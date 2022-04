40 Drittelfazit:

In einem sehr umkämpften Playoff-Spiel steht es nach dem zweiten Drittel zwischen dem EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG 2:2-Unentschieden! Aus Sicht der Rheinländer ist diese Tatsache sicherlich schmeichelhaft, weil die Gastgeber aus der bayrischen Landeshauptstadt über weite Strecken das Geschehen bestimmt haben. Einen der wenigen Entlastungsangriffe brachte Luca Zitterbart im gegnerischen Kasten unter, doch Ben Smith schlug für die Mannschaft von Don Jackson postwendend zurück. In der Folge prägten zahlreiche Diskussionen und Spielunterbrechungen die Partie.

40 Ende 2. Drittel

40 Daniel Fischbuch Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG)

Daniel Fischbuch kassiert die Zeitstrafe wegen einer Behinderung gegen Frederik Tiffels und versteht die Welt nicht mehr.

40 Es bleibt körperlich sehr intensiv! Luca Zitterbart räumt Yasin Ehliz mit einem schönen Check an der Bande aus dem Weg. Wenige Sekunden später wird schon wieder das nächste Powerplay der Hausherren angezeigt.

39 Das waren durchaus aufregende Minuten samt zahlreichen Auseinandersetzung und Trash-Talks! Möglicherweise gibt es in den abschließenden beiden Minuten dieses Drittel nochmal etwas Eishockey.

38 Carter Proft Düsseldorf Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Carter Proft (Düsseldorfer EG)



38 Austin Ortega München Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Austin Ortega (EHC München)

Im Anschluss an den vermeintlichen Treffer ist Austin Ortega gar nicht mehr zu bremsen und schmeißt unmittelbar nach Ablauf seiner Strafzeit die Handschuhe weg. Da lässt sich Carter Proft nicht zweimal bitten und steigt selbstverständlich in den Kampf ein.

38 Die Tormusik ertönte bereits in der Halle, doch nach Diskussionen zählt das nächste EHC-Tor nicht! Patrick Hager zieht vor den Kasten der Düsseldorfer und bugsiert das Hartgummi mit der Rückhand irgendwie über die Linie. Ob Mirko Pantkowski die Scheibe sicher hatte oder nicht, wird nicht wirklich sichtbar.

37 Mehrfach kann sich die Mannschaft von Don Jackson befreien und dadurch die Formation wechseln. Dann übernimmt Daniel Fischbuch bei der DEG das Kommando, bleibt aber mit seinen Direktschuss aus der Mitte hängen.

36 Patrick Hager München Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Hager (EHC München)

Jetzt trifft es auch Patrick Hager, weshalb die Gäste gleich in einer Vier-gegen-Drei-Überzahl ran dürfen.

35 Austin Ortega München Kleine Strafe (2 Minuten) für Austin Ortega (EHC München)

Auch Austin Ortega verabschiedet sich wegen dieser Aktion für die kommenden zwei Minuten.

35 Carter Proft Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Düsseldorfer EG)

Carter Proft hat mit der Situation aber offenbar noch nicht abgeschlossen. Abseits des Spieleschehen gerät er diesmal mit Austin Ortega aneinander.

35 Es wird hitzer auf dem Eis! Daryl Boyle sucht das Gespräch mit Carter Proft, wo beide Akteure wahrscheinlich ein paar nette Worte austauschen. Das Eingreifen der Schiedsrichter verhindert eine größere Auseinandersetzung.

35 Eine große Stärke der Red Bulls ist die Unberechenbarkeit in der Offensive: In der Hauptrunde brachten es sowohl Austin Ortega als auch Trevor Parkes auf jeweils 50 Torbeteiligungen. Nicht viel weniger erfolgreichen waren Frederik Tiffels, Ben Street und Zach Redmond.

34 Aus dem linken Bullykreis scheitert Austin Ortega an Mirko Pantkowski. Den folgenden Rebound greift sich der Goalie der Düsseldorfer vor dem heranstürmenden Trevor Parkes, auch Ben Smith hatte sein Schläger noch im Spiel.

33 Ben Street sucht der Abschluss von der blauen Linie, schießt allerdings rechts vorbei. Im nächsten Versuch macht es auch Trevor Parkes nicht besser, bevor das Team von Harold Kreis kurz durchatmen kann.

32 Mike Fischer Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Mike Fischer (Düsseldorfer EG)

Für Mike Fischer führt der Weg nach einem Stockschlag gegen Zach Redmond in die Kühlbox.

31 Die Düsseldorfer müssen spätestens seit dem Ausfall von Nicolas Geitner noch mehr in den Defensive improvisieren. Mittlerweile stehen den Gäste nur noch vier etatmäßige Verteidiger zur Verfügung.

30 Die Mannschaft von Don Jackson drückt weiterhin auf das Gaspedal, weshalb Mirko Pantkowski hier zunehmend in den Mittelpunkt rückt - vielleicht hilft das Power-Break den Gästen aus der Umklammerung.

29 Ben Smith München Tor für EHC München, 2:2 durch Ben Smith

Was für eine Antwort der Hausherren! Erst setzt Yasin Ehliz gegen Mirko Pantkowski noch ohne Erfolg nach. Dann fixiert Andrew O'Brien die Scheibe aber in der Zone und drückt aus der linken Rundung erneut ab. Vor dem DEG-Gehäuse hält Ben Smith seine Kelle rein und lenkt den Puck über die Linie. Die Rheinländer beschweren zwar sich sofort wegen einem hohen Stock des Torschützen, doch nach ausführlicher Ansicht der Videobilder kassieren sie den Treffer nicht wieder ein.

28 Luca Zitterbart Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:2 durch Luca Zitterbart

München macht in dieser Phase das Spiel, aber Düsseldorf trifft! Zunächst ist es Jakob Mayenschein, der sich auf der rechten Seite stark gegen gleich drei EHC-Verteidiger behauptet und die Übersicht behält. Den Querpass nimmt Luca Zitterbart direkt, der sich aus dem Hintergrund angeschlichen hatte und netzt entgegen der Laufrichtung von Henrik Haukeland ein.

28 Nachdem Ben Street aus der Zentrale abgezogen hatte, wird es wild vor dem Kasten der DEG! Trevor Parkes sowie Patrick Hager stochern energisch nach, doch letztlich sichert sich Mirko Pantkowski im Gewühl den Puck.

27 Das Unterzahlspiel der Mannschaft von Harold Kreis funktioniert in den bisherigen Playoffs recht gut. Insgesamt stand die DEG schon 18 Mal mit einem Mann weniger aus dem Eis und musste dabei nur zwei Gegentreffer hinnehmen.

26 Alexander Barta Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Barta (Düsseldorfer EG)

Es wird nicht leichter für die Gäste, denn Alexander Barta muss wegen Haltens für zwei Minuten raus.

26 München wird nun immer aktiver! Plötzlich ist Austin Ortega frei durch und befindet sich in bester Schussposition. Mit der Stockhang verhindert Mirko Pantkowski den zweiten Rückstand seiner Mannschaft.

25 Wieder sorgt Andrew O'Brien für Gefahr! Erneut ist es dabei ein Distanzschuss des Kanadiers, der auf das rechte Kreuzeck segelt. Im letzten Moment lenkt Mirko Pantkowski den Puck über das Gehäuse.

24 Nach einer schönen Einzelaktion von Patrick Hager erhält Andrew O'Brien die Scheibe an der blauen Linie. Diesmal schnappt sich Mirko Pantkowski den Handgelenksschuss des Kanadiers.

23 Zur Zeit gibt es wenige Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten zu verzeichnen, was aber nicht bedeutet, dass weniger Tempo in der Partie ist. Da es kaum Unterbrechungen gibt, läuft die Zeit gerade recht schnell herunter.

22 Die Gastgeber finden einen Tick besser zurück ins Spiel, ohne sich dabei die großen Torchancen zu erspielen. Andrew MacWilliam schlenzt nun einfach mal von der rechten Seite auf das Tor – genau in die Fanghand von Mirko Pantkowski.

21 Weiter geht’s mit dem zweiten Drittel in der Olympia-Eishalle! Mittlerweile ist das Torschussverhältnis wieder ausgeglichener. 17 Mal zogen die Gäste aus dem Rheinland bisher ab und haben damit drei Versuche mehr als der EHC.

21 Beginn 2. Drittel

Es war viel los in der bayrischen Landeshauptstadt, wo es nach dem ersten Drittel zwischen dem EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG leistungsgerecht 1:1-Unentschieden steht! Nach den ersten zaghaften Angriffen war es Andrew O'Brien, der seine Mannschaft in Führung brachte. Die Gäste zeigten sich allerdings keineswegs geschockt, sondern nahmen den Kasten von Henrik Haukeland immer wieder ins Visier. Ausgerechnet per Shorthander markierte dann Jerry D'Amigo kurz vor der Pause den Ausgleich.

20 Ende 1. Drittel

20 Hier kann die Mannschaft von Don Jackson jedoch zunächst nicht von der Überzahl profitieren. Tobias Eder kehrt nach der absolvierten Strafe zurück und hilft der DEG dabei, den Zwischenstand in die erste Drittelpause zu bringen.

19 In der Hauptrunde legten die Gastgeber aus der bayrischen Landeshauptstadt ein solides Powerplay an den Tag. Mit einer Überzahlqoute von 21,08 Prozent rangierte der EHC im ligaweiten Vergleich auf dem siebten Rang.

18 Jerry D'Amigo Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Jerry D'Amigo

Die Gäste schlagen tatsächlich in Unterzahl zurück! In der eigenen Zone übt die DEG mächtigen Druck aus und erobert somit durch Jerry D’Amigo selbst die Scheibe. Direkt schraubt der US-Amerikaner das Tempo hoch, sucht zielstrebig die Flucht nach vorne und lässt Zach Redmond stehen. Aus kurzer Distanz bringt er den Puck letztendlich in der linken halbhohen Ecke unter und bejubelt seinen zweiten Treffer in diesen Playoffs.

18 Ohje! Einen One-Timer von Zach Redmond landet genau im Gesicht von Nicolas Geitner, der sofort regungslos zu Boden fällt. Eine Schrecksekunde für alle Beteiligten - nach bangen Momenten kann er das Eis aber glücklicherweise selbstständig verlassen!

18 Tobias Eder Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Tobias Eder (Düsseldorfer EG)

Tobias Eder muss wegen Hakens in der linken Rundung gegen Austin Ortega in die Kühlbox.

17 Erstmals taucht Daniel Fischbuch in gefährlicher Lage auf! Aus wenigen Metern will er Henrik Haukeland auf der Stockhand-Seite überwinden, verzieht den Versuch allerdings um einige Zentimeter.

16 Patrick Hager leitet den nächsten Angriff ein und nimmt Justin Schütz mit. Den folgenden Flippass in die Spitze kann wiederum Hager nicht erreichen, stattdessen macht Mirko Pantkowski die Scheibe fest.

15 Schon während der Pre-Playoffs gegen Nürnberg war Mirko Pantkowski in einer herausragenden Verfassung. Dort wehrte der Schlussmann der Gäste starke 91,8 Prozent der Schüsse auf sein Gehäuse ab und glänzte mit vielen spektakuläre Paraden.

14 Jetzt zeigen sich auch die Münchner mal wieder in der Offensive. Ben Smith will Mirko Pantkowski von der linken Außenbahn überwinden, doch der DEG-Goalie schnappt sicher mit der Fanghand zu.

13 Wieder ist es das fast schon gewohnte Bild: Luca Zitterbart nagelt den Puck aus der Ferne auf das EHC-Gehäuse. Vor Henrik Haukeland platziert sich Carter Proft und fälscht ab - ohne Erfolg.

12 Düsseldorf verbucht aktuell acht Torschüsse und liegt in dieser Hinsicht klar vorne. Zwar führen die Gastgeber aus der bayrischen Landeshauptstadt, haben aber erst dreimal auf den Kasten von Mirko Pantkowski geschossen.

11 Die Gäste finden recht schnell in die gewünschte Formation. Alexander Barta probiert es mal aus halbrechter Position, doch die Scheibe fliegt am linken Pfosten vorbei. Danach darf Patrick Hager zurück auf das Eis.

10 Gerade in engen Serien spielen die Specialteams eine entscheidende Rolle. So setzten sich Düsseldorfer in der Pre-Playoffs vor allem durch, weil die Rheinländer in den drei Partien vier ihrer zehn Powerplay-Situationen nutzten.

9 Patrick Hager München Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Hager (EHC München)

Unmittelbar nach dem Gegentreffer darf die Mannschaft von Harold Kreis wegen einer Strafzeit gegen Patrick Hager erstmals im Powerplay ran.

8 Andrew O'Brien München Tor für EHC München, 1:0 durch Andrew O'Brien

Die Gastgeber gehen früh in Führung! Austin Ortega treibt den Puck durch die neutrale Zone und bedient anschließend Andrew O'Brien in der Mitte. Der Kanadier fackelt nicht lange und visiert das rechte untere Eck an. Schließlich rauscht der Schuss durch die Beine von Tobias Eder, wird zudem noch leicht von Niklas Heinzinger abgefälscht und saust an Mirko Pantkowski vorbei, der machtlos ist. Es ist der dritte Saisontreffer für Andrew O'Brien.

8 Wieder ist es auf der Gegenseite Luca Zitterbart, der von der blauen Linie abzieht. Vor Henrik Haukeland setzt Carter Proft nach, kann der Schlussmann der Münchner aber nicht per Rebound überwinden.

7 Justin Schütz spielt das Hartgummi von der linken Seite vor das Tor, wo Patrick Hager lauert. In einem leichten Gewühl behält Mirko Pantkowski die Übersicht und stochert die Scheibe mit dem Schläger weg.

6 Die DEG muss am heutigen Abend auf Bernhard Ebner verzichten, der Vater wurde und deswegen nicht in der Halle ist. Auch Marco Nowak fällt nach wie vor aus - so müssen sich die restlichen Verteidiger gegen den spielstarken EHC mächtig strecken.

5 Henrik Haukeland verhindert die Führung der Düsseldorfer! In der neutraler Zone schnappt sich Brendan O’Donnell die Scheibe und ist im Alleingang durch. Letztlich bewahrt der EHC-Goalie aber die Ruhe und wehrt den Puck ab.

4 Aus dem linken Bullykreis hämmert Luca Zitterbart das Hartgummi auf den Kasten der Gastgeber. Henrik Haukeland, der bei den Hausherren zwischen den Pfosten beginnt, hat freie Sicht und ist deswegen mit dem Schoner zur Stelle.

3 Die Hausherren sorgen für die erste Annäherung an diesem Abend! Philip Gogulla fährt die rechte Seite hinunter und probiert es mit einem strammen Abschluss von Außen. Für Mirko Pantkowski im Gehäuse der Gäste wird das noch nicht zu einem ernsthaften Problem.

2 Welche Mannschaft erwischt den besseren Start? Vielleicht sind die Gäste hier sogar leicht im Vorteil, da sie durch die Pre-Playoffs eher im Rhythmus sind. Dagegen hatten die Münchner zuletzt eine Woche Pause und dürften deshalb aber frischere Beine haben.

1 Los geht’s in der Olympia-Eishalle! Das Spiel eins zwischen München und Düsseldorf wird von den Hauptschiedsrichtern Aleksi Rantala sowie Sirko Hunnius beaufsichtigt. Als Linesperson fungieren Joshua Römer und Marius Wölzmüller.

1 Spielbeginn

Die Gäste aus Düsseldorf hatten nur einen einzigen Tag Zeit, um sich nach dem 2:1-Serienerfolg gegen Nürnberg Ice Tigers auf das erste Duell in der bayrischen Landeshauptstadt vorzubereiten. Mit München haben die Rheinländer noch eine Rechnung offen, denn letztmals standen sich die beiden Vereine am vorletzten Spieltag der regulären Saison gegenüber - dort kassierte die DEG eine deutliche 0:6-Heimpleite. Von den bisherigen vier Aufeinandertreffen konnte das Team von Harold Kreis nur einen Sieg gegen den EHC feiern.

Für den EHC soll es nach dem Aus im Viertelfinale in der Vorsaison nun wieder ins Finale gehen. "In den Playoffs verzeiht einem der Best-of-Five-Modus vielleicht eine Niederlage, aber keine zweite, denn dann steht man sofort unter Druck. Man muss auf den Punkt da sein. Deshalb versucht man, läuferisch und physisch noch etwas draufzulegen", sagte Stürmer Patrick Hager und nannte die klare Zielsetzung: "Wir wollen Meister werden und werden versuchen, noch einmal ein paar Prozente mehr aus unseren Körpern herauszuholen."

Zum allerersten Mal überhaupt stehen sich München und Düsseldorf in einer Playoff-Serie gegenüber. Die Hausherren aus der bayrischen Landeshauptstadt blicken auf einen erfolgreiche Hauptrunde zurück, nach der sich die Mannschaft von Head-Coach Don Jackson lediglich hinter den Eisbären aus Berlin einreihte musste und auf dem zweiten Platz landete. Im Gegensatz dazu führte der Weg der Rheinländer durch die Pre-Playoffs, wo sich die Gäste gegen die Nürnberg Ice Tigers behauptet haben.