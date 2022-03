Immerhin lässt der KEV die Haie nun nicht mehr über die neutrale Zone hinaus und steht gut an der Blauen Linie. Im Anschluss erfolgt der erste Schuss durch Bracco – kein Problem für Pöpperle.

Alle Anspiele gehen bislang an die Kölner. Krefeld kommt offensiv noch gar nicht zur Entfaltung.

Dumont! Die Gastgeber starten direkt mit einer offensiven Druckphase in diese Partie! Und plötzlich steht Dumont alleine im Slot und scheitert aus einem Meter an Belov.

Es ist angerichtet! Hinein in das 114. Derby zwischen den Haien und den Pinguinen!

Es gab schon rosigere Zeiten für beide Teams. Während die Fans des KEV in den letzten Jahren schon etwas abgehärtet wurden, dürfte die Situation vor allem für das Umfeld des KEC sehr ungewohnt sein. Derweil rangieren die Gäste aus der Seidenstadt immer noch auf dem 15. und letzten Tabellenplatz, die Haie machten Boden gut mit einem Dreier in Bremerhaven und sind nun auf Platz elf. Beim Spiel vor zwei Tagen zeichnete die Hausherren insbesondere eine kompakte Defensive sowie eiskaltes Ausnutzen der eigenen Torchancen aus. Gegen traditionell tiefstehende Pinguine könnte es am heutigen Abend wieder deutlich mehr Zeit im Offensivdrittel geben.