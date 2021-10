31 Rico Preißinger Ingolstadt Gelbe Karte für Rico Preißinger (FC Ingolstadt 04)



30 Für den FCI ist der Rückstand durchaus ärgerlich. Die Schanzer hatten kaum Chancen zugelassen und dann findet so ein Distanzschuss ins Tor. Nun müssen die Gäste ihre defensive Haltung wohl etwas aufgeben und mehr fürs Spiel tun.

28 Da hat nicht viel gefehlt zum Rekord! Nach einer Flanke vom rechten Strafraumeck kommt Simon Terodde am zweiten Pfosten zum Kopfball, wird aber gerade noch entscheidend gestört und kann den ball nicht richtig drücken. So kann Buntić das Leder locker einsammeln.

26 S04 macht gleich weiter Dampf! Der bis dato unheimlich zweikampfstarke Ko Itakura gewinnt den Ball an der Mittellinie und setzt dann in der Spitze Terodde ein, der den Ball aber nicht ordentlich mitnehmen kann.

24 Marius Bülter Schalke Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Marius Bülter

Per Fernschuss knackt S04 das Ingolstädter Bollwerk! Rodrigo Zalazar legt 25 Meter vor dem Tor ab für Marius Bülter, der sich den Ball auf den starken rechten Fuß legt und dann abzieht. Durch die Beine eines Gegenspielers rauscht die Kugel schnurstracks ins linke untere Eck, Keeper Fabijan Buntić kommt zu spät.

23 Schiri Sather fährt bisher eine äußerst großzügige Linie und lässt alles laufen, was nicht deutlich zu hart ist. Für die Zuschauer ist das ganz angenehm, die Spieler hingegen beschweren sich mittlerweile reihenweise.

20 Schalke kann es nach einem ballgewinn am eigenen Strafraum mal schnell machen und Terodde macht die Kugel vorne stark fest. dann will der Torjäger auf seinen Kollegen Bülter durchstecken, kommt aber nur bis zum nächsten FCI-Verteidiger.

17 Auch offensiv kommt von Königsblau bis dato wenig. Es fehlt an Tempo und Ideen im Schalker Spiel.

15 Die Vorstöße der Gäste häufen sich und Schalkes Abwehr wirkt in dieser Phase nicht gerade sattelfest.

14 Im Anschluss an die Ingolstädter Ecke haben die Knappen eine ganz ordentliche Konterchance, doch Bülter spielt den Ball an der Mittellinie ohne Not in gegnerische Füße.

13 Nach einem Schalker Ballverlust kontern die Gäste und holen ihren ersten Eckball heraus. Dominik Franke bringt das Leder von rechts mit links nach innen, landet aber genau auf dem Kopf von S04-Verteidiger Marcin Kamiński.

11 Nach einem langen Einwurf in den Strafraum verbucht der FCI einen ersten Torschuss. Patrick Schmidt nimmt den Ball aus der Drehung volley, verfehlt die Kiste aber klar.

9 Ingolstadt zieht sich bei Schalker Ballbesitz mit neun Feldspielern tief in die eigene Hälfte zurück. Einzig Kapitän Stefan Kutschke, der erstmals seit dem fünften Spieltag wieder in der Startelf steht, bleibt vorne.

6 Die nächste Hereingabe von Ouwejan hat schon mehr Potenzial. Am zweiten Pfosten lauert Terodde, der aber von zwei Schanzern gestellt wird und nicht an den Ball kommt.

4 Die Ecke von Thomas Ouwejan bringt keine Gefahr, dafür zeigt sich im Gegenzug erstmals Ingolstadt. Nach einer Hereingabe von rechts muss Keeper Fraisl sich ins Getümmel stürzen und boxt den Ball mit einer Hand aus der Gefahrenzone.

2 S04 macht gleich Tempo! Marius Bülter wird auf den linken Flügel geschickt und gibt scharf nach innen Richtung Simon Terodde. In letzter Sekunde klärt ein Ingolstädter Bein zur Ecke.

1 Auf geht's! Schiedsrichter Alexander Sather hat den Anstoß für die in Blau und Weiß spielenden Schalker freigegeben. Ingolstadt spielt in Weiß-Schwarz.

1 Spielbeginn

Die knapp 30.000 Zuschauer in der Veltins-Arena werden heute übrigens trotz Regens in Gelsenkirchen nicht nass werden. Das Dach der Arena ist geschlossen und die Fußballbedingungen damit optimal.

Im Blickpunkt steht heute einmal mehr S04-Goalgetter Simon Terodde. Nach seinem Doppelpack in Rostock steht der 33-Jährige aktuell bei 152 Zweitligatoren. Damit fehlt ihm nur noch ein einziges, um den Rekord von Dieter Schatzschneider einzustellen. Gelingt ihm das schon heute?

André Schubert beschrieb seine ersten Tage in Ingolstadt jüngst als "sehr positiv". Der ehemalige Gladbach-Coach will mit seiner Truppe vor allem über den Kampf in die Saison finden. "Das, was wir absolut alle erwarten können - und das gilt für alle Mitarbeiter und für uns als Trainerteam - ist, alles dafür zu tun, um am Wochenende möglichst erfolgreich zu sein. Und das bedeutet für die Jungs, irgendwo auf dem Platz auch ihr Leben zu lassen, um es mal dramatisch auszudrücken", so Schubert im Vorfeld der Partie.

Dimitrios Grammozis attestierte seiner Mannschaft nach dem glanzlosen Erfolg in Rostock, "dass sie gewillt war, den Kampf anzunehmen". "Das ist die Basis in der Zweiten Liga, über Zweikämpfe und Kompaktheit die Bälle zu gewinnen und dem Gegner den Schneid abzukaufen“, stellte der 43-Jährige klar. Am Gegner will sich Grammozis heute nicht ausrichten, da ein Team mit neuem Trainer immer schwer auszurechnen sei. "Wir müssen unser Spiel machen", forderte der Schalker Übungsleiter.

Zu den Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur letzten Partie nur einen notgedrungenen Wechsel. Florian Flick rückt für den verletzten Dries Wouters in die Startelf. Torjäger Simon Terrode war unter der Woche angeschlagen, kann aber von Beginn an spielen. Bei den Gästen nimmt der neue Coach Schubert drei Änderungen vor. Für den kurzfristig mit Leistenproblemen ausfallenden Tobias Schröck sowie Maximilian Neuberger und Merlin Röhl (beide Bank) beginnen der wiedergenesene Stefan Kutschke, Nico Antonitsch und Rico Preißinger.

In Ingolstadt haben sie derweil ganz andere Probleme. Mit nur vier Punkten aus den ersten acht Spielen liegt der FCI auf dem letzten Tabellenplatz. Mit nur sechs erzielten Toren und 20 Gegentreffern stellen die Gäste sowohl die schwächste Offensive als auch die schlechteste Defensive der Liga. Nach der jüngsten 1:2-Pleite gegen Düsseldorf zogen die Verantwortlichen die Reißleine und beurlaubten sowohl Trainer Roberto Pätzold als auch den sportlichen Leiter Florian Zehe. Neuer Coach der Schanzer ist André Schubert, der zwei Jahre nach seiner Entlassung in Kiel zurück auf der Trainerbank ist.

Nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen sind die Schalker sportlich mittlerweile einigermaßen im Soll. Zuletzt siegte Königsblau dank eines Doppelpacks von Goalgetter Terodde in Rostock mit 2:0. Gelingt heute der zweite Heimsieg der Saison, würde man bis auf Rang vier klettern und mitten im Aufstiegsrennen sein. Ruhig ist es in Gelsenkirchen aber natürlich trotzdem nicht. Der überraschende Torwartwechsel von Dimitrios Grammozis soll für Missstimmung in Teilen der Mannschaft gesorgt haben. Der Coach steht weiter unter Beobachtung, auch weil es trotz der guten Ergebnisse spielerisch noch immer nicht rundläuft bei S04.