bei den Gästen gibt es zwei Veränderungen. Die zuletzt angeschlagenen Felix Platte und Jamilu Collins (beide Bank) werden von Jonas Carls und Dennis Srbeny ersetzt.

Die Voraussetzungen könnten im Vorfeld dieser ersten Partie nach der Länderspielpause unterschiedlicher kaum sein. Hannover hängt nach sechs Ligaspielen ohne Sieg im Tabellenkeller fest und weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Die Gäste aus Paderborn hingegen spielten zuletzt furios auf und liegen aktuell auf dem Relegationsplatz. Bei einem Sieg winkt dem SCP die Tabellenführung.