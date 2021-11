Wo kommt der denn her? Aus rund 30 Metern und halbrechter Position bringt Dominick Drexler ein ganz krummes Ding auf den Kasten. Jiří Pavlenka muss mit den Fingerspitzen her, der wäre sonst wohl unterhalb der Querlatte eingeschlagen!

Der erste Wechsel von Danijel Zenković als Werder-Coach ist etwas unverständlich. Schmid hatte in den letzten zehn Minuten richtig aufgedreht.

Da fehlt nicht viel! Fast aus dem Stand schlägt Jean-Manuel Mbom aus der Halbposition einen Heber auf die linke Strafraumseite, wo Romano Schmid aus rund zehn Metern knapp am langen Eck vorbeiköpft!

Romano Schmid setzt zu einer weiteren Einzelaktion an! Nach seinem Dribbling an die zentrale Strafraumkante versucht er es diesmal selbst, stellt das Visier jedoch ebenfalls meterweit zu hoch ein.

Beide Teams versuchen es vermehrt mit Halbfeldflanken. Ein Zuspiel von rechts lässt Leonardo Bittencourt für Marvin Ducksch durch, der die Kugel aus linker Strafraumposition aber lasch in die Arme von Martin Fraisl schiebt.

Nun taucht Rodrigo Zalazar auf und schlägt von rechts eine weite Flanke auf den kurzen Pfosten, wo Simon Terodde aus spitzem Winkel gerade noch an Ömer Toprak hängenbleibt!

Halbzeitfazit: In einem stark emotional geladenen Zweitligaspiel steht es zur Pause noch torlos. Werder erwischte den besseren Start und blieb auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs die etwas aktivere Mannschaft, klare Gelegenheiten waren jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Stattdessen wurde die Gangart immer härter, mit Danny Latza und Victor Pálsson wandeln beide Schalker Mittelfeldspieler am Rande des Platzverweises.

Kein Elfmeter, kein Platzverweis. Pálsson grätscht leicht seitlich in Toprak hinein und kommt daher wohl um den vorzeitigen Gang unter die Dusche davon.

Zuvor hatte Werder bereits einen Elfmeter reklamiert. Toprak muss weiter behandelt werden, so bleibt im VAR-Keller genug Zeit, beide Szenen zu analysieren.

Ansonsten kommt von Schalke 04 momentan recht wenig. Werder hinterlässt in diesen Minuten wieder den engagierteren Eindruck.

Victor Pálsson tritt auch vor dem gegnerischen Kasten in Erscheinung, seinem Distanzversuch kann Jiří Pavlenka allerdings beruhigt hinterherschauen.

Werder fehlen Zentimeter zum 1:0! Großen Anteil hat Tobias Stieler, der nach dem Foul an Ilia Gruev den Vorteil laufen lässt. Marvin Ducksch bringt die Kugel scharf von der linken Strafraumseite in die Mitte, wo Niclas Füllkrug aus kurzer Distanz zwar leicht mit dem Fuß verlängern kann, Victor Pálsson aber auf der Linie klärt!

Den Freistoß übernimmt Marvin Ducksch. Der tückische Ball des ehemaligen Hannoveraners findet den Weg bis zum am langen Eck lauernden Christian Groß, der aus der Drehung allerdings deutlich zu hoch ansetzt.

Gelbe Karte für Mehmet-Can Aydın (FC Schalke 04) Werder verkürzt nach Ecken auf 2:3. Im Anschluss an die kurz ausgeführte Variante rauscht Mehmet-Can Aydın in Leonardo Bittencourt hinein.

Auch auf der Gegenseite wieder ein Standard: Die Ecke von Thomas Ouwejan köpft ein Schalker Ömer Toprak an den Bauch, der Innenverteidiger setzt zum Befreiungsschlag an.

Schalke hat die frühe Drangphase der Hansestädter überstanden und findet nun besser in die Partie.

Nun auch der erste Eckstoß für die Gäste. Auf dem glitschigen Rasen geht es in Windeseile hin und her.

Gleich die erste brenzlige Szene: Bittencourt bringt von links eine scharfe Hereingabe in die Mitte, doch auch Jean-Manuel Mbom bekommt im Sechzehner das Stürmerfoul gepfiffen. Richtige Entscheidung, da läuft er selbst in den Gegenspieler hinein.

Verunsichert wirken die Hausherren in der Startphase nicht. Leonardo Bittencourt dringt über links mit großem Selbstvertrauen in den Sechzehner ein, allerdings begeht der aufgerückte Anthony Jung kurz darauf ein Offensivfoul.

Und schon pfeift der international erfahrene Tobias Stieler die Begegnung an, Schalke hat Anstoß.

Auch das Wetter versprüht Zweitligatristesse - und zwar in Form von Sprühregen. Allerdings ist die Stimmung fantastisch, der Werder-Block hat eine tolle Choreografie vorbereitet. Mit 42.000 Zuschauern ist die Partie ausverkauft.

Aufstiegseuphorie hört sich definitiv anders an: "Die Mannschaft war sehr klar. Wir werden Ruhe bewahren", beschrieb Werder-Aushilfscoach Danijel Zenković die letzten Stunden. "Die Mannschaft hat heute nochmal eine Chance verdient", rechtfertigte Dimitrios Grammozis die Entscheidung, keine Veränderungen an der Startelf vorzunehmen.

Beide Klubs kennen sich natürlich bestens aus gemeinsamen Bundesliga-Zeiten. In der Ewigen Tabelle der höchsten Spielklasse befindet sich Werder auf dem dritten, Schalke auf dem siebten Platz. Doch die Realität sieht anders aus, für beide Teams geht es darum, sich im Unterhaus aus dem Mittelfeld zu befreien.

Dabei hätte Dimitrios Grammozis eigentlich mehr Grund, Veränderungen an der Mannschaft vorzunehmen. Wettbewerbsübergreifend hat Schalke 04 zuletzt drei Partien in Folge verloren, der Pleite im DFB-Pokal gegen 1860 München folgten Niederlagen in Heidenheim (ebenfalls 0:1) und zuhause gegen den neuen Spitzenreiter aus Darmstadt (2:4).