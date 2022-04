40 Dauerhaft nisten sich die Ice Tigers im gegnerischen Drittel ein. Chris Brown spielt quer auf Dane Fox, der aus dem rechten Bullykreis sofort schießt.

39 Luca Zitterbart Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG)

Wegen eines hohen Stocks von Luca Zitterbart dürfen die Nürnberger die verbleibenden knapp zwei Minuten des Mitteldrittels in Überzahl agieren.

38 Plötzlich taucht Alexander Barta halblinks in der Angriffszone auf und sucht den Weg zum Tor. Niklas Treutle setzt den rechten Schoner im kurzen Eck aufs Eis und blockt ab.

37 Düsseldorf bietet sich eine Umschaltsituation. Jakob Mayenschein allein kann nicht viel ausrichten. Doch einmal dort vorn unterwegs sorgen die Gäste doch für den Torschuss. Ganz links von der blauen Linie tut das Joonas Järvinen. Niklas Treutle sieht das Ding lange kommen und packt zu.

35 Jetzt setzen die Gastgeber im rechten Bullykreis Patrick Reimer in Szene. Den strammen Schuss aufs kurze Eck entschärft Mirko Pantkowski.

34 Dann wollen die Ice Tigers antworten. Dane Fox schießt direkt von der blauen Linie, verfehlt mit seiner Rakete den Kasten von Mirko Pantkowski.

33 Mit dem Rückenwind des Tores setzen die Düsseldorfer nach. Alexander Barta zieht aus der Drehung ab. Diesmal lässt sich Niklas Treutle nicht überwinden.

32 Brendan O'Donnell Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 1:3 durch Brendan O'Donnell

Gerade vier Sekunden Überzahl genügen den Gästen. Das Bully wird gewonnen. Paul Bittner spielt aus dem linken Bullykreis zurück. Daniel Fischbuch verlagert das Geschehen auf die rechte Seite und Brendan O'Donnell feuert sofort. Blake Parlett fälscht den Schuss ins kurze Eck ab und Niklas Treutle hat das Nachsehen.

32 Maximilian Kislinger Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Kislinger (Nürnberg Ice Tigers)



31 In dieser Phase konzentriert sich die DEG mehr auf die Defensive, arbeitet konsequent. Dabei steht den Rheinländern der Sinn derzeit nicht nach Offensive.

29 Nürnberg macht jetzt gerade ordentlich Druck. Ein Querpass von Tim Fleischer findet zum freistehenden Daniel Schmölz. Dessen Onetimer pariert Mirko Pantkowski stark, ist rechtzeitig im bedrohten Eck.

28 Paul Bittner bringt die Scheibe von rechts draußen zum Tor. Im Slot lauern zwei Düsseldorfer. Jakob Mayenschein fälscht geschickt ab - letztlich aber ohne zählbaren Erfolg.

27 Nun schaffen es die Gäste zumindest in die Angriffszone, strahlen dabei dennoch keine Gefahr aus, weil die Ice Tigers auch hier effizient arbeiten. Und so überstehen die Franken diese Strafzeit unbeschadet.

26 Diesmal agieren die Nürnberger in Unterzahl sehr stark, gehen früh drauf und lassen Düsseldorf überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Daniel Schmölz und Patrick Reimer checken vor - und das bereitet der DEG Probleme.

25 Chris Brown Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Chris Brown (Nürnberg Ice Tigers)

In der neutralen Zone geht Chris Brown mit dem Stock gegen Alexander Barta zu Werke und bekommt ein Haken angelastet. Das bringt die DEG in Überzahl.

25 Nach einem feinen Querpass von Jake Ustorf hätte Chris Brown eigentlich freie Bahn, hat aber Bernhard Ebner im Nacken, der nach Kräften stört. Den Rest erledigt Mirko Pantkowski, der den Puck einfriert.

24 Jetzt melden sich die Gastgeber zu Wort. Charlie Jahnke fackelt am linken Bullykreis nicht lange und haut drauf. Mirko Pantkowski bekommt das Geschoss rechtzeitig zu sehen und macht die Scheibe fest.

23 Dann kommt es zu einem Gerangel zwischen Luca Zitterbart und Tim Fleischer. Beide Spieler haben sich aber unter Kontrolle, lassen das nicht ausarten. Folglich müssen die Unparteiischen keine Strafen aussprechen.

23 Nach einem gewonnen Anspiel schießt Victor Svensson aus dem linken Bullykreis. Der Puck kommt durch und trifft Niklas Treutle an der Maske.

22 Weiter geht es hin und her, allerdings gelingt es dabei keiner der beiden Mannschaften, einen Torschuss anzubringen. Und da man momentan auch Disziplin walten lässt, ist in erster Linie Eislaufen gefragt.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Wie stets bisher in dieser Serie geht es auch heute intensiv zur Sache. Schon wieder stehen insgesamt sieben Strafzeiten zu Buche. Entscheidend aber ist natürlich das Resultat. Und da liegen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Düsseldorfer EG mit 1:2 zurück. Damit knüpften die Gäste an ihr bisheriges Vorgehen in dieser Serie an. Die DEG legte vor - und das gleich zweimal. Die Rheinländer gingen also mal wieder effizienter zur Werke. Darüber hinaus jedoch deutet sich eine enge Kiste an. Die Hausherren agieren auf Augenhöhe, müssen aber die gestern beinahe auf den letzten Drücker erlangte Torgefährlichkeit wiederfinden. Und ein erfolgreiches Powerplay würde den Mittelfranken ganz sicher auch weiterhelfen. Die Düsseldorfer haben es bei ihrem ersten Treffer des Tages vorgemacht.

20 Ende 1. Drittel

19 So überstehen die Gäste diese zwei Minuten und dürfen ihre Reihen mit der Rückkehr von Jerry D'Amigo aufs Eis in diesem Moment wieder auffüllen.

18 In Unterzahl agieren die Düsseldorfer sehr aufmerksam, bekommen immer wieder einen Schläger dazwischen und stören das Nürnberger Powerplay erfolgreich.

17 Jerry D'Amigo Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Jerry D'Amigo (Düsseldorfer EG)

Gerade sind die letzten Strafzeiten abgelaufen, da fährt Jerry D'Amigo an der Bande einen Check gegen Dane Fox, zieht dabei aber den Ellbogen und das Stockende nach oben. Das bleibt den Referees nicht verborgen und setzt zwei Minuten.

15 Julius Karrer Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers)

Und auch Julius Karrer darf sich für zwei Minuten runterkühlen.

15 Carter Proft Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Düsseldorfer EG)

An der Bande vor den Spielerbänken kommen sich Carter Proft und Julius Karrer in die Quere und können dann nicht voneinander lassen. Das setzt Strafen wegen übertriebener Härte. Proft muss also erneut runter.

14 Dann spielt Blake Parlett den Pass von rechts zu Tim Bender. Links vor dem Tor taucht dieser frei auf und scheitert an Mirko Pantkowski. Kurz darauf kehrt Carter Proft von der Strafbank zurück.

13 Ihr Powerplay haben die Ice Tigers gegen Ende von Spiel 2 gefunden. Können die Franken jetzt daran anknüpfen. Patrick Reimer probiert es mit einem Schlagschuss, den Mirko Pantkowski sicher hält.

12 Carter Proft Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Düsseldorfer EG)

Dann wird es nach einem Check gegen den Kopf mal wieder hitzig. Einige Spieler würden gern die Fäuste sprechen lassen. Die Referees unterbinden alles und schicken dann lediglich Carter Proft für das genannte Vergehen in die Kühlbox.

12 Daniel Fischbuch Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 1:2 durch Daniel Fischbuch

Aus der neutralen Zone spielt Brendan O'Donnell einen genialen Flip-Pass in den Lauf von Daniel Fischbuch. Der hat auf halbrechts freie Bahn und wuchtet den Puck aufs kurze Eck. Niklas Treutle greift mit der Fanghand daneben und kann den Einschlag nicht verhindern. Wie zumeist in dieser Serie bisher legen die Rheinländer fleißig vor, gehen mal wieder in Führung.

10 Nach einem Nürnberger Scheibenverlust in der neuralen Zone ist Daniel Fischbuch im Gegenangriff unterwegs. Der mitgelaufene Teamkollege ist nicht anspielbar, also macht es der Angreifer selbst. Niklas Treutle lässt sich nicht überraschen.

9 In der Folge bleiben die Hausherren mit Unterstützung der Fans am Drücker. Weitere nennenswerte Torszenen bleiben zunächst aus. Das fehlt es deutlich an der Genauigkeit.

7 Marko Friedrich Nürnberg Tor für die Nürnberg Ice Tigers, 1:1 durch Marko Friedrich

Nürnbergs Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Im linken Bullykreis hat Gregor MacLeod die Übersicht, spielt auf die andere Seite zu Oliver Mebus. Dieser hat viel Zeit, um Maß zu nehmen. Dessen Schuss aufs lange Eck wird abgefälscht - unter anderem von Marko Friedrich, der als Torschütze benannt wird.

6 Alexander Barta Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 0:1 durch Alexander Barta

Dauerhaft halten sich die Gäste in Überzahl in der Angriffszone auf. Gerade kehren die ersten Strafbanksünder zurück - Fünf gegen Vier. Dann spielt Brendan O'Donnell aus dem Zentrum nach rechts. Daniel Fischbuch setzt den Diagonalpaas rüber in den linken Bullykreis. Alexander Barta schießt sofort aufs kurze Eck. Auf der Stockhandseite rutscht Niklas Treutle die Scheibe unter dem Arm durch.

4 Nicholas Welsh Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Nicholas Welsh (Nürnberg Ice Tigers)

Nur wenig später geht Nicholas Welsh gegen Stephen MacAulay mit dem Ellbogen zu Werke und fängt sich ebenfalls zwei Strafminuten ein. Somit haben wir nun ein Vier gegen Drei.

4 Jakob Mayenschein Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Jakob Mayenschein (Düsseldorfer EG)

Sowohl Tim Bender als auch Jakob Mayenschein gehen wegen unnötiger Härte runter.

4 Tim Bender Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Tim Bender (Nürnberg Ice Tigers)

Gerade bringt Chris Brown einen richtigen Torschuss an, den Mirko Pantkowski mit der Fanghand sicher wegfischt. Da zugleich Tim Bender und Jakob Mayenschein aneinandergeraten, setzt es erste Strafzeiten.

3 Vom rechten Bullykreis möchte Charlie Jahnke einen ersten Schuss der Hausherren anbringen, wird dabei aber erfolgreich gestört. Folglich rutscht die Scheibe weit am langen Eck vorbei.

2 Nun erlangen auch die Gastgeber erste Spielanteile, kommen aber bislang nicht zum Abschluss. So geht das munter rauf und runter.

1 Daniel Fischbuch sorgt für die erste Abschlusshandlung der Partie. Nach wenigen Sekunden schießt der Düsseldorfer Stürmer aus recht guter Position, kommt aber nicht an Niklas Treutle vorbei.

1 Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen Andrew Bruggeman und André Schrader sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen die Linesperson Maksim Cepik und Tobias Schwenk zur Hand.

Zwischen den Pfosten bleibt alles beim Alten. Beide Stamm-Goalies sollen es auch heute richten. Die Trainer bauen auf Niklas Treutle auf Nürnberger sowie Mirko Pantkowski auf Düsseldorfer Seite.

Immerhin kann die DEG heute wieder auf Headcoach Harold Kreis bauen, der nach den zwei verpassten Spielen und dem Regeln seiner dringenden persönlichen Angelegenheiten aus Kanada zurück ist. Der Trainer muss heute allerdings auf den verletzten Kyle Cumiskey verzichten. Dafür rückt Niklas Heinzinger ins Lineup. Bei den Hausherren kehrt Andrew Bodnarchuk nach abgesessener Sperre zurück und besetzt den zuletzt offenen Kaderplatz. Chris Brown blieb trotz seiner Matchstrafe gestern eine Sperre erspart.

Auf der Gegenseite müssen die Düsseldorfer den gestrigen Rückschlag schnell verdauen. Nicht einmal 24 Stunden Zeit blieben dafür. Doch wird das so schnell tatsächlich gelingen, schließlich sah der achtfache deutsche Meister lange Zeit wie der sichere Sieger aus, hatte die Sache scheinbar im Griff und selbst in der Overtime beste Chancen, das Ding noch für sich zu entscheiden. Solch verpasste Gelegenheiten können auch zur Last werden.

Nachdem die Lage über weite Strecken recht aussichtslos erschien für die Ice Tigers, die bis gestern alle bisherigen fünf Saisonduelle gegen Düsseldorf verloren, haben die Männer von Tom Rowe das Momentum nun plötzlich auf ihrer Seite. Dazu kommt der Heimvorteil. Bereits in Spiel 1 machten die Fans in der Arena über die kompletten 60 Minuten gewaltig Alarm. An Unterstützung sollte es also definitiv nicht fehlen. Und im Wissen, die DEG schlagen zu können, ist den Nürnbergern ohne Frage alles zuzutrauen.

Gesucht wird der Gegner des EHC Red Bull München. Lange Zeit sah es in dieser Serie nach der DEG aus. Sowohl in Spiel 1 am Dienstag wie auch gestern hatten die Rheinländer beinahe dauerhaft die Nase vorn, führten am Donnerstag bereits mit 3:0 bzw. 4:1 und hatten auf heimischem Eis bis fünf Minuten vor Schluss die Führung inne. Doch die zunächst harmlosen Nürnberger fanden zum Ende hin ihr Powerplay und kamen darüber gewaltig auf. Patrick Reimer erzwang mit seinem Ausgleich zum 5:5 die Verlängerung, die nach gut siebeneinhalb Minuten Gregor MacLeod zugunsten der Mittelfranken entschied.