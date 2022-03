27 Der EHC nistet sich bei den Schwarz-Gelben ein, aber letztere kriegen oft noch einen Schläger in letzter Sekunde dazwischen. Es muss aber auch mal für Entlastung gesorgt werden aus ihrer Sicht.

26 Im Anschluss an den Führungstreffer sind nun einige Ungenauigkeiten im Spiel der Pinguine zu finden. Das könnte sich noch rächen.

24 Street hat plötzlich viel Platz im Zentrum und läuft mehr oder weniger alleine auf Belov zu. Dieser kommt weit hinaus und kann den Flachschuss des Münchener Stürmers mit dem Schoner abwehren.

23 Lucas Lessio Krefeld Tor für Krefeld Pinguine, 1:0 durch Lucas Lessio

Führung für die Hausherren! Das schlechteste Powerplay der Liga schlägt nach nur wenigen Sekunden zu. Bracco bekommt die Scheibe von der anderen Seite am rechten Bullykreis. Von dort hat er das Auge für Lessio im Slot und spielt einen scharfen Pass perfekt auf seine Kelle. Lessio muss dann nur noch den Schläger hinhalten und vollendet flach ins linke Eck.

23 Andrew MacWilliam München Kleine Strafe (2 Minuten) für Andrew MacWilliam (EHC München)

Niederberger zieht eine Strafe gegen MacWilliam in der neutralen Zone. So kann der KEV zum ersten Mal heute in Überzahl agieren.

22 Die Münchener hatten jetzt schon bereits einige Abschlüsse in den ersten knapp zwei Minuten des zweiten Drittels, ohne dabei die ganz große Gefahr auszustrahlen.

21 Die zweiten Zwanzig brechen an! Diesmal schnappt sich der Gastgeber das Anspiel im Mittelkreis.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Die Münchener Offensivpower beißt sich bislang am Krefelder Defensivbollwerk die Zähne aus. In der Yayla Arena steht es nach 20 Minuten zwischen dem KEV und dem EHC 0:0. Beide Teams kamen putzmunter aus der Kabine und so gab es früh einige gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Mit der Zeit wurden die gefährlichen Abschlüsse weniger, was vor allem aus Sicht der Pinguine positiv zu bewerten ist. Mit nur vier Verteidigern im Line-Up schlagen sie sich also wacker und hoffen offensiv auf einen Lucky Punch über Konter. Red Bull wird sich hingegen für das kommende Drittel vornehmen, die tabellarischen Kräfteverhältnisse auch auf die Anzeigetafel zu bringen. Bis gleich!

20 Ende 1. Drittel

20 Es sieht danach aus, dass das erste Drittel torlos endet. Noch wenige Sekunden sind zu spielen.

19 Jeremy Bracco verzögert jetzt kurz auf rechts und zieht vom Bullykreis aus ab. Der Puck fliegt jedoch zu zentral auf Henrik Haukeland zu, sodass dieser das Hartgummi mit der Fanghand aufnimmt.

18 Blank kehrt aufs Eis zurück und trägt die Scheibe sofort nach vorne. Der Abschluss ist dann allerdings zu harmlos, um Haukeland vor Probleme zu stellen.

17 Die erste Minute des Powerplays ist vorbei und der EHC tut sich gegen gut sortierte Seidenstädter schwer. Einen gefährlichen Torschuss gab es noch nicht.

16 Alexander Blank Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Blank (Krefeld Pinguine)

Bei der Aktion lässt Blank sich gegen Street zu einem Stockschlag hinreißen. Deshalb sitzt er nun auf der Strafbank.

16 Belov gegen Tiffels! Street ist mit einem tollen Move plötzlich kurz vor dem Tor und legt nach rechts zum deutschen Nationalspieler. Dieser nimmt den Puck direkt, doch Belov antwortet mit einem tollen Save. Wichtig für Krefeld!

15 Glück für Schwarz-Gelb! Einen Abschluss von links lässt Belov fahrlässig vor den zweiten Pfosten Fallen, dort steht Kastner und hat ein freies Eck vor sich. Allerdings haut er an der Scheibe vorbei.

13 Irgendwie plätschert das Geschehen derzeit so ein bisschen vor sich hin. Während es am Anfang viele gute Torchancen gab, sind es nun meist halbgare Möglichkeiten aus der zweiten Reihe.

12 Lessio führt das Hartgummi hinter dem eigenen Kasten und legt es beinahe Smith perfekt auf. Letztlich arbeitet er den Puck jedoch mit einer Energieleistung aus dem Drittel – er hätte sich sicherlich etwas mehr Unterstützung seiner Mitspieler gewünscht.

11 Nun kann München sich mal etwas länger im Drittel der Pinguine festsetzen. Die Scheibe läuft gut in den eigenen Reihen, zu einem gefährlichen Torabschluss kommt es allerdings nicht.

10 Während es zu Beginn einige Unterbrechungen gab, läuft die Partie nun schon länger einfach so durch. Die Fans kommen bislang auf ihre Kosten.

9 Der KEV macht das gut in der Anfangsphase! Die Spieler sind griffig im Zweikampf und ergattern immer mal wieder die Scheibe in aussichtsreichen Momenten. Klar ist aber auch: Der EHC kann stets durch eine Einzelaktion aufgrund der individuellen Klasse zuschlagen.

7 Kulda darf aus dem hohen Slot mal abziehen. Haukeland hat jedoch gute Sicht auf den Schuss und kann so problemlos parieren. Auf beiden Seiten gibt es also schon eine Menge Abschlüsse.

6 Schon in den Anfangsminuten zeichnet sich ein klares Bild ab. Der EHC ist überwiegend im Scheibenbesitz, Krefeld setzt durch schnelle Breakaways Akzente.

5 Wieder Krefeld! Nach einem Bappert-Schuss aus der Distanz ist der Puck für einen kurzen Moment am rechten Pfosten frei. Die Krefelder setzen nach, doch Haukeland macht alles richtig und die Ecke zu. Im Gegenzug zieht Varejcka aus halbrechter Position ab, doch Belov ist mit dem Schoner da.

4 Nun zeigen sich auch die Hausherren ein erstes Mal im gegnerischen Drittel. Hänggi zieht von der Blauen Linie ab und will Lucenius im Slot somit ins Spiel bringen. Dieser kommt jedoch nicht an die Scheibe und so schnappt sich der EHC-Keeper das Hartgummi.

3 Redmond legt nach! Vom Bully weg wird die Nummer 44 der Münchener überhaupt nicht angegriffen und so kann er zentral völlig frei aufs Tor schießen. Belov steht jedoch gut und fischt den Puck aus der Luft.

1 Und die erste Top-Gelegenheit für die Münchener! Ben Street schießt nur Sekunden nach Spielbeginn aus dem Slot heraus knapp rechts am Tor vorbei. Glück für den KEV!

1 Das erste Bully ist gefallen! Die Gäste schnappen es sich.

1 Spielbeginn

Allerdings reist mit dem EHC nicht nur der Etatkrösus der Liga an. Seit der Olympiapause kommt die Mannschaft von Trainer Don Jackson so richtig ins Rollen (mit Ausnahme einer Niederlage) und wird zum ersten Mal in dieser Spielzeit über eine längere Strecke den hohen Erwartungen gerecht. Überragend dabei ist auch der Gegentorschnitt von genau einem in den letzten sechs Partien. Für München ist es zudem das fünfte Auswärtsspiel in etwas mehr als zwei Wochen – gegen die heimschwachen Krefelder soll heute also die Reiselust erneut beteuert werden.

Die Luft für die Schwarz-Gelben wird immer dünner. Nachdem sich die Krefelder seit Jahren stets nicht mal mehr für die Pre-Playoffs qualifizieren konnten, droht diese Saison nun tatsächlich der Abstieg aus der 1. Liga. Vor allem gegen direkte Konkurrenten punkten die Pinguine zu wenig, die Niederlagen zuletzt gegen Straubing und Bietigheim unterstreichen dies. Hinzu klagen die Hausherren auch heute wieder über zahlreiche Ausfälle, allen voran Oleg Shilin im Tor, der durch Sergei Belov ersetzt wird. Immerhin: Gegen Ingolstadt nahm die Truppe von Trainer Igor Zakharkin zwei Punkte nach einer gelungenen und vor allem engagierten Vorstellung mit. So besteht bei den Fans der Krefeld Pinguine auch heute wieder die Hoffnung auf eine kleine Überraschung.