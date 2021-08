Löwe flankt einen Freistoß von der rechten Außenbahn mit viel Effet vor den kurzen Pfosten. Innenverteidiger van der Werff steht genau richtig und befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

Der Aufsteiger hat äußerst selbstbewusst begonnen, rennen nun aber erst einmal einem Rückstand hinterher. Schon im Gastspiel in Hamburg hat er allerdings bewiesen, dass er auch nach Gegentoren noch punkten kann.

8

Tooor für SC Paderborn 07, 0:1 durch Sven Michel

Der SCP geht mit seiner ersten Chance in Führung! Infolge eines Ballgewinns in der eigenen Hälfte treibt Justvan den Ball im halbrechten Korridor nach vorne und flankt mit dem Außenrist hinter die gegnerische Abwehrkette. Michel enteilt den Innenverteidigern und nickt über Torhüter Broll hinweg in die obere rechte Ecke.