20 Drittelfazit:

Nach 20 Minuten führt die Düsseldorfer EG im heimischen PSD Bank Dome gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 3:0 und befindet sich auf einem sehr guten Weg in Richtung Viertelfinale. In Sachen Effizienz legten die Rheinländer heute tatsächlich noch einmal gewaltig zu. Gleich der erste Schuss saß. Insgesamt brauchte die DEG für ihre drei Treffer lediglich acht Torschüsse. Genauso viele haben die Gäste abgefeuert - aber eben nichts getroffen.

20 Ende 1. Drittel

18 Jerry D'Amigo Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 3:0 durch Jerry D'Amigo

Gerade ist die Nürnberger Fünfminutenstrafe abgelaufen, da spielt Bernhard Ebner die Scheibe über rechts tief. Der Puck springt unkontrolliert vor der Bande hinten aufs Tornetz und erwischt Niklas Treutle auf dem falschen Fuß. Pech für den Goalie! Ehe dieser wieder im Tor ist, hat Jerry D'Amigo hinter dem Kasten längst geschalten, nutzt Treutle als Bande und erzielt einen sehr cleveren Treffer.

17 Daniel Fischbuch Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 2:0 durch Daniel Fischbuch

Von rechts fährt Daniel Fischbuch hinter dem Tor entlang, bekommt dann das Zuspiel von Jerry D'Amigo und fährt Richtung Mitte. In aller Ruhe nimmt der Stürmer Maß und bringt vom linken Bullykreis einen verdeckten Schuss an, den Niklas Treutle zu spät sieht. Die DEG macht also doch noch ihr Tor in Überzahl.

16 Alexander Barta Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Barta (Düsseldorfer EG)

Reimer und Barta sitzen wegen unnötiger Härte jeweils zwei Strafminuten ab.

16 Patrick Reimer Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Reimer (Nürnberg Ice Tigers)

Es bleibt hitzig. Jetzt geraten Patrick Reimer und Alexander Barta aneinander. Auch das wird Besuch auf der Strafbank zur Folge haben.

16 MacAulay an die Latte! Im linken Bullykreis hat Stephen MacAulay Zeit, ganz genau Maß zu nehmen. Der Handgelenkschuss streift die Querlatte. Wenige Sekunden später legt MacAulay mit einem Diagonalpass für Jerry D'Amigo auf. Dieser schießt rechts vor dem Tor direkt. Erneut ist kein Vorbeikommen an Treutle.

15 Nach einem Querpass von Kyle Cumiskey bringt Tobias Eder einen Onetimer an. Niklas Treutle hat rechtzeitig den Durchblick und wehrt auch dieses Geschoss an.

14 Damit bietet sich den Hausherren die große Gelegenheit, die Führung auszubauen. Brendan O'Donnell sorgt für den Abschluss, Scheitert aber an Niklas Treutle.

13 Chris Brown Nürnberg Matchstrafe (5 Minuten + Matchstrafe + Sperre) für Chris Brown (Nürnberg Ice Tigers)

Nach dem Videobeweis kommt die Unparteiischen zur Entscheidung Chris Brown wegen des Checks gegen den Kopf von Ebner mit einer Matchstrafe zu belegen und ihn vom Rest der Partie auszuschließen. Zudem setzt das fünf Minuten Überzahl für die DEG.

13 Erneut kommt es zu Auseinandersetzungen. Ausgangspunkt ist eine Attacke von Chris Brown gegen den Kopf von Bernhard Ebner. Zahlreiche Spieler rangeln dort hinten in der Rundung. Die Referees wollen sich am Monitor noch ein Bild davon machen. Es bahnen sich die nächsten Strafen an.

12 Ebenfalls aus spitzem Winkel bringt Patrick Reimer jetzt einen Schlagschuss an. Dieser wird eine Beute von Mirko Pantkowski.

10 Beinahe der Ausgleich! In Überzahl ergibt sich für Nürnberg nichts. Düsseldorf wieder mit fünf Feldspielern auf dem Eis! Dann tänzelt Tim Fleischer zum Tor, kurvt noch rechts um Mirko Pantkowski herum, findet aus spitzem Winkel aber den Weg ins Tor nicht. Der Puck rutscht parallel zur Linie durch den Torraum.

8 Mike Fischer Düsseldorf Große Strafe (2 + 5 Minuten) für Mike Fischer (Düsseldorfer EG)

Und selbstverständlich trifft es auch Mike Fischer, der wegen eines zusätzlichen hohen Stocks zwei plus fünf Minuten kassiert.

8 Jake Ustorf Nürnberg Große Strafe (5 Minuten) für Jake Ustorf (Nürnberg Ice Tigers)

Wegen des Faustkampfes werden Strafen von jeweils fünf Minuten ausgesprochen - für Jake Ustorf auf Düsseldorfer Seite.

8 Carter Proft Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Düsseldorfer EG)

Die angezeigte Strafe betrifft Carter Proft wegen eines hohen Stocks.

8 Dann ist eine Strafe angezeigt. Plötzlich fliegen die Fäuste. Mike Fischer und Jake Ustorf entledigen sich ihrer Handschuhe prügeln aufeinander ein.

7 Im weiteren Verlauf verpufft das Nürnberger Powerplay weitgehend. Düsseldorf übersteht die Unterzahl unbeschadet und Alexander Barta darf wieder mitmischen.

6 Stephen MacAulay Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Stephen MacAulay (Düsseldorfer EG)

Auf der Gegenseite trifft es Stephen MacAulay.

6 Nicholas Welsh Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Nicholas Welsh (Nürnberg Ice Tigers)

Die Partie wird kurz darauf unterbrochen, um die Spielerknäuel zu entwirren. Dann setzt es je eine Strafe wegen übertriebener Härte. Nicholas Welsh muss runter.

6 In Überzahl arbeiten Nicholas Welsh und Daniel Schmölz zum Tor. Mirko Pantkowski hat die Scheibe längst in seinen Fängen. Es kommt zu mehreren Rangeleien und Auseinandersetzungen.

5 Alexander Barta Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Barta (Düsseldorfer EG)

Nun öffnet sich die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich Alexander Barta nach einem Ellbogencheck gegen Marcus Weber einfinden.

5 Nun treten endlich auch die Ice Tigers in Erscheinung. Blake Parlett sorgt für einen ersten erwähnenswerten Schuss der Franken. Erstmals darf Mirko Pantkowski zur Tat scheiten und hält sicher.

4 Jetzt kann es weitergehen. Erneut ist es Bernhard Ebner, der einen Schuss absetzt. Rechts von der blauen Linie visiert der Verteidiger das lange Eck an. Niklas Treutle wehrt mit dem rechten Schoner zur Seite ab.

3 Wegen Reinigungsarbeiten am Spieluntergrund muss der Eismeister zur Tat schreiten. Die Partie wird unterbrochen, was den Trainern Gelegenheit bietet, auf ihre Spieler einzuwirken.

2 Bernhard Ebner Düsseldorf Tor für die Düsseldorfer EG, 1:0 durch Bernhard Ebner

Erneut legt die DEG effizient los. Und gleich der erste Schuss sitzt. Hinter dem Tor führt Daniel Fischbuch die Scheibe, will eigentlich für Joonas Järvinen auflegen. Der Finne aber trifft den Puck im linken Bullykreis nicht sauber. Das Hartgummi landet mittig an der blauen Linie bei Bernhard Ebner. Dessen Rakete schlägt im rechten Eck ein.

1 Nürnberg legt entschlossen los. Sofort nistet man sich eine ganze Zeit lang in der Angriffszone ein. Für einen nennenswerten Torschuss reicht es allerdings nicht.

1 Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen Andrew Bruggeman und Andrew Wilk sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen die Linesperson Joep Leermakers und Nikolaj Ponomarjow zur Hand.

Zwischen den Pfosten gibt es keine Veränderungen. Die Stamm-Goalies bestätigten ihre Position und Form in Spiel 1 und dürfen somit natürlich auch heute ran. Bei der DEG ist das Mirko Pantkowski bei den Ice Tigers Niklas Treutle.

Die Verantwortung auf der Bank der Hausherren trägt erneut Co-Trainer Thomas Dolak. Diesem stehen die verletzten Marco Nowak und Brett Olson nach wie vor nicht zur Verfügung. Aufseiten der Gäste muss Andrew Bodnarchuk noch ein Spiel Sperre nach einer Matchstrafe zum Abschluss der Hauptrunde absitzen. Darüber hinaus fehlen schon seit Längerem die verletzten Ryan Stoa und Ilya Sharipov. Dafür steht Maximilian Kislinger heute wieder zur Verfügung.

So entwickelt sich die DEG für die Ice Tigers langsam zum Angstgegner. Nach den vier Partien der regulären Saison feierte der achtmalige deutsche Meister also bereits seinen fünften Sieg gegen die Nürnberger. Das sollte für weiteres Selbstvertrauen sorgen. Und die Düsseldorfer wissen inzwischen auch, wie sie ohne ihren wegen dringender persönlicher Angelegenheiten in Kanada weilen Trainer Harold Kreis gewinnen können.

Anfängliche Effizienz und die Special-Teams sorgten am Dienstag dafür, dass die Düsseldorfer in der Nürnberger Arena auf die Siegerstraße gerieten und letztlich die Oberhand behielten. Eine ganz entscheidende Schwäche aus der Hauptrunde konnten die Mittelfranken also nicht abstellen - das dürftige Powerplay. Sechs Überzahlsituationen wurden nicht zu einem Treffer genutzt.

Sollten die Rheinländer also heute ihr Heimspiel gewinnen, stünden sie im Viertelfinale. Folglich sind die Ice Tigers zum Siegen verdammt, wenn die Saison nicht frühzeitig enden soll und die Franken morgen nochmals zu einem dann endgültig entscheidenden dritten Spiel vor heimischem Publikum antreten wollen.