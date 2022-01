45 Halbzeitfazit:

Mit 2:1 führt Paderborn zur Pause gegen Bremen. Die Ostwestfalen gingen früh durch einen schmeichelhaften Elfmeter in Führung, den Michel zunächst sogar vergab. Weil Friedl aber zu früh in den Sechzehner einlief, musste der Strafstoß wiederholt werden, was Muslija die Möglichkeit gab, die Führung zu erzielen. Es dauerte eine Weile, bis die Gäste von der Weser sich hiervon erholten und zum Sturmlauf ansetzten. Ducksch markierte dann den Ausgleich mit einer herrlichen Einzelaktion, ehe Muslija fast im direkten Gegenzug den alten Abstand mit einem Kunstschuss wiederherstellte. Obwohl die kurzweilige und unterhaltsame Begegnung insgesamt sehr ausgeglichen war, geht die SCP-Führung durchaus in Ordnung. Entschieden ist hier allerdings noch lange nichts.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Bittencourt lässt eine Flanke von rechts für Füllkrug durch, der den Geistesblitz hat, für den freien Bittencourt abtropfen zu lassen. Bei dieser Aktion verspringt ihm die Kugel aber etwas zu sehr in den Rückraum, wo die Paderborner Defensive klären kann.

41 Auf der anderen Seite wird Ducksch am gegnerischen Strafraum hart attackiert, was der Unparteiische nicht ahndet. Der VAR schaut sich die Szene noch einmal an, kann allerdings keine klare Fehlentscheidung feststellen. Damit steht die Entscheidung des Schiedsrichters, weiterspielen zu lassen, wodurch es sehr zum Ärger der Bremer mit einem Einwurf weitergeht.

38 Florent Muslija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 2:1 durch Florent Muslija

Die Ostwestfalen drücken das Gaspedal nach dem Ausgleich maximal durch und kommen prompt zur erneuten Führung. Muslija kann links in den Strafraum eindringen und wird von Veljković nicht attackiert. Kurzerhand packt der 23-Jährige einen absoluten Kunstschuss aus und nagelt die Kugel ansatzlos mit rechts ins rechte obere Eck zum 2:1. Nichts zu machen für Pavlenka.

38 Glanzparade Pavlenka! Der SCP drückt jetzt und Bremen bekommt die Kugel nach einem Freistoß vom linken Flügel aus einfach nicht weg. Letztlich kann Michel aus elf Metern halblinker Position frei abziehen. Das Pfund aufs kurze Eck kann aber Pavlenka mit einer bärenstarken Parade noch zur Ecke klären, die dann nichts weiter einbringt.

35 Philipp Klement Paderborn Gelbe Karte für Philipp Klement (SC Paderborn 07)

Im Nachgang sieht Klement für das Foul an Bittencourt überdies noch die verdiente Gelbe Karte.

35 Marvin Ducksch Werder Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Marvin Ducksch

Mit einer richtig starken Einzelaktion gleicht Ducksch die Partie jetzt aus. Bittencourt wird zwar im Zentrum hart von Klement attackiert, bringt die Kugel aber dennoch in den Lauf von Ducksch, der gleich zwei Gegenspieler auf sich zieht. Anstatt aber auf den freien Füllkrug abzuspielen, lässt er Schuster und Correia mit einer Körpertäuschung aussteigen und zieht unerwartet für Huth aufs kurze Eck ab, wo der stramme Rechtsschuss dann auch einschlägt. 1:1.

34 Die Blau-Schwarzen kommen immer wieder zu Entlastungsangriffen, mit denen sie gleichzeitig den Gästen auch den Wind aus den Segeln nehmen und den SVW vom eigenen Tor fernhalten.

31 Eine halbe Stunde ist vorbei und der Bundesliga-Absteiger von der Weser wird zunehmend stärker. Die Bremer drücken auf den Ausgleich. Paderborn steht unter Dauerdruck, kann sich allerdings im Moment noch sehr gut spielerisch befreien.

28 Nach Foul an Füllkrug bringt Ducksch den ruhenden Ball aus 35 Metern halblinker Position scharf in den Sechzehner, wo Friedl mit dem Rücken zum Tor einen überlegten Kopfball per Hinterkopf aufs lange Eck zirkelt. Der Ball geht nur um eine Haaresbreite rechts am Pfosten vorbei. Abstoß SCP.

27 Die Partie bleibt sehr lebendig und spielt sich kaum im Zentrum ab. Beide Teams spielen mit viel Zug zum gegnerischen Tor munter nach vorne.

24 Marco Schuster Paderborn Gelbe Karte für Marco Schuster (SC Paderborn 07)

Schuster geht ins Dribbling und verliert auf dem wirklich sehr holprigen Rasen prompt die Kugel. Damit kein Konter daraus entsteht, muss er das taktische Foul ziehen. Das gibt natürlich Gelb.

23 Pfosten für Paderborn! Schuster bringt die Kugel scharf auf den zweiten Pfosten, wo Platte sich im Kopfballduell durchsetzt und zum Abschluss kommt. Pavlenka kann nicht mehr reagieren und steht wie angewurzelt auf der Linie. Zum Bremer Glück klatscht dieser wuchtige Kopfball allerdings nur an den rechten Pfosten und springt von dort ins Spiel zurück.

21 Huth spielt beim Abstoß einen zu kurzen Pass auf Schallenberg, der nicht mehr an den Ball kommt. Die Kugel landet bei Füllkrug, der auf Ducksch ablegt. Aus 17 Metern versenkt der das Leder im Tor der Ostwestfalen. Weil Füllkrug zuvor allerdings im Abseits stand, zählt der Treffer nicht.

18 So richtig kann der SVW den Rückschlag noch nicht abschütteln. Die Ostwestfalen setzen nach, aber beim vielversprechenden Vorstoß über links startet Michel zu früh. Die Abseitsfalle der im Moment sehr passiven Bremer schnappt zu.

15 Florent Muslija Paderborn Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Florent Muslija

Bei der Wiederholung des schmeichelhaften Strafstoßes übernimmt jetzt Florent Muslija die Verantwortung und macht es deutlich besser als Sven Michel. Mit einer fließenden Bewegung nagelt er das Leder unten links in die Ecke. Keine Chance für Pavlenka. Die Hausherren gehen damit mit 1:0 in Führung.

13 Elfmeter verschossen von Sven Michel, SC Paderborn 07

Pavlenka wartet sehr lange und entscheidet sich spät für die rechte Ecke. Michel nimmt daraufhin Maß aufs Zentrum, was der Bremer Keeper im Fallen mit den Beinen noch abwehren kann. Dann allerdings schaut der VAR sich die Szene noch einmal an und weist den Schiedsrichter darauf hin, dass sich Friedl zu früh in den Sechzehner bewegt hat, der nach dem gehaltenen Elfmeter deshalb zuerst am Ball war und klären konnte. Vor diesem Hintergrund wird der Strafstoß jetzt wiederholt.

12 Nach Jung-Foul gibt es einen vielversprechenden Freistoß für die Ostwestfalen. 18 Meter vor dem Gästetor legt sich Klement den Ball zurecht, jagt die Kugel aus halbrechter Position allerdings mitten in die Mauer. Michel ist dann allerdings beim Abpraller zuerst am Ball und bekommt einen Tritt gegen den Fuß. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Elfmeter für Paderborn!

10 Michel hält die Kugel lange am gegnerischen Sechzehner und passt dann auf Klement, der allerdings schon einen Schritt zu weit ist. Artistisch versucht er, mit der Hacke die Kugel mitzunehmen, aber der Ball landet dann im Toraus. Abstoß Bremen.

7 Beide Teams halten sich nicht allzu lange im Mittelfeld auf, sondern spielen munter nach vorne. Bislang ist es ein sehr lebhafter Auftakt in der Benteler-Arena.

4 Auch der SCP wird früh im Drittel der Gäste vorstellig. Ein Abschluss von Klement aus der zweiten Reihe wird jedoch vom eigenen Mann unglücklich geblockt und rauscht gut fünf Meter links am Kasten der Werderaner vorbei. Abstoß SVW.

2 Leonardo Bittencourt Werder Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (Werder Bremen)

Nach Ballverlust arbeitet Bittencourt direkt nach hinten mit, kommt dann aber mit seiner Grätsche deutlich zu spät. Zwar zieht er die Beine an, kann mit alls einem Tempo aber nicht mehr verhindern, seinen Gegenspieler abzuräumen. Dafür sieht er die frühe Gelbe Karte.

2 Bittencourt tankt sich rechts zur Grundlinie vor und bringt die Flanke gefühlvoll auf den zweiten Pfosten. Srbeny bleibt dort zwar im Luftduell der Sieger, kann allerdings nur fahrig klären. Die nachgerückten Bremer können den zweiten Ball auf dem nassen und holprigem Rasen aber nicht festmachen.

1 Der Ball rollt in Ostwestalen. Die Hausherren tragen ihre blauen Trikots über schwarzen Hosen. Die Gäste von der Weser laufen in weißen Trikots über grünen Hosen auf. Los geht's.

1 Spielbeginn

Es handelt sich heute um das erst sechste Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften. Die Bilanz ist bei jeweils zwei Siegen und einem Remis bislang ausgeglichen. Dabei ging es in der Vergangenheit stets torreich zwischen Paderborn und Bremen zu. Bereits 20 Tore fielen in den bisherigen fünf Begegnungen – und damit durchschnittlich vier Treffer pro Partie. Im Hinspiel erlebte der SVW dabei im eigenen Stadion sein blaues Wunder und fing sich mit 1:4 am 3. Spieltag die erste Niederlage im Ligabetrieb der noch jungen Saison ein. Gelingt den formstarken Mannen von der Weser heute die Revanche?

Zuletzt siegten die Grün-Weißen souverän mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Entsprechend wenig Grund für Veränderungen sieht Coach Ole Werner, der zuletzt ohnehin vier Mal in Folge die gleiche Elf auf den Platz schickte. Heute wird er allerdings zu einem verletzungsbedingten Wechsel gezwungen. Für Felix Agu (Probleme mit der Patellasehne) startet heute Jean-Manuel Mbom.

Der SV Werder Bremen hat zurzeit einen richtig starken Lauf. Die Norddeutschen gewannen ihre letzten vier Ligaspiele in Serie und erzielten in jeder dieser Partien mindestens drei eigene Treffer – 14 insgesamt. Damit kletterte der SVW ins obere Tabellendrittel und könnte heute im Fall eines Auswärtssiegs in Paderborn mit etwas Schützenhilfe aus Rostock auf den Relegationsplatz klettern.

An den starken Auftritt bei den Mittelfranken gilt es heute anzuknüpfen. Dabei vertraut Trainer Łukasz Kwasniok exakt der gleiche Elf, der am vergangenen Wochenende die Trendwende glückte. Es gibt keine Wechsel beim SCP.

Dem SCP ging in den Endzügen des Jahres 2021 ein wenig die Puste aus. Mit nur drei von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Ligaspielen (drei Remis, zwei Niederlagen) verabschiedeten die Ostwestfalen sich in die Winterpause. Umso stärker meldeten die Blau-Schwarzen sich am vergangenen Samstag mit einem 2:1-Auswärtssieg in Nürnberg zurück.