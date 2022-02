34 Krämmer ist auf dem Weg zum nächsten Shorthander, doch wird in letzter Sekunde entscheidend gestört. Kurz darauf kehrt Plachta von der Strafbank zurück.

33 Auch in Unterzahl bringt Mannheim die Düsseldorfer zur Verzweiflung. In der Hintermannschaft der Gäste tun sich kaum Lücken auf.

32 Matthias Plachta Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Matthias Plachta (Adler Mannheim)

Plachta muss wegen Beinstellens gegen Cumiskey vom Eis. In der Wiederholung ist aber zu sehen, dass es wohl Wolf war, der den Gegenspieler zu Fall gebracht hat.

31 Holzer vertagt die Vorentscheidung! Mannheim schnürt Düsseldorf im eigenen Drittel ein und lässt die Scheibe sehenswert zirkulieren. Wolf sieht an der Blauen Linie eine Gasse und passt diagonal perfekt zu Holzer am rechten Pfosten. Dieser muss eigentlich nur noch ins veraiste kurze Eck schieben, verzieht aber.

29 Die DEG kontert mal wieder und Ebner wird mit einem tollen Diagonalpass perfekt in Szene gesetzt. Der gelernte Verteidiger kommt aber ebenfalls nicht an Endras vorbei, der zum Fluch für die Gastgeber wird.

28 Victor Svensson Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Victor Svensson (Düsseldorfer EG)

In derselben Aktion sehen sie aber auch ein Foul von Svensson, der seinerseits den Schläger von Krämmer hält. Gutes Auge der Schiedsrichter.

28 Nico Krämmer Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Nico Krämmer (Adler Mannheim)

Krämmer verfolgt Svensson ins eigene Drittel und bringt ihn zu Fall. Die Schiedsrichter schicken ihn wegen Hakens vom Eis.

27 David Wolf Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:3 durch David Wolf

Doppelschlag der Gäste! Wohlgemuth schnappt sich ein Anspiel rechts im gegnerischen Drittel. Wolf kommt an die Scheibe und wirft das Hartgummi einfach mal vor den Kasten. Dort fälscht Svensson die Scheibe unhaltbar für seinen eigenen Keeper ins eigene Tor ab.

27 Mannheim ist wieder vollzählig, muss aber noch eine Druckphase der Düsseldorfer überstehen. Nun können sich die Adler befreien.

26 Jason Bast Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:2 durch Jason Bast

Mannheim baut die Führung in Unterzahl aus! Desjardins behauptet den Puck hinter dem gegnerischen Tor körperbetont und hat dann das Auge für Bast, der in Slot eingelaufen kommt. Dieser nimmt den Pass direkt und überwindet Pantkowski zwischen Arm und Körper im rechten Eck.

25 In Unterzahl kontert Mannheim, doch das Zusammenspiel vor dem Tor klappt nicht perfekt. Kurz darauf packt Endras gerade noch rechtzeitig im Nachfassen vor MacAulay zu.

25 Moritz Wirth Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Wirth (Adler Mannheim)

Wirth stört Olson dabei auch entscheidend, allerdings mit unfairen Mitteln. Stockcheck, zwei Minuten!

24 Kurz darauf kommt Brett Olson durch einen Pass von Joonas Järvinen im Slot an das Hartgummi. Doch an Endras' Schoner kommt auch er nicht vorbei.

23 Svensson! Wieder ist Düsseldorf nah am Ausgleich, doch es bleibt beim 0:1. Am linken Pfosten wird Svensson mit einem perfekt getimeten Pass bedient, kann die Scheibe dann aber nicht ganz aufs Tor drücken, sodass sie knapp links vorbeisegelt.

22 Bislang ist es ein ruhiger Beginn in den Mittelabschnitt. Auf beiden Seiten sind noch keine Abschlüsse zu verzeichnen.

21 Weiter geht's in Düsseldorf! Wer hat im zweiten Drittel die Nase vorne?

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

20 Minuten in Düsseldorf sind gespielt! Die Adler aus Mannheim führen auswärts mit 1:0. Insgesamt hatten die Gäste auch etwas mehr vom Spiel, nichtsdestotrotz tauchte die DEG einige Male gefährlich vor Endras auf, konnte diesen bislang aber nicht überwinden. Daran änderten auch zwei Powerplays der Hausherren nichts. Auf der anderen Seite dauerte es dann allerdings lediglich sechs Sekunden, ehe die Mannheimer in ihrem insgesamt einzigen Überzahlspiel zuschlugen (11'). So macht die Effizienz bis dato den Unterschied. Bis gleich!

20 Ende 1. Drittel

20 Plachta schickt seinen Gegenspieler kurz vor Schluss des Drittels robust in die Bande. Die Pfeife der Schiedsrichter bleibt stumm und das geht auch in Ordnung.

19 Das muss doch der Ausgleich sein! Cumiskey steckt hauchzart auf O'Donnell durch, der alleine auf Endras zuläuft. Er versucht, diesen im linken Eck zu überwinden, doch der Mannheimer Keeper bleibt einmal mehr der Sieger.

18 Die DEG rollt zu einem vielversprechenden Drei-auf-Zwei-Konter an und wird an der gegnerischen Blauen Linie wegen Abseits zurückgepfiffen. Knappes Ding, bitter für Düsseldorf!

17 Am Ende eines gut vorgetragenen Spielaufbaus der Mannheimer passt Desjardins von links perfekt in den Slot zu Bast. Dieser drückt das Hartgummi mit dem ersten Kontakt in Richtung Tor, es fliegt knapp am rechten oberen Winkel vorbei.

16 Mal wieder Gefahr für die Adler-Defensive! Jakob Mayenschein schlenzt aus wenigen Metern halblinker Position aufs Tor und Dennis Endras kann erst im Nachfassen richtig zupacken.

15 Plachta behauptet die Scheibe geschickt gegen mehrere Gegenspieler und findet dann Reul an der Blauen Linie. Dieser zieht ab – der Puck landet genau in der Fanghand von Pantkowski.

14 Das zweite Überzahlspiel der Hausherren endet in diesem Moment ohne eine nennenswerte Torchance. Wolf darf wieder mitmischen.

13 Eine Minute im erneuten Powerplay der Gastgeber ist vorbei und noch kommt Düsseldorf nicht gefährlich vor das Tor von Endras.

12 David Wolf Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für David Wolf (Adler Mannheim)

David Wolf kassiert eine Strafe wegen Beinstellens.

12 Die Mannheimer haben sicht- und hörbar für einen Dämpfer in der Halle gesorgt. Wie reagiert die DEG auf die Effizienz der Adler?

11 Mark Katic Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Mark Katic

Sechs Sekunden dauert es und die Adler führen! Links im Drittel der Roten gewinnen sie das Bully. Der Puck geht hoch zur Blauen Linie zu Katic, der noch einmal zurück an die Bande spielt, um die Scheibe erneut zu bekommen. Dann holt er aus und wuchtet das Ding unhaltbar ins Netz.

11 Carter Proft Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Düsseldorfer EG)

Und nun sind auch die Gäste ein erstes Mal im Powerplay. Proft muss wegen eines Stockschlags vom Eis.

10 Knapp die Hälfte des ersten Drittels ist rum und die Fans in der Landeshauptstadt bekommen einiges geboten. Beide Keeper mussten bereits mehrfach eingreifen, die Teams auf dem Eis spielen geradlinig nach vorne.

9 Bei gleicher Mannstärke auf dem Eis zeigen sich jetzt wieder die Adler etwas dominanter. Düsseldorf lauert auf Konter.

8 Plachta kehrt zurück aufs Eis und ist direkt an einem gefährlichen Konter beteiligt. Pantkowski kann die Situation aber entschärfen.

7 Doppelchance für die Gastgeber! Die DEG macht gut Druck in Überzahl! O'Donnell findet D'Amigo mit einem tollen Querpass im Slot, der aber scheitert am gegnerischen Keeper aus kurzer Distanz. Kurz danach wird O'Donnell selbst tätig und geht alleine rechts aufs Tor zu. Mit der Rückhand scheitert er am Aluminium.

6 Matthias Plachta Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Matthias Plachta (Adler Mannheim)

Plachta geht beim Forecheck zu energisch dazwischen und muss wegen eines Beinstellens für zwei Minuten in die Kühlbox.

5 Erste richtig gute Möglichkeit für Düsseldorf. Stephen MacAulay hat bei einem Breakaway viel Platz und skatet temporeich durch die Mitte auf Dennis Endras zu. Aus halblinker Position scheitert er jedoch mit seinem Versuch ins kurze Eck.

4 Iskhakov schleppt das Bully für die Gäste über die gegnerische Blaue Linie und legt nach links ab zu Katic. Dieser zögert dann jedoch zu lange mit dem Abschluss.

3 Schiemenz treibt nun mal für die Hausherren die Scheibe nach vorne. Von links zieht er etwas nach innen und schließt ab, doch Endras wird nicht wirklich gefordert.

2 Die Adler bleiben auch im Anschluss daran viel in Puckbesitz. Sie wirken sehr spritzig in den ersten zwei Minuten.

1 Mark Katic hat nach einer knappen Minute die große Chance zur Führung! Zentral im Slot wird er nicht angegriffen und schlenzt den Puck nur hauchzart am rechten Pfosten vorbei.

1 Hinein in die Partie! Die DEG schnappt sich das erste Bully.

1 Spielbeginn

Dass die Düsseldorfer ausgerechnet heute Chancen zu einer kleinen Überraschung wähnen, kommt nicht von Ungefähr. Seit der Olympiapause verlor Mannheim beide Spiele und zwar mit Nürnberg sowie Iserlohn gegen Teams, die deutlich hinter den Baden-Württembergern liegen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Mannschaft heute eine Reaktion auf diese enttäuschenden Auftritte zuletzt zeigt.

Genau das werden die Adler Mannheim aber heute versuchen zu verhindern. Zwar verläuft die Saison für die Gäste zwar insgesamt – auch aufgrund zahlreicher Corona-Komplikationen – noch nicht so, wie man sich das möglicherweise ausgerechnet hatte. Allerdings segelt die Truppe von Pavel Gross weiterhin in Richtung Playoffs und wird dort auch ein gewaltiges Wörtchen um den Titel mitreden wollen.

In einer insgesamt durchwachsenen Saison ist die Mannschaft von Trainer Harold Kreis damit weiterhin auf Pre-Playoffs-Kurs. Nichtsdestotrotz kann bis zum Ende der Hauptrunde noch einiges passieren, gerade weil es in der unteren Tabellenhälfte extrem eng zugeht. Da würden hier und da drei Punkte, die vielleicht nicht unbedingt eingeplant waren, natürlich enorm weiterhelfen.

Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen den EHC München am vergangenen Mittwoch muss die DEG heute erneut gegen einen vermeintlichen Titelanwärter ran. Und dabei können die Hausherren durchaus auf der engagierten Leistung unter der Woche aufbauen. Trotz vierer Ausfälle – Marco Nowak, Luca Zitterbart, Daniel Fischbuch und Paul Bittner fehlen auch heute – machte das Team den Münchenern das Leben über 60 Minuten schwer, lediglich im Abschluss fehlte es an etwas mehr Entschlossenheit.