45

Halbzeitfazit:

Die beiden Mannschaften gehen mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Beide Mannschaften stehen in der Defensive stabil. Vor allem der SCP macht die Räume hinten sehr eng und gibt den Gastgebern keine Räume. Die Ostwestfalen spielen etwas zielstrebiger nach vorne als der Gegner und hatte durch Pröger auch die beste Möglichkeit der Partie. Alles in allem geht das Unentschieden bis hierhin in Ordnung. Wir freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit. Bis gleich!