43 Düsseldorf zeigt sich unbeeindruckt! Bernhard Ebner lässt ebenfalls einen Gewaltschuss los und trifft unglüclichweise Grizzly-Goalie Strahlmeier unterhalb der Maske. Der Schlussmann der Niedersachsen schüttelt den Schmerz tapfer ab und macht sofort weiter.

42 Chris DeSousa Wolfsburg Tor für Grizzlys Wolfsburg, 2:3 durch Chris DeSousa

Jetzt legen die Wolfsburger den Traumstart hin! Enlund führt den Puck im Slot und wartet auf den Moment für das tödliche Abspiel. DeSousa läuft ein und knallt den Puck als Onetimer unhaltbar in die Maschen! Damit sind die Niedersachsen nun erstmals in Führung.

21 Das Tempo ist zu Beginn des Schlussabschnitts sofort hoch. Düsseldorf will erneut den Blitzstart.

41 Ab sofort laufen in Düsseldorf die letzten 20 Minuten - oder gibt es Nachschlag? Lassen wir uns überraschen!

41 Beginn 3. Drittel

40 Drittelfazit:

Die Düsseldorfer EG und Grizzlys Wolfsburg liefern sich ein DEL-Spiel auf Augenhöhe und gehen nach einer stark verbesserten Leistung der Grizzlys gleich mit einem 2:2-Unentschieden ins Schlussdrittel. Der Auftakt im zweiten Abschnitt ging zunächst erneut an die DEG, die durch MacAulay in der 23. Minute wieder einen schnellen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielten. Wolfsburg antwortete jedoch postwendend durch Melchiori mit dem 2:2-Ausgleich (24.) und übernahm danach auch die Spielkontrolle. Die Niedersachsen entwikelten nachfolgend deutlich mehr Torgefahr als im ersten Durchgang und übten lange Druck auf das Gehäuse von DEG-Goalie Hane aus. Düsseldorf rettete sich am Ende sogar in Unterzahl über die Zeit und benötigt gleich im Schlussdrittel ebenfalls eine Steigerung.

40 Ende 2. Drittel

40 Zu ungenau! In den letzen Sekunden der Überzahl lässt das Powerplay der DEG deutlich nach und wird zu fehleranfällig. Wolfsburg übersteht die Unterzahl eher problemlos.

39 In der Powerplay-Formation sind die Düsseldorfer schon mal! D'Amigo und MacAulay zeigen sich auch vor dem Slot, bringen ihre Direktschüsse aber nicht durch. WOB noch für 30 Sekunden in Unterzahl.

38 Jonas Enlund Wolfsburg Kleine Strafe (2 Minuten) für Jonas Enlund (Grizzlys Wolfsburg)

Erstes Powerplay für Düsseldorf! Enlund haut mit seiner Kelle zu und wegen eines Stockschlags auf Strafbank. Was machen die Hausherren aus ihrer Überzahl?

38 Das Tempo fehlt! Die wilden Anfangsminuten aus dem 2. Drittel sind verpufft, derzeit mangelt es auf beiden Seiten jeweils an der nötigen Geschwindigkeit. Es könnte mit dem 2:2 ins letzte Drittel gehen.

36 Mal wieder DEG! Goalgetter Stephen MacAulay transporiert den Puck von rechts kommend vor die Scheibe und zirkelt einen Passversuch gefährlich durch den Slot hindurch.

35 Fünf Minuten vor der zweiten Sirene sind die Gäste aus der Autostadt weiterhin das aktivere Team, wobei die letzte Großchance von den Grizzlys auch schon wieder etwas her ist.

33 Aus Sicht der Düsseldorfer EG fehlt momentan Entlastung nach vorne, um hinten auch mal durchzupusten oder wechseln zu können. Wolfsburg bringt die Scheiben aufs Tor und hat das 2:3 im Blick.

32 Das Spiel ist gerade sehr flüssig und verläuft nun eher nach dem Geschmack der Gäste. Aktuell haben die Grizzlys den Puck und lauern auf die nächste freie Schussposition.

31 Hane verhindert den Rückstand! Blitzschnell fährt der DEG-Goalie in den Butterfly, als Pfohl vom rechten Bullyrand ansatzlos mit einem Onetimer abzieht. Guter Goalie-Save!

30 Im 2. Drittel ist Wolfsburg auch in den Zweikämpfen nun deutlich präsenter und hält körperlich besser dagegen. Die DEG lässt sich die Spielkontrolle zunehmend vom Schläger nehmen.

28 Wichtige Rettungstat: Wolfsburg rennt in ein 2-auf-1, bei dem Rech schon kurz abstoppt und die Seite wechseln will. Geitner passt in der DEG-Abwehr auf und sticht die Scheibe mit seinem Schläger zur Seite.

27 Die Vorstellung der Grizzlys ist jetzt eine ganz andere. Wolfsburg verteilt die Scheiben sicherer, ist spielstärker und kommt zu deutlich mehr Torschüssen.

26 Das Spiel bleibt nach den beiden schnellen Toren weiterhin unterhaltsam und geht jetzt teilweise schnell von Coast-to-Coast. Auch die Offensivreihe der Wolfsburger ist jetzt richtig auf Betriebstemperatur.

24 Julian Melchiori Wolfsburg Tor für Grizzlys Wolfsburg, 2:2 durch Julian Melchiori

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, Wolfsburg antwortet sofort mit dem 2:2-Ausgleich! Melchiori holt von hinten rechts aus und nagelt seinen Handgelenkschuss ins Tor, da DeSousa im Slot steht und DEG-Goalie Hane die Sicht nimmt. Zwischen beiden Toren liegen gerade mal 87 Sekunden.

23 Stephen MacAulay Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:1 durch Stephen MacAulay

Eiskalte Düsseldorfer! Erst macht Wolfsburg viel Druck und vergibt durch Rech eine gute Schusschance vom linken Bullykreis. Danach läuft sofort der DEG-Konter, bei dem MacAulay unaufhaltsam einnetzt. Die Rheinländer sind wieder vorn!

22 Kleine Chance für die Grizzlys! Gerrit Fauser taucht links vor dem Pfosten auf und zimmert einen Onetimer gegen die Brust von Hendrik Hane.

21 Geschafft: In diesen Sekunden läuft Joonas Järvinen von der Kühlbox aufs Eis zurück und damit ist Düsseldorf wieder vollzählig.

21 Das Mitteldrittel läuft! Düsseldorf ist zunächst noch für rund 40 Sekunden in Unterzahl.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Nach 20 Minuten steht es zwischen der DEG und den Grizzlys Wolfsburg etwas überraschend 1:1! Lange Zeit sah es im 1. Drittel nach einer verdienten Pausenführung für die Hausherren aus, die bereits nach 69 Sekunden das schnelle 1:0 durch D'Amigo erzielten. Auch danach blieb Düsseldorf das deutlich bessere Team und vergab gegen anfällige Wolfsburger gleich mehrfach das mögliche 2:0. In der 18. Minute machten die Grizzlys daraufhin aber den 1:1-Ausgleich aus dem Nichts und schnupperten nach dem Tor von Enlund sogar noch am zweiten Treffer. Düsseldorf geriet in den Schlusssekunden in einer Unterzahl unter Dauerbeschuss und muss gleich im 2. Drittel noch weitere 40 Sekunden mit einem Mann weniger ran.

20 Ende 1. Drittel

20 Kein Tor! Klare Sache: Der Puck ist nicht mal ansatzweise hinter der Linie, eher noch davor. Die Schiris erkennen das auf dem Videotape sofort und winken ganz schnell wieder ab.

20 Tor für Wolfsburg? Die Niedersachsen geben im Powerplay sofort Vollgas und machen vielleicht das 1:2. Ein kapitaler Fehlpass von Geitner ermöglicht DeSousa einen Abstauber direkt vor dem Tor. Doch war der Puck auch hinter der Linie?

18 Joonas Järvinen Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Joonas Järvinen (Düsseldorfer EG)

Drehen die Niedersachsen jetzt sogar das Spiel? Järvinen muss wegen einen Bandenchecks vom Eis und ermöglicht WOB damit die erste Überzahl.

18 Ein bisschen müssen die die Hausherren schon fragen, wieso es nicht vorher schon 2:0 stand. Von Wolfsburg war bis zum Ausgleich eben eigentlich nichts zu sehen.

18 Jonas Enlund Wolfsburg Tor für Grizzlys Wolfsburg, 1:1 durch Jonas Enlund

Wolfsburg mit dem 1:1-Ausgleich aus dem Nichts! DeSousea leitet den Puck von rechts in den Slot weiter und trifft den Schoner von Hane. Enlund ist direkt vor dem Tor als Erster beim Nachschuss und verwandelt den Rebound. Ok, also verdient ist der Ausgleich sicherlich nicht...

18 Das 1:0 nach 20 Minuten wird immer wahrscheinlicher. Aktuell passiert nicht viel vor den Torräumen. Eder hat nochmal eine Chance und haut einen Schuss aus dem freien Slot übe das Tor.

17 In den letzten Minuten vor der Sirene häufen sich die Unterbrechungen. Wolfsburg scheitert an zu vielen eigene Scheibenverlusten und bedient sich hin und wieder auch am unerlaubten Weitschuss...

15 Fällt noch ein zweites Tor im Premierendrittel? Die DEG arbeitet dran und zimmert den Puck über Postel auf die kurze Ecke. Strahlmeier fährt ans Alu und sackt das Spielgerät in seinem Handschuh ein.

15 Unglückliche Szene: Fabio Pfohl wird beim Bully von der Schlägerspitze von Alexander Barta im Gesicht erwischt. Der Wolfsburger schüttelt sich kurz und kann danach weiterspielen.

14 Im Moment machen die Niedersachsen wieder Fortschritte. DeSousa und Co. legen bei der Passsicherheit etwas zu und sammeln mehr Zeit in der Offensive.

14 Gefährlicher Vorstoß der Grizzlys! Archibald übernimmt das Hartgummi und zieht von links einmal um das Tor herum. Beim folgenden Querpass in den Slot fehlt nur ein Abnehmer.

12 Die Düsseldorfer EG kontrolliert das Geschehen weiterhin und agiert im Angriffsspiel sehr überlegt und abgeklärt. Wolfsburg hat Probleme und steckt tief im eigenen Drittel fest.

10 Big Save von Strahlmeier! Die DEG zieht in der Offensive richtig auf und begeistert mit einer schnelle Kombination. Barta skatet vor den rechten Pfosten und legt direkt für Eder auf. Nur das starke Stellungsspiel von Stahlmeier verhindert den zweiten Treffer!

9 Strahlmeier ist wieder unter Beschuss! Die DEG stürmt erneut energisch nach vorn und gibt über MacAulay und Proft zwei gefährliche Schüsse vom linken Slot-Rand ab. Strahlmeier im Tor der Gäste ist gefordert und verhindert das 2:0!

7 Lebenszeichen der Grizzlys! Nach gutem Bandenspiel von Gaudet folgt ein Fernschuss von Schinko. Hane passt auf und fährt seinen Schoner rechzeiitg aus.

6 Nun können sich die Grizzlys mal befreien und fahren via Gaudet bis in die gegnerische Zone vor. Ein Torschuss der Wolfsburger folgt danach aber nicht.

5 Von den Niedersachsen kommt nach dem 0:1 erstmal nichts mehr. Die Gäste werden von der frühen Druckphase der Düsseldorfer etwas überrascht und können derzeit nicht für Entlastung sorgen.

4 Die Hausherren bleiben an der Scheibe und halten die Schlagzahl hoch. Abwehrspieler Joonas Järvinen spielt sich in den Fokus und treibt den Puck zunächst gefährlich in den Slot, wenig später misslingt dem Finnen ein Querpass für Schiemenz.

3 Ein Traumstart für die Rot-Gelben! Gerade mal 69 Sekunden sind auf der Uhr, da klingelt es schon erstmals im Kasten der Grizzlys. Wie reagieren die Gäste auf die kalte Dusche?

2 Jerry D'Amigo Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Jerry D'Amigo

Düsseldorfs erster Schuss landet im Netz! Nach Proft dreht eine Extrarunde um das Tor der Wolfsburger und sieht in der Mitte D'Amigo. Der US-Boy staubt locker ab und drückt den Puck mit der Hilfe von Strahlmeiers Ausrüstung ins Tor.

2 Der erste Torschuss der Partie! Chris DeSousa eröffnet einen Konter für die Gäste aus Niedersachsen und wuchtet den Puck von halbrechts in die Fanghand von Hendrik Hane im DEG-Tor.

2 Die Stimmung ist schon mal gut! Die DEG-Fans machen direkt Alarm und sorgen endlich mal wieder für richtiges Hockey-Feeling.

1 Der Puck fällt und das Spiel beginnt! Die Hausherren laufen im PSD Bank Dome heute in schwarzen Trikots über das Eis, Wolfsburg trägt orange Shirts.

1 Spielbeginn

Eher geteilt fällt das Fazit zum DEL-Wiederbeginn wohl bei den Grizzlys aus. Die Niedersachsen absolvierten in der Olympia-Pause gleich eine Reihe von Nachholspielen und sind mittlerweile wieder auf den 2. Platz vorgerückt. Das Kuriose: Jedes der letzten vier DEL-Spiele mit Grizzly-Beteiligung endeten alle samt mit jeweils fünf Toren für das siegreiche Teams. So besiegten die Wolfsburger die Augsburger Panther mit 5:0 und ballerten auch Nürnberg mit 5:1 vom Eis. Gleichzeitig kassierten die Niedersachsen aber auch jeweils eine 1:5-Pleite gegen die Straubing Tigers und Iserlohn Roosters. Beim wem heißt es wohl heute „fünf gewinnt?“

Für die Düsseldorfer EG läuft es nach der Olympia-Pause noch nicht ganz rund. Die Rheinländer verloren nach dem knappen 1:2 gegen Red Bull München zum DEL-Restart auch gegen die Adler Mannheim mit 1:4 und hatten dabei erneut die Chance auf einen Punktgewinn. „Wir hatten genug Torchancen und am Ende waren es Kleinigkeiten, für die wir bestraft wurden“, sagte der enttäuschte DEG-Coach Harold Kreis nach der Niederlage gegen die Kurpfälzer. Gegen die Grizzlys Wolfsburg hoffen die Düsseldorfer heute auf mehr Effektivität vor der dem gegnerischen Tor.