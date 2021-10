52 Jetzt ist auch die Fortuna wieder da! Nach einer Flanke von links ist Tanaka am zweiten Pfosten ziemlich frei, kann sich aber nicht entscheiden, ob er den Ball mit dem Kopf oder mit dem Fuß nehmen soll. Im Ergebnis stolpert der Japaner den Balla m Tor vorbei.

50 Wenig später sieht die Defensive der Gastgeber auch in der Luft erneut nicht gut aus und Hünemeier kommt zum Kopfball. Aus zehn Metern verfehlt er das rechte Eck aber knapp.

48 Das hatten wir doch im ersten Durchgang schon mehr als einmal. Ein hoher Ball hebelt die gesamte Düsseldorfer Abwehr aus und Michel ist auf und davon. Der SCP-Stürmer zieht von rechts in den Fünfer und schiebt den Ball an Wolf vorbei ans Außennetz.

46 Mit bekanntem personal geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Düsseldorf und Paderborn gehen nach äußerst unterhaltsamen 45 Minuten mit einem 1:1-Remis in die Kabinen! In einem Spiel mit etlichen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten gingen die Gäste zunächst durch Michel in Führung und hätten danach auch nachlegen können. Die größte Möglichkeit vergab Platte freistehend vor Keeper Wolf. So konnte sich die Fortuna immer weiter ins Match arbeiten und wurde schließlich durch den Ausgleichstreffer von Hennings belohnt. Unter dem Strich ist das Unentschieden für die Gastgeber ein wenig schmeichelhaft, da die Düsseldorfer Abwehr vom SCP ein ums andere Mal überrannt wird. Wir dürfen uns sicher auf eine ereignisreiche zweite Hälfte freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 In der Nachspielzeit versucht es Justvan für die Gäste nochmal aus spitzem Winkel, kommt aber nicht bis zum Tor durch.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Der auffällige Peterson schickt Klaus rechts raus, der sich dort stark durchsetzt und von der Grundlinie zurück zu Peterson legen will. Das war aber etwas zu offensichtlich und die SCP-Abwehr ist rechtzeitig da.

40 Irre! Paderborn gerät am eigenen Sechzehner massiv unter Druck und Keeper Huth spielt fast einen Fehlpass. Der Ball kommt aber an, die Gäste befreien sich blitzschnell und fünf Sekunden später läuft Michel von links aufs Düsseldorfer Tor zu. Sein Linksschuss aus 16 Metern rauscht am rechten Pfosten vorbei.

37 Und schon kommt wider Paderborn! Michel setzt sich stark durch und nimmt dann Justvan mit, der auch noch einen Düsseldorfer aussteigen lässt und den Ball von links flach hereingibt. Im letzten Moment blockt ein Fortuna-Bein zur Ecke.

34 Rouwen Hennings Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Rouwen Hennings

Ausgleich! Piotrowski schickt Narey zur Flanke rechts raus und der 27-Jährige serviert die Kugel scharf in den Fünfer. Dort stiehlt sich Hennings im Rücken von Hünemeier und Yalcin davon und nickt aus drei Metern ein. Huth ist noch dran, kann das fünfte Saisontor von Düsseldorfs Torjäger aber nicht verhindern.

34 Es bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Beide Teams spielen mutig und zielstrebig nach vorne und auf beiden Seiten gibt es Chancen im Minutentakt.

32 Das muss das 0:2 sein! Ein weiteres Mal lässt die Fortuna-Abwehr Sven Michel entwischen, der von links eine perfekte Flanke auf den Kopf von Felix Platte schlägt. Sieben Meter vor dem Tor kommt der Ex-Schalker völlig frei zum Kopfball und legt das Leder exakt in die Arme von Wolf.

30 Düsseldorf versucht es auffällig oft aus der Ferne. Und das zumeist gar nicht so schlecht. Diesmal zielt Klaus aufs rechte untere Eck, Huth lässt zunächst prallen, packt dann aber rechtezeitig zu.

28 Jasper van der Werff Paderborn Gelbe Karte für Jasper van der Werff (SC Paderborn 07)

Van der Werff hält Klaus an der Seitenlinie per Bodycheck auf und holt sich als erster Paderborner eine Verwarnung ab.

28 Die überfallartigen Angriffe der Ostwestfalen machen Düsseldorfs Abwehr schwer zu schaffen. Immer wieder kommt Paderborn in vielversprechende Situationen und die Fortuna läuft nur hinterher.

26 Jetzt wieder die Gäste! Wieder ist es Michel, der in die Tiefe geschickt wird und dann im Strafraum von links in den Rückraum ablegt. Stiepermann zieht mit links aus 13 Metern ab, Sobottka fälscht gerade noch zur Ecke ab.

24 F95 drängt auf den Ausgleich! Zunächst kombinieren sich Hartherz und Peterson über links mit einem sehenswerten Doppelpass in die Box und der Schwede wird bei seinem Abschluss aus kurzer Distanz gerade noch geblockt. Wenig später köpft Klarer aus aussichtsreicher Position genau in die Arme von Huth.

22 Auf der Gegenseite versucht es Tanaka ebenfalls aus der Distanz. Huth ist aber schnell unten und pariert den Flachschuss des Japaners sicher.

21 Düsseldorfs Abwehr präsentiert sich weiter unsortiert und kann auch den folgenden Freistoß aus dem Halbfeld zunächst nicht verteidigen. Mehr als ein schwacher Distanzschuss von Stiepermann kommt für den SCP dabei aber nicht heraus.

19 Ao Tanaka Düsseldorf Gelbe Karte für Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf)

Tanaka lässt seinen Gegenspieler im Mittelfeld über die Klinge springen und kassiert die erste Gelbe der Partie.

18 Paderborn schaltet nun öfter schnell um und zieht zielstrebiger ins letzte Drittel. Julian Justvan setzt sich links im Sechzehner akrobatisch durch und will Wolf dann mit einem Kopfball aus kurzer Distanz überraschen. Klappt aber nicht.

16 Die Fortuna fordert einen Elfmeter, weil Paderborns Hünemeier den Ball im eigenen Strafraum an den Arm bekommt. Allerdings ist dies bei einer ziemlich gewöhnlichen Bewegung im Zweikampf passiert und so lässt Schiri Jablonski laufen.

13 Düsseldorf zeigt sich wenig geschockt vom Gegentreffer und macht weiter Dampf. Einen 20-Meter-Schuss von Klaus kann SCP-Keeper Huth nur zur Seite fausten und serviert damit nahezu perfekt für Hennings. Der F95-Goalgetter haut das Ding aus spitzem Winkel aber drüber.

11 Da hat die Fortuna mal komplett gepennt. Das macht die Aufgabe gegen konterstarke Paderborner nun natürlich nicht einfacher.

9 Sven Michel Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Sven Michel

Wie leicht ging das denn? Robin Yalcin spielt einen hohen Ball hinter die Düsseldorfer Viererkette und plötzlich ist Sven Michel frei durch. Christoph Klarer trabt nur hinterher und kann den Paderborner nicht mehr stellen. Vor Keeper Wolf bleibt Michel cool und netzt aus zehn Metern unten links ein. Der Treffer wird noch kurz auf Abseits überprüft und dann gegeben.

7 Der SCP ist nach wie vor extrem auf Sicherheit bedacht und scheut jegliches Risiko. Immer wieder geht es über den zentralen Abwehrmann Hünemeier, der die Bälle nach links und rechts verteilt und sie dann gleich wieder zurückbekommt.

5 Den ersten vielversprechenden Angriff fahren die Hausherren! Klaus treibt über die rechte Seite an und schickt dann Piotrowski in die Box, der die Kugel aus spitzem Winkel ans Außennetz jagt.

3 Beide Teams lassen es zunächst ganz gemütlich angehen und schieben den Ball erstmal eine Weile durch die eigenen Reihen.

1 Der Ball rollt! Die Fortuna spielt heute ganz in Rot, Paderborn in Grau.

1 Spielbeginn

Knapp 50.000 Zuschauer hätten nach neusten Auflagen heute dabei sein dürfen. Ungefähr 20.000 haben ihren Weg in die Arena gefunden und sehen in diesem Moment, wie die Teams und die Unparteiischen den Rasen bei bestem Fußballwetter betreten. Gleich geht's los!

Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. An den Seitenlinien assistieren Marcel Pelgrim und Florian Exner und für den Videobeweis ist Robert Schröder verantwortlich.

Auch Gästecoach Lukas Kwasniok war im Vorfeld voll des Lobes für den heutigen Kontrahenten. "Wir brauchen dort einen perfekten Tag, denn Düsseldorf hat sich deutlich verbessert, hat Struktur im Spiel, Qualität nach vorne und arbeitet gut gegen den Ball", stellte der Paderborner Übungsleiter fest. Gleichzeitig ließ er aber keinen Zweifel daran, dass sein Team derzeit vor allem auswärts gut drauf ist. "Wir gehen extrem motiviert ins Spiel und wollen von Anfang an Druck machen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen", so Kwasniok.

Christian Preußer erwartet einen gegen den SCP eine packende und schwere Partie. "Paderborn ist eine offensivstarke Mannschaft, sehr risikoorientiert und kommt mit Selbstvertrauen. Sie schalten sehr gut um und wollen den Ball direkt wieder haben, wenn sie ihn verlieren", analysierte der Fortuna-Coach, der sich mit seiner Mannschaft heute vor allem am Gegner orientieren will: "Wir wollen das mögliche Hin und Her auf dem Platz vermeiden und die Räume bespielen, die sie uns geben."

Zu den Aufstellungen: Bei der Fortuna gibt es im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen. Im Tor vertritt Raphael Wolf den rotgesperrten Florian Kastenmeier, zudem rutscht Jakub Piotrowski für Shinta Appelkamp (Bank) ins Team. Bei den Gästen gibt es nur einen Wechsel. Jamilu Collins fehlt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre, dafür übernimmt Marco Schuster hinten rechts und Marco Stiepermann rutscht ins Team.

Die Gäste aus Paderborn stehen mit 14 Punkten deutlich besser da als die Fortuna und könnten mit einem Sieg heute sogar die Tabellenspitze erklimmen. In den letzten Wochen ging es bei den Ostwestfalen auf und ab. Auf die Siege gegen Dresden und Aue folgten jeweils Niederlagen gegen Schalke und Kiel. Auffällig: Der SCP hat 10 seiner 14 Punkte auswärts geholt und ist in der Fremde noch ungeschlagen.

Nach einem äußerst holprigen Saisonstart hat die Fortuna zuletzt in die Erfolgsspur gefunden. Aus den letzten drei Partien gegen Aue, Regensburg und Ingolstadt holten die Rheinländer sieben Punkte und haben damit die Spitze wieder im Blick. Um bis auf zwei Punkte an die Aufstiegsränge heranzurücken, soll im vierten Versuch endlich der erste Heimsieg der Saison her. Bisher konnte Düsseldorf aus drei Partien auf eigenem Platz nur zwei Zähler holen.