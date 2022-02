40 Ende 2. Drittel

39 Mannheim ist gefordert, muss sich etwas einfallen lassen. Matthias Plachta fährt durch den linken Bullykreis zum Tor. Der Winkel gestaltet sich sehr spitz. Andreas Jenike aber macht den Laden dicht.

38 Rechts aus ungünstigem Winkel zieht Philip Riefers einfach mal ab und lässt den kurzen Pfosten hell erklingen. Viel Lücke allerdings ist da ohnehin nicht. Felix Brückmann erweist sich als aufmerksam und wäre zur Stelle gewesen.

37 Die Unterzahl überstehen die Adler unbeschadet. Das zweitbeste Penaltykilling verrichtet diesmal zuverlässig seine Arbeit. Thomas Larkin darf ab sofort wieder mitmischen.

35 Thomas Larkin Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Thomas Larkin (Adler Mannheim)

Unmittelbar nach dem Treffer geht Thomas Larkin auf den Torschützen los, befördert diesen in die Bande und fängt sich für die Behinderung auch noch zwei Strafminuten ein.

35 Nick Schilkey Iserlohn Tor für die Iserlohn Roosters, 2:3 durch Nick Schilkey

Erneut geht ein Gästespieler frei durch. Nick Schilkey behauptet sich gegen Mark Katic, zieht in den rechten Bullykreis und hat dann die Nerven, die Scheibe unter der Stockhand von Felix Brückmann hindurch im langen Eck zu versenken. Das siebte Saisontor des Stürmers bringt die Roosters wieder nach vorn.

34 Plötzlich bricht Sven Ziegler durch, hat freie Bahn in Richtung Felix Brückmann. Und am Goalie der Adler scheitert der Stürmer letztlich auch.

33 Matthias Plachta Mannheim Tor für die Adler Mannheim, 2:2 durch Matthias Plachta

Im Powerplay haben nun auch die Hausherren Erfolg. Joonas Lehtivuori spielt von der blauen Linie aus dem Zentrum in den linken Bullykreis. Dort hat Nigel Dawes die Übersicht, verlagert das Geschehen auf die andere Seite. Dort nimmt Matthias Plachta das Ding direkt und trifft zum Ausgleich.

32 Lean Bergmann Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Lean Bergmann (Adler Mannheim)

Die letzte Aktion von Hubert Labrie mag Lean Bergmann nicht akzeptieren, geht den Iserlohner an und wird dafür wegen übertriebener Härte bestraft. Damit gibt es eine Überzahl für die Adler.

32 Hubert Labrie Iserlohn Doppelte kleine Strafe (2 + 2 Minuten) für Hubert Labrie (Iserlohn Roosters)

Eine Strafe ist angezeigt gegen Iserlohn - wegen eines Haltens von Hubert Labrie. Doch ehe das Spiel unterbrochen ist, leistet sich Labrie noch ein Beinstellen. Das geht in Richtung Knie.

31 Taro Jentzsch Iserlohn Tor für die Iserlohn Roosters, 1:2 durch Taro Jentzsch

Dann spielen die Gäste in Überzahl über die Bande hinter dem Tor, wo Joe Whitney die Übersicht hat und präzise in den rechten Bullykreis passt. Dort zündet Taro Jentzsch den Onetimer der unhaltbar im langen Eck einschlägt. Für den Stürmer ist das der achte Saisontreffer. Iserlohn hat die Partie gedreht.

30 Längst sind die Roosters in der Position, lassen das Hartgummi gut laufen. Zunächst bleibt die Abschlusshandlung aus.

29 Florian Elias Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Florian Elias (Adler Mannheim)

Nach einem Beinstellen gegen Erik Buschmann wird Florian Elias auf der Strafbank erwartet, wo der Mannheimer die nächsten zwei Minuten verbringen muss.

29 Plötzlich steht Jordan Szwarz ganz frei vor dem Tor auf, wird von einem Mannschaftskameraden angespielt. Mit dem Rücken zum Tor muss der Angreifer den Puck erst unter Kontrolle bringen. Andreas Jenike funkt mit seiner Kelle dazwischen und sticht die Scheibe aus.

28 Jetzt versuchen die Adler, wieder besser dagegenzuhalten. Nach einem gewonnenen Bully kommt Lean Bergmann frei zum Schuss, verzieht das Ding allerdings knapp über den rechten Torwinkel.

27 Nun haben die Gäste Oberwasser und versuchen gleich, entschlossen nachzusetzen. Taro Jentzsch kommt zweimal kurz nacheinander in sehr aussichtsreicher Position zum Schuss. Ein Doppelschlag ist den Sauerländern aber nicht vergönnt. Es bleibt erst einmal beim 1:1.

26 Eric Cornel Iserlohn Tor für die Iserlohn Roosters, 1:1 durch Eric Cornel

Nach einem Zuspiel von Ryan O'Connor erfasst Eric Cornel die Situation blitzschnell, erkennt die Lücke. Höchst präzise zischt sein Handgelenkschuss aus dem rechten Bullykreis oben ins linke Eck. Felix Brückmann hat da überhaupt keine Sicht und vermag den zwölften Saisontreffer des Stürmers nicht zu verhindern.

25 Derzeit gestaltet sich die Partie recht abwechslungsreich. Immer wieder versuchen die Iserlohner etwas nach vorn. So geht es munter rauf und runter.

23 Nach einem guten Solo und technisch feiner Puckbehandlung behauptet sich Ruslan Iskhakov bis in den linken Bullykreis, wo der Schuss erfolgt. Die Scheibe zischt am langen Eck vorbei.

22 Nun melden sich natürlich auch die Adler gleich wieder zu Wort, nisten sich ihrerseits vor dem gegnerischen Tor ein. Die ganz große Gefahr entsteht daraus nicht.

21 Im Mittelabschnitt legen die Gäste gut los. Alec McCrea probiert den Bauentrick. Danach bringt Hubert Labrie den ersten Schuss an, verfehlt aber das Gehäuse von Felix Brückmann. Dennoch halten sich die Roosters eine ganze Zeit lang in der Angriffszone.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Nach 20 Minuten führen die Adler Mannheim dank eines Blitzstarts mit 1:0 gegen die Iserlohn Roosters. Die dominante Anfangsphase hätte den Kurpfälzern beinahe noch ein weiteres Erfolgserlebnis gebracht, doch gegen das Tor von Jordan Szwarz legten die Referees ihr Veto ein und sahen sich beim Videobeweis bestätigt. Erst Mitte des Drittels tauten die Gäste so allmählich auf und konnten sich fortan besser entfalten. So blieb die klare Überlegenheit der Hausherren auf der Strecke, weil die mehr nach hinten arbeiten mussten. Auch Iserlohn hatte nun Chancen, doch insgesamt geht die knappe Führung der Adler bis hierhin in Ordnung.

20 Ende 1. Drittel

20 Dann bringt Denis Reul noch einen Handgelenkschuss an. Andreas Jenike hat gute Sicht und fischt das Ding souverän mit der Fanghand weg. 16 Sekunden sind in diesem Spielabschnitt noch auf der Uhr.

19 Nach einem Zuspiel von Jason Bast spaziert Thomas Larkin mittig durch die Angriffszone, verzögert noch und kommt frei zum Schuss. Doch Andreas Jenike hat sich im kurzen Eck aufgebaut und bietet keine Lücke an.

18 Mittlerweile also sind die Roosters ganz gut im Spiel, haben ihre Szenen. Somit müssen die Adler nun auch nach hinten arbeiten. Das geht derzeit auf Kosten ihrer Offensive.

17 Nach einem bösen Fehlpass von Mark Katic in der eigenen Zone feuert Travis Ewanyk aus zentraler Position. Felix Brückmann blockt ab. John Broda bekommt die Nachschusschance. Da aber wird auch nichts draus.

16 Simon Sezemsky zündet einen gewaltigen Schlagschuss von der blauen Linie. Das Geschoss aus leicht nach links versetzter Position wehrt Felix Brückmann auf der Stockhandseite ab.

15 Zumindest schaut das Powerplay etwas besser aus als eben das der Adler. Von Erfolg gekrönt jedoch ist auch dieses nicht. Dann kehrt Moritz Wirth schon wieder zurück aufs Eis.

14 Überzahl - genau das ist eine der wenigen Stärken der Roosters. Casey Bailey sorgt sogleich für einen Schuss aus dem rechten Bullykreis. Felix Brückmann macht die Scheibe fest.

13 Moritz Wirth Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Wirth (Adler Mannheim)

Wegen einer Behinderung gegen Sven Ziegler muss sich nun Moritz Wirth und damit erstmals ein Mannheimer auf der Strafbank einfinden.

12 Es spiegeln sich die bisherigen Leistungen der Saison wider. Die Adler wissen in Überzahl wenig auszurichten. Erst spät schaffen es die Jungs von Pavel Gross in die Formation. Eine halbe Minute danach allerdings dürfen die Iserlohner ihre Reihen schon wieder auffüllen.

11 Ausgerechnet in Unterzahl tragen die Roosters tatsächlich ihren besten Angriff vor. Eric Cornel fährt den Konter, schließt innen am linken Bullykreis ab. Der linke Schoner von Felix Brückmann ist im Weg - und das auch beim Nachsetzen von Cornel. Danach packt der Goalie die Fanghand auf das Hartgummi.

10 Sven Ziegler Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Sven Ziegler (Iserlohn Roosters)

Ungeschickt hakelt Sven Ziegler in der gegnerischen Zone gegen Andrew Desjardins und fängt sich die erste Strafzeit des Abends ein.

9 In dieser Phase schwimmen sich die Gäste mal ein klein wenig frei, verlagern das Geschehen auch mal kurz in die anderen Drittel. Zwingend werden die Sauerländer dabei nicht.

8 Iserlohn wird tief ins eigene Drittel gedrängt, kann sich kaum befreien und selbst wenig nach vorn unternehmen. Mannheim entwickelt enormen Druck. Die Kurpfälzer bringen sich immer wieder in gute Positionen.

6 Schrecken lassen sich die Adler davon nicht, die marschieren weiter. Von hinter dem Tor spielt Lean Bergmann einen feinen Pass auf Ruslan Iskhakov. Der Torschütze fackelt nicht lange, verfehlt aber den Kasten von Andreas Jenike.

5 Kein Tor nach Videobeweis! Es geht darum, ob der Stock von Jordan Szwarz bei der Puckberührung zu hoch war. Das lässt sich nicht so einfach klären. Und da die Referees sich offensichtlich nicht zu 100 Prozent sicher sind, bleibt es dabei, das Tor zählt nicht.

5 Puck wieder im Tor! Von Beginn an lassen die Kurpfälzer keine Zweifel aufkommen, geben klar den Ton an und setzen trotz der Führung nach. Der Puck läuft gut durchs gegnerische Drittel. Nigel Dawes schießt aus ziemlicher zentraler Position. Im Slot hält Jordan Szwarz den Schläger rein und fälscht gewinnbringend ab. Vom rechten Innenpfosten springt das kleine Schwarze ins Netz. Die Unparteiischen aber geben den Treffer nicht und gehen zum Videobeweis.

3 Ruslan Iskhakov Mannheim Tor für die Adler Mannheim, 1:0 durch Ruslan Iskhakov

Anschließend werden die Gastgeber zwingend. Ein erster Versuch von Ruslan Iskhakov wird noch von Andreas Jenike pariert. Der Russe aber nimmt die Scheibe wieder auf, dreht ungehindert eine große Runde durchs Angriffsdrittel und zieht aus ziemlich zentraler Position nochmals ab. Der Handgelenkschuss zischt ins linke Eck. Und da Lean Bergmann im Slot sichtbehindernd unterwegs ist, kann Jenike nichts ausrichten und den zweiten Saisontreffer des jungen Stürmers nicht verhindern.

2 Umgehend legen die Adler den Vorwärtsgang ein, zum Abschluss jedoch kommen die Hausherren noch nicht. Das tun vielmehr auf der Gegenseite die Roosters. Gerade hat der Sekundenzeiger eine Runde gedreht, da zieht John Broda aus der Drehung ab, verfehlt aber die Kiste.

1 Zwischen den Pfosten beginnen Felix Brückmann auf Mannheimer und Andreas Jenike auf Iserlohner Seite. Beide sind die jeweiligen Nummer-1-Goalies. Und Erstgenannter ist hinsichtlich des Gegentorschnitts (1,91) sogar der momentan Beste in der DEL. Auf ihren Trainer und Erfolgsgaranten Kurt Kleinendorst müssen die Roosters übrigens auch heute durch Corona bedingt verzichten.

1 Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen die Schiedsrichter Benjamin Hoppe und Jake Rekucki sorgen. Den beiden gehen die Linesperson Joep Leermakers und Patrick Laguzov zur Hand.

Zwei Vergleiche hat es zwischen beiden Mannschaften in dieser Saison bereits gegeben. Dabei gewann jeweils das Heimteam - Iserlohn Anfang Oktober mit 2:0 und Mannheim einen Monat später mit 6:1.

Trotz des schlechten Tabellenstandes gelten die Sauerländer als das drittbeste Powerplay-Team der Liga. Dafür läuft es im Penaltykilling weniger gut. Bei den Adlern gestaltet sich das genau anders herum - in Unterzahl die Nummer 2, in Überzahl unterdurchschnittlich. Mäßig sind auch die Werte beim Bully, doch da nehmen sich beide Mannschaften nichts.

Iserlohn hat zuletzt deutlich regelmäßiger gespielt und allein im Februar sechs Partien bestritten. Aktuell stehen die Roosters bei vier Niederlagen in Serie - drei davon in der Fremde, unter anderem in Köln und Schwenningen (jeweils 3:4). Vor dieser Negativserie feierte der IEC Siege gegen Augsburg (5:4 nach Penaltyschießen) und in Wolfsburg (3:2 nach Verlängerung). All das passierte in diesem Monat.

Nach etwa einem Monat Pause jedoch suchten die Adler am Montag nach ihrem Rhythmus, unterlagen in Nürnberg mit 2:3. Das bedeutete die zweite Niederlage in Folge, nachdem Mitte Januar in Straubing mit 1:2 verloren wurde. Davor hatten die Quadratestädter seit dem Jahreswechsel drei Siege in Folge gefeiert - zwei davon zu Hause gegen Schwenningen (4:3) und Berlin (3:2). Inzwischen ist der MERC in der SAP-Arena fünf Partien in Folge ungeschlagen. Die letzte Heimpleite geht auf Dezember zurück - ein 2:4 gegen die DEG.

Während es für den IEC erst einmal nur um den Verbleib in der DEL gehen kann, haben die Mannheimer ganz andere Ziele. Und aufgrund der mit Abstand wenigsten Gegentore aller Ligakonkurrenten (86), ist mit den Kurpfälzern in Richtung Playoffs zu rechnen. Schließlich ist es bekanntlich die Defensive, die Meisterschaften gewinnt.

Trotz einiger Nachholpartien während der Olympischen Winterspiele liefert die Tabelle der DEL noch immer ein schiefes Bild. Die Mannschaften haben zwischen 38 (Mannheim) und 45 Partien (Köln) absolviert. Doch dafür haben wir ja den Punkte-Quotienten und der wirft uns die Adler als Dritten und die Roosters als Schlusslicht aus. Den Sauerländern gibt die kürzlich getroffene Vereinbarung, dass es nun doch lediglich einen Absteiger geben wird, etwas Hoffnung. Das rettende Ufer befindet sich in Reichweite.