30 Düsseldorf schüttelt den Rückschlag etwas ab und erarbeitet sich eine Ecke. Narey bringt den Ball scharf ins Zentrum, aber Klarer verpasst knapp.

27 Nach einer Kaufmann-Flanke von rechts verpasst Hofmann nur knapp. Dahinter steht allerdings Lorenz, dessen Linksschuss aus zehn Metern gerade noch von der Düsseldorfer Defensive geblockt werden kann.

25 Das Gegentor aus dem buchstäblichen Nichts stellt diese komplett einseitige Partie nun völlig auf den Kopf. Auf einmal sind die Flingeraner die nervösere Mannschaft. Die Gäste können sich zunehmend aus der Umklammerung befreien und die Partie zunehmend in die Hälfte der FOrtuna verlagern.

22 Marvin Wanitzek Karlsruhe Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Marvin Wanitzek

Unglaublich! Der KSC kommt gefühlt zum ersten Mal in dieser Partie über die Mittellinie und erzielt gegen defensiv nicht existente Fortunen prompt den Ausgleich. Heise passt auf Wanitzek, der zwei Düsseldorfer vor sich hat. Einen Gegenspieler lässt er mit einer einfachen Körpertäuschung stehen, stößt nach innen und zieht dann aus 18 Metern einfach mal stramm mit rechts ab. Tanaka fälscht die Kugel undankbar für Kastenmeier, der keinerlei Abwehrchance hat, aufs linke untere Eck ab, wo das Leder zum Ausgleich einschlägt.

21 Narey kann sich über rechts erneut durchsetzen und lässt Lorenz dabei nicht allzu gut aussehen. Am zweiten Pfosten legt Peterson per Kopf auf Tanaka quer, der allerdings weder Wucht noch Präzision in seinen Kopfball aus neun Metern bekommt. Das Leder kommt genau auf Kuster, der sicher zupackt.

19 Die Partie spielt sich wirklich komplett in der Karlsruher Hälfte ab. Die Eichner-Elf kann sich praktisch überhaupt nicht befreien und muss fast schon hilflos mitansehen, wie die Fortuna das Geschehen auf dem Rasen diktiert.

16 Kuster hat erneut Probleme. Bei einer wenig präzisen Flanke von rechts taucht er ab, um die Kugel festzuhalten, lässt sie allerdings unter seinem Körper durchrutschen. Riesendusel für den wackligen Gersbeck-Vertreter, dass hinter ihm noch Thiede steht, der die Übersicht hat, den vakanten Ball festmacht und ihn schließlich kompromisslos wegschlagen kann.

15 Großchance Düsseldorf! Der nächste Ballverlust von Gordon leitet einen Vorstoß über Sobottka ein, der Narey über rechts schickt. Der findet Peterson am zweiten Pfosten. Aus spitzem Winkel nimmt der Schwede Maß aufs lange Eck, verfehlt das Tor aber denkbar knapp.

12 Noch bleibt die Reaktion der Blau-Weißen aus. Es spielen weiterhin nur die Hausherren, die den KSC eng im eigenen Drittel einschnüren.

9 Philip Heise Karlsruhe Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Philip Heise (Eigentor)

Die Fortuna drückt und belohnt sich gegen nervöse Badener mit der frühen Führung. Gordon verliert in Bedrängnis den Ball an Peterson, der alleine auf den Kasten der Gäste laufen kann. Gleich drei Mitspieler schwärmen aus und bieten sich an. Peterson legt quer, wo Heise versucht, irgendwie noch zu klären. In der Rückwärtsbewegung bekommt er das Leder allerdings nicht mehr am eigenen Tor vorbei. Letztlich kommt er mit diesem Eigentor aber nur dem hinter ihm lauernden Hennings zuvor.

8 Die Gäste aus Baden-Württemberg kommen kaum über die Mittellinie hinaus. Dann aber passt Kastenmeier zu unsauber auf Hartherz, der das Leder mit der Brust nicht mehr kontrollieren kann. Der anschließende Einwurf verpufft dann, weil Tanaka den zu scharfen Ball in die Tiefe gekonnt mit dem Körper abschirmt. Abstoß F95.

5 Der KSC wirkt in dieser Anfangsphase sehr unruhig. Die Hausherren spüren das und drücken ohne nennenswerte Abtastphase von Anfang an nach vorne. Bislang spielt sich die PArtie fast ausschließlich im Drittel der Badener ab.

2 Bei einer Ecke von links brennt es erstmals im Strafraum der Gäste. Ersatzkeeper Kuster ist sichtlich nervös und verschätzt sich bei einem eigentlich sehr dankbaren Eckball. Anstatt ihn sicher zu fangen, faustet er ihn zögerlich in einen Pulk gegnerischer Spieler. Die Flingeraner sind aber beim Versuch, den Ball an den vielen Karlsruher Beinen vorbei über die Linie zu drücken, zu hektisch. Jeder Abschlussversuch kann geblockt werden.

1 Angeführt von Dr. Felix Brych betreten beide Teams den Rasen. Die Hausherren aus Düsseldorf sind in Rot gekleidet. Die Gäste aus Baden spielen bis auf einen blauen Querstreifen auf dem Trikot ganz in Weiß. Los geht's in der Merkur Spiel-Arena.

1 Spielbeginn

Die Bilanz spricht insgesamt übrigens für den KSC, der 18 der bisherigen 46 Aufeinandertreffen gewann (zwölf Remis, 16 Niederlagen). Zuletzt feierten die Flingeraner allerdings drei Siege in Serie über die Badener, die sich in Düsseldorf aber zuletzt sehr teuer verkauften. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt holten die Blau-Weißen in den letzten fünf Auswärtsspielen zehn von 15 möglichen Punkten (drei Siege, ein Remis, eine Niederlage).

Insgesamt läuft es für den KSC aktuell ganz gut. Die Badener verloren erst zwei ihrer bisherigen zehn Ligaspiele, konnten allerdings schon den einen oder anderen Achtungserfolg verbuchen. Beispielsweise beim 2:1-Auswärtssieg auf Schalke oder beim 2:2-Remis in Regensburg. Auch zuhause gegen torgefährliche Darmstädter (3:0) präsentierten die Mannen von Christian Eichner sich stark, obschon die bisherige Ausbeute von 16 von 30 möglichen Punkten nur für einen Platz im Mittelfeld der Tabelle reicht.

Der Karlsruher SC verlor am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg über Erzgebirge Aue Keeper Marius Gersbeck mit Roter Karte, der heute von Ersatztorwart Markus Kuster vertreten wird. Darüber hinaus gibt es auch bei den Badenern nur eine weitere Veränderung: Für Tim Breithaupt (Bank) spielt heute Fabio Kaufmann von Beginn an.

Dass Edgar Prib letzten Samstag in Hamburg mit Rot vom Platz flog, sorgt dafür, dass die Fortunen in der Abwehrkette umbauen müssen. Ao Tanaka ersetzt den für drei Spieltage gesperrten 31-Jährigen. Es ist einer von insgesamt zwei Wechseln. Außerdem erhält Tim Oberdorf heute den Vorzug vor Dragoș Nedelcu (Bank).

Die Flingeraner erkämpften sich trotz über einer Stunde in Unterzahl am vergangenen Wochenende noch ein respektables 1:1-Remis in Hamburg. Wirklich zufrieden kann die Fortuna mit dem bisherigen Abschneiden allerdings trotzdem nicht sein. Die Mannschaft von Christian Preußer gewann erst drei ihrer bisherigen zehn Ligaspiele, holte lediglich zwölf Punkte und fing sich bereits 16 Gegentore. Nur Ingolstadt, Aue, Sandhausen und Kiel waren defensiv noch anfälliger.