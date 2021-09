35 Eigentlich sah es in dieser Szene bereits danach aus, als ob die Preußer-Truppe die aussichtsreiche Gelegenheit verdaddelt hätte. Dank Hartherz' präziser Flanke und Boženíks tollem Kopfball muss aber auch der Jahn nun wieder mehr investieren.

32 Róbert Boženík Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Róbert Boženík

Und plötzlich steht es 1:1! Klaus setzt sich nach Narey-Pass auf dem rechten Flügel gut durch und gibt flach an den langen Pfosten. Dort steht Hennings eigentlich goldrichtig, ist aber einen Schritt zu weit vorne und muss die Kugel nach links durchrutschen lassen. Hartherz macht mit, gibt direkt hoch in die Mitte, wo sich Boženík im Luftduell behauptet und wunderschön aus mittigen acht Metern rechts einköpft.

32 Da sah die Abwehrreihe der Westdeutschen nicht gut aus. Überhaupt müssen diese nun etwas aufpassen. Ein 0:2 gegen die giftigen Regensburger wäre eine Herkulesaufgabe.

29 Caliskaner! Beste bekommt auf rechts etwas zu viel Raum und flankt hoch und weit auf den zweiten Pfosten. Kastenmeier unterläuft, Narey pennt - so haben beide Glück, dass der lauernde Caliskaner etwas überrascht aus vier Metern neben den Kasten nickt.

28 Den Hausherren fällt momentan nicht viel ein gegen den dicht gestaffelten Defensivverbund. An der Unterstützung der Fans kann es nicht liegen - die ist nämlich gut.

25 Mit diesem Treffer sind die Fortunen natürlich nicht glücklich. Seit einigen Minuten schienen sie auf dem Weg, das bessere Team zu sein. Insofern ist das 0:1 nicht unbedingt folgerichtig.

22 Und wieder Hennings: Der Angreifer nimmt eine halbhohe Hereingabe aus dem rechten Halbfeld direkt, bleibt gegen Meyer aber nur zweiter Sieger. Richtig gefährlich war das aber nicht.

20 Der Versuch der Antwort: Narey flankt von der rechten Außenbahn in Richtung Elfmeterpunkt, Hennings verlängert die Kugel per Kopf aber in die Arme Meyers.

18 Max Besuschkow Regensburg Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Max Besuschkow

Besuschkow knallt das Ding humorlos ins Netz! Tanaka spielt einen schwachen Fehlpass in den rechten Defensivhalbraum zu Wekesser. Der leitet sofort an die Strafraumecke weiter, von wo sich Besuschkow ein Herz fasst unten einen strammen Schuss aufs lange Eck abfeuert. Kastenmeier macht sich lang und länger, ist am Ende aber chancenlos.

16 Mehr als eine Viertelstunde ist nun absolviert. Zurzeit nimmt sich das Geschehen die erste kleinere Auszeit.

13 Die Donaustädter wirken optisch leicht überlegen, dafür scheinen die Angriffsbemühungen der Rheinländer etwas zielstrebiger zu sein. Noch aber warten wir auf den ersten Hochkaräter.

10 Tanaka erobert die Murmel in der gegnerischen Hälfte und passt kurz zu Boženík. Dessen Schuss aus 18 zentralen Metern wird aber geblockt.

8 Es geht durchaus rassig los. Auch der Jahn ist keinesfalls darum bemüht, eine lange Abtastphase zu initiieren. Was jetzt noch fehlt, sind die klare Abschlüsse.

5 Düsseldorf meldet sich erstmals an! Nach flacher Hereingabe vom linken Flügel scheitern Peterson und Hennings nacheinander aus mittiger Position an Regensburger Abwehrbeinen.

4 In den ersten Minuten gehen beide Mannschaften mit viel Tempo zu Werke. Noch fehlt aber hüben wie drüben die Präzision.

1 Ab geht's.

1 Spielbeginn

Im Tor der Gastgeber gibt es indes ein paar Problemchen vor dem Anpfiff. Das Netz ist an einer Stelle gerissen und muss mit Panzerband geklebt werden. Dann kann es hier aber losgehen.

Bei dem gab es zuletzt, gemessen am Start in die Spielzeit, minimal Sand im Getriebe. Den vier Auftakterfolgen folgten eine Niederlage beim FC St. Pauli (0:2) und ein Remis daheim gegen den 1. FC Nürnberg (2:2). Dennoch behauptete der Jahn seine Position am Platz an der Sonne. Ein Triumph heute wäre auch nach sieben absolvierten Partien ein kleines Ausrufezeichen.

Es war ein dringend benötigter Befreiungsschlag für die Westdeutschen. Nach drei Pleiten und einem Unentschieden aus den letzten vier Ligaspielen konnten sie jüngst den zweiten Dreier der Saison einfahren. Beim FC Erzgebirge Aue gab es einen umkämpften Auswärtserfolg (1:0), der sie immerhin ins Tabellenmittelfeld beförderte. Nun soll allerdings direkt der nächste Sieg her – und zwar nicht weniger als gegen den Spitzenreiter.

Die Gäste tauschen dagegen doppelt aus. Anstelle von Nachreiner und Boukhalfa beginnen Breitkreuz und Caliskaner.

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren wechseln im Vergleich zur Vorwoche ein Mal. Boženík verdrängt Piotrowski aus der Startelf.