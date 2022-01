Für beide Teams ist die heutige die letzte Partie vor der Olympia-Pause. Die DEG sollte am kommenden Freitag eigentlich noch nach Bietigheim reisen, das Spiel muss jedoch aufgrund von Coronafällen bei den Steelers abgesagt werden.

Vielleicht wird ja in der Zukunft alles besser. Oder auch nicht? Zumindest wird man in der Landeshauptstadt vor der schwierigen Aufgabe stehen, Nationalspieler Marco Nowak zu ersetzen. Der 31-jährige Verteidiger steht bei den Eisbären bereits als Sommer-Neuzugang fest.

Besorgniserregend ist vor allem, dass die DEG zuletzt gegen alle Teams auf den Rängen 11 bis 15 verloren hat – und das, obwohl sie in den vergangenen zehn Spielen nur einmal weniger Torschüsse verbuchte als der Gegner. Da die Konkurrenz noch deutlich mehr Partien nachzuholen hat, könnte es im Tabellenkeller für die rheinischen Kontrahenten noch einmal richtig ungemütlich werden.

Es herrscht Tristesse am Rhein. Bei den Haien nach acht Niederlagen in Folge sowieso. Bei der DEG war sie eigentlich verflogen, nachdem man eine eigene Serie von acht Pleiten am Stück mit Siegen gegen Nürnberg und vor gerade einmal sieben Tagen im letzten Derby unterbrechen konnte. Doch unter der Woche kassierte Düsseldorf Overtime-Niederlagen gegen Krefeld und Augsburg, mit der Euphorie ist es sofort wieder dahin.