36 Sandhausen lässt sich mal wieder im Angriff blicken. Testroet wird auf der rechten Seite geschickt. Sobottka passt jedoch gut auf, gewinnt das Laufduell und entschärft die Situation frühzeitig.

34 Christian Preußer muss sich spätestens für den zweiten Durchgang wirklich etwas einfallen lassen. Seine Mannschaft ist bemüht, aber komplett harmlos.

31 Erneut kommt der Ball von der linken Fahne herein. Dieses Mal geht die Hereingabe direkt durch bis zu Tanaka, der vom rechten Strafraumeck wieder flankt. In der Mitte ist Klarer mit dem Kopf dran. Der Innenverteidiger verlängert aber ein gutes Stück links neben den Kasten.

30 Koutris tritt eine Ecke von links an den Fünfer. Der Ball wird geklärt, aber landet bei Tanaka am rechten Sechzehnereck. Der Japaner will die Aktion sofort wieder scharf machen. Zhirov ist jedoch dazwischen und fälscht zur nächsten Ecke ab.

27 Sandhausen zeigt wirklich eine gute Leistung. Die Gäste variieren immer wieder ihre Verteidigungshöhe und machen Düsseldorf damit Probleme. Zudem gewinnen sie die wichtigen Zweikämpfe. Offensiv hatten sie zwar erst einen Abschluss, aber der hat direkt zum 1:0 geführt.

24 Bezeichnende Szene: Über mehrere Stationen geht es bei den Rheinländern über links nach vorne. Iyoha nimmt den Ball aber zu ungenau nach vorne mit und erwischt die Kugel erst hinter der Seitenlinie wieder. Es geht also weiter mit einem SVS-Einwurf.

21 Die Fortuna hat wirklich Probleme zu Chancen zu kommen. Es gelingt ihnen zwar zwischenzeitlich den Kontrahenten in die eigene Hälfte zu drängen, doch spätestens dort fehlen dann die Ideen und vor allem die Präzision. Immer wieder unterlaufen den F95-Akteuren leichte Fehler.

19 Düsseldorf hat mittlerweile komplett die Kontrolle übernommen. Sandhausen steht aktuell aber auch deutlich tiefer und lauert auf Konter.

16 Der folgende Standard fliegt von der rechten Fahne an den ersten Pfosten. Dort passen gleich zwei Akteure in Schwarz auf und können klären.

15 Okoroji klärt ein steiles Anspiel auf Narey auf der linken Defensivseite unnötigerweise ins Aus. Da hätte der Außenverteidiger eigentlich auch wegbleiben können. So bietet sich der Fortuna jetzt die Gelegenheit durch eine Ecke für Gefahr zu sorgen.

12 Die Heimelf reagiert offensiv auf den frühen Rückstand. Düsseldorf findet jetzt häufiger den Weg vor den gegnerischen Kasten. Allerdings gelingen ihnen bislang nur ungefährliche Distanzschüsse.

9 Durch die Bude von Testroet ist die Düsseldorfer Serie von vier Partien ohne Gegentreffer gegen den SVS bereits in der Anfangsphase beendet.

7 Pascal Testroet Sandhausen Tooor für SV Sandhausen, 0:1 durch Pascal Testroet

Der erste Schuss der Gäste sitzt! Soukou wird auf dem rechten Flügel in Szene gesetzt. Der 29-Jährige wird hinterlaufen, hat dadurch ein wenig Platz und zieht nach innen. Mit einem Flachpass findet er dann Testroet im Strafraum. Der Routinier behauptet sich stark gegen Nedelcu und vollstreckt aus der Drehung aus halbrechter Position ins lange Eck.

6 Tanaka schlägt den Ball aus dem linken Halbfeld sehenswert diagonal in den Sechzehner. Narey versucht direkt querzulegen, aber trifft den Ball nicht optimal. Deshalb ist die Möglichkeit dahin.

5 Alois Schwartz und sein Team überraschen die Fortunen in den ersten Minuten. Sandhausen stellt sich nicht hinten rein, sondern geht immer wieder ganz vorne drauf. Eine richtige Torchance ist dadurch noch nicht entstanden.

2 Die Gastgeber spielen in den gewohnten roten Trikots. Der SVS agiert in Schwarz.

1 Los geht's! Sandhausen beginnt mit einer ganz besonderen Variante beim Anstoß. Der Ball wird angelupft und anschließend im ganz hohen Bogen in die gegnerische Hälfte geschlagen. Die Düsseldorfer passen aber auf und können die Situation entschärfen.

1 Spielbeginn

Düsseldorf will endlich den zweiten Heimsieg einfahren. Nur gegen den Karlsruher SC konnten sie daheim gewinnen. Gegen den heutigen Gegner blieben sie jedoch viermal in Folge ungeschlagen und ohne Gegentor. Allerdings reisen die Sandhäuser gerne an den Rhein. Bei der Fortuna konnte der SVS bereits drei Auswärtsdreier holen. Bei keinem anderen Team in der Liga ist es ihnen häufiger gelungen die volle Punkteausbeute einzufahren.

Auch bei den Gästen gibt es keinen großen Grund für Wechsel. Marcel Ritzmaier hat sich gegen Holstein Kiel seine fünfte Gelbe Karte abgeholt und fehlt gesperrt. Für ihn steht Arne Sicker in der Startelf.

Christian Preußer scheint sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft gegen St. Pauli zu sein. Zum ersten Mal in der Saison nimmt der F95-Coach keine Veränderung in der Anfangsformation vor. Zudem kehren Florian Kastenmeier, Shinta Appelkamp und Matthias Zimmermann zurück in den Kader.

Der SV Sandhausen steckt tief im Tabellenkeller. Die Kurpfälzer sind Vorletzter. Mit einem Punktgewinn könnten sie aber zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz springen und Unentschieden scheinen dem SVS aktuell zu liegen. Zuletzt holten sie ein 1:1 gegen den SC Paderborn und ein 2:2 in Kiel. Mindestens die Serie ohne Niederlage will der Sportverein fortsetzen. Im besten Fall holen sie nach fünf sieglosen Spielen in Folge sogar wieder einen Dreier.

Düsseldorf liegt mit 20 Punkten nur vier Zähler vor dem 16. Rang. Der Abstand auf den neunten Platz ist mit sechs Punkten bereits größer. Das haben sich die Rheinländer zu Saisonbeginn ganz anders vorgestellt. Eine Serie von vier sieglosen Partien hat die Fortunen aber aus der oberen Tabellenhälfte befördert. Zuletzt zeigt die Formkurve aber endlich wieder nach oben. Die letzten beiden Begegnungen blieben die Flingeraner ungeschlagen. Gegen Darmstadt gab es einen 3:1-Erfolg und gegen den Spitzenreiter aus St. Pauli ein 1:1-Remis. Heute müssen Hennings und Co. zeigen, dass sie auch gegen Mannschafften aus der Abstiegszone bestehen können.