Die Partie läuft! Schiri Robert Schröder pfeift an und Fortuna stößt an. Die äußeren Bedingungen im Frankenland sind hoch sommerlich, wenn nicht sogar heiß: 28 Grad zeigt das Thermometer.

Personell nehmen beide Trainer heute drei Wechsel vor: Beim FCN feiert der im Pokal erfolgreiche Duman sein Startelfdebüt in der Liga, dazu läuft Borkowski neben Schäffler in der Offensive auf. Ins der Tor der Franken kehrt Mathenia zurück.

Eine gelungene Gegneranalyse gelang Fortuna Düsseldorf zuletzt im DFB-Pokal, in dem die Rheinländer beim unterklassigen VfL Oldenburg souverän mit 5:0 das Zweitrundenticket lösten. Im Liga-Alltag wollen die Fortunen nun nachlegen und in Nürnberg gleichzeitig die ärgerliche 2:3-Heimpleite gegen Werder vergessen machen. Trainingsschwerpunkt für Neu-Coach Christian Preußler war in der Woche daher auch die mangelnde Chancenverwertung und Effektivität. „Wir haben uns etwas zurechtgelegt“, kündigte der neue Fortuna-Coach auf der Pressekonferenz an.