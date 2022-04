Drittelfazit: Die DEG wirft vor eigenem Publikum wieder alles in die Waagschale, München hinterlässt aber wieder den abgebrühteren Eindruck. Die Tore von Ehliz und Redmond entstanden vor allem aus der individuellen Qualität heraus, das Spielgeschehen gestaltete sich über 20 Minuten eigentlich sehr ausgeglichen.

Die Münchner gewinnen nun wieder die meisten Duelle in der neutralen Zone und ziehen das Spiel wieder auf ihre Seite.

Tor für EHC München, 1:2 durch Zach Redmond Aus dem Nichts! Frank Mauer erläuft sich die Scheibe an der Bande und legt ab für Zach Redmond, der von der blauen Linie genau in das linke Winkeleck trifft! Mirko Pantkowski sieht das Geschoss wohl gar nicht.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Brendan O'Donnell (Düsseldorfer EG) In ihrer besten Phase holen sich die Hausherren eine Strafe ab, Brendan O'Donnell wischt Austin Ortega mit dem Hohen Stock über die Helmkante.

Auch nach dem Powerbreak schafft es München immer wieder, das Spiel in das Düsseldorfer Drittel zu verlagern.

Düsseldorf findet in Überzahl kaum ein Durchkommen, rennt weitgehend vergeblich an. Einzig ein geblockter One-Timer springt gegen Ende noch raus.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Ben Street (EHC München) Im ersten Moment sieht es so aus, als hätte Patrick Hager seinen Schläger im Gesicht von Bernhard Ebner. Auf die Strafbank muss aber Ben Street.

Tor für EHC München, 0:1 durch Yasin Ehliz Schon wieder Ehliz! Austin Ortega legt links raus zu seinem Sturmreihenkollegen, der sich noch außen vorbei an Niklas Heinzinger in den Slot dreht und die Scheibe unter die Querlatte hämmert!

Früh die erste Möglichkeit für die weiß gekleideten Gäste! Austin Ortega taucht am linken Pfosten auf, bringt den Pass in den Slot aber nicht an den Mann.