25 Gregor MacLeod Nürnberg Kleine Strafe (2 Minuten) für Gregor MacLeod (Nürnberg Ice Tigers)



23 Dubeau passiert fast ein dicker Fauxpas, weil er beim Pass den Puck nicht ganz trifft. Der Goalie der Tigers hat Glück, dass er im zweiten Versuch die Scheibe noch aus der gefährlichen Zone klären kann.

22 Tim Fleischer nimmt die Scheibe hinter dem Tor mit und sucht eigentlich nach einer Anspielstation. Weil er aber so viel Platz um das Tor herum geschenkt bekommt, kann er selbst gefährlich in die Mitte ziehen. Der Schuss sollte wohl unter die Latte, Mirko Pantkowski fischt den Puck mit den Handschuh raus.

21 MacLeod sucht seinen Sturmpartner Sheehy in der Mitte. Der Pass durch die Mitte kommt aber nicht durch.

21 Beginn 2. Drittel Weiter geht´s! Wer kommt mit mehr Dampf aus der Kabine?

20 Nürnberg führt also auswärts mit 2:0. Das war ein komplettes Spiel in den ersten 20 Minuten, welches die Ice Tigers gezeigt haben. Forechecking, Defensivarbeit, Chancenverwertung - die Führung ist völlig verdient. Die DEG tut sich schwer mit der robusten Gangart der Gäste mitzuhalten, die wirklich wenig Raum für Kreativität und Gefahr in der Offensive zulassen. Die letzten Minuten waren aber ein kleines Lebenszeichen der Rheinländer, da sie selbst zweimal gefährlich wurden. Wenn Düsseldorf darauf aufbauen kann, steht einem spannenden Spiel nichts im Wege. Falls Nürnberg aber ähnlich dynamisch startet, wie im ersten Drittel, kann es eine deutliche Angelegenheit werden.

20 Ende 1. Drittel Nach der Sirene gibt es nochmal eine kleine Rudelbildung. Etwas Feuer ist drin im Spiel. Jetzt ist Pause.

19 Svensson hat das Auge für Cumiskey auf der anderen Seite und spielt einen sensationellen Pass halbhoch durch die Mitte. Auch der Abschluss kommt gut auf den Kasten, aber Dubeau fliegt rüber und hält grandios.

17 Vielleicht braucht es mal so eine Aktion: Zum ersten Mal vertändeln die Gäste das Spielgerät im Aufbau - bisher spielt Nürnberg sehr sicher nach vorne, kann allerdings auch mit viel Platz arbeiten - und die Scheibe gelangt zu O'Donnell. Der Kanadier zieht direkt in die Mitte und schließt ab, Dubeau hält mit der Schulter.

16 Das ist natürlich ein Horror-Start für die Gastgeber. Mit acht Niederlagen in Serie steht das Team jetzt vor einem frühen Zwei-Tore-Rückstand. Es ist ein langer Weg, hier Punkte zu holen. Aber ein Tor könnte reichen, um die Tür einen Spalt weit zu öffnen.

14 Was für ein erstes Drittel der Gäste! Immer wieder steht ein Nürnberger vor dem Düsseldorfer Kasten und macht Pantkowski das Leben schwer. Die DEG hat nicht viel Platz zum Atmen, weil die Bayern ganz früh im gegnerischen Aufbau stören.

13 Daniel Schmölz Nürnberg Tor für Nürnberg Ice Tigers, 0:2 durch Daniel Schmölz

Der Puck strudelt zur 2:0 Führung über die Linie! Die Ice Tigers belohnen sich für ihren unermüdlichen Forecheck und bauen die Führung in Form von Schmölz aus. Ein missratener Klärungsversuch landet bei Bender an der blauen Linie, der direkt zu Schmölz die Bande herunter spielt. Schmölz markiert seinen zweiten Punkt, indem er in die Mitte zieht und flach abschließt. Es sieht erst so aus, als hätte Pantkowski den Schuss gehalten, doch dann rutscht die Scheibe hinter dem Goalie über die Linie. Das Five-Hole war nicht ganz zu, das sieht natürlich immer ärgerlich aus. Auch weil die Düsseldorfer Defensive den rollenden Puck vielleicht noch von der Linie gekratzt bekommen hätte, wenn sie einen Schritt schneller da gewesen wäre.

11 Barta hat mal eine gute Gelegenheit auf Seiten der Rheinländer. Der Handgelenksschuss kommt aber nicht platziert genug und landet bei Dubeau.

10 Nürnberg startet stark in die Partie, die DEG ist bisher bemüht, Scheiben auf den Kasten von Dubeau zu kriegen.

8 Das war ein eiskalter Konter der Bayern, die nach dem Scheibengewinn durchstarten und zuschlagen können. Eine starke Antwort auf die schwache Überzahl.

7 Gregor MacLeod Nürnberg Tor für Nürnberg Ice Tigers, 0:1 durch Gregor MacLeod

Nürnberg geht in Front! Die Strafe war schon abgelaufen, als Fischbuch in der Offensive die Scheibe verliert. Bodnarchuk schaltet schnell und legt den Puck an der Bande zu Schmölz. Der Stürmer nimmt Fahrt auf und hat im Konter den Kopf oben für MacLeod. Sein Querpass kommt durch, sodass MacLeod viel Platz hat und einnetzt. Pantkowski hat keine Chance mehr zum abwehren.

6 Düsseldorf bringt erstmal mächtig Zeit von der Uhr. Die Nürnberger können ihre Formation noch nicht aufziehen.

5 Stephen MacAulay Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Stephen MacAulay (Düsseldorfer EG)

MacAulay verhindert durch ein Halten noch die gefährliche Torchance. Dafür muss er aber für zwei Minuten in die Strafbox.

4 Fleischer kommt in der Mitte nach einem schönen Zuspiel von Bodnarchuk zum Abschluss. Sein direkter Versuch fliegt aber neben dem Pfosten an die Bande. Nürnberg ist jetzt in Überzahl, eine Strafe ist angezeigt.

2 Kyle Cumiskey spielt seinen Gegenspieler in der offensiven Zone mal eben schwindelig, geht auf den Kasten zu und legt dann nach links ab zu Daniel Fischbuch. Der Stürmer zieht aus dem Anspielkreis direkt ab, scheitert aber an Dubeau.

1 Der erste Schuss geht an Nicolas Welsh, der Mirko Pantkowski mal von der Bande prüfen will. Seinen Schuss hält der Goalie aber sicher. Da war der Winkel noch zu spitz.

1 Spielbeginn Los geht das Spiel.

Für die DEG beginnt Mirko Pantkowski zwischen den Pfosten. Bei den Ice Tigers fängt Alex Dubeau an.

Top-Scorer Brendan O'Donnell konnte im letzten Spiel mal wieder punkten. Das dürfte den Gastgebern ein bisschen Hoffnung machen. In Nürnberg zeigt Routinier Patrick Reimer in dieser Saison einmal mehr seine Klasse und hat bereits 30 Punkte auf dem Konto. Der fehlt den Gästen allerdings heute, weshalb andere das Tore-Schießen übernehmen müssen.

In Nürnberg ist die Stimmung dagegen blendend. Nach drei Siegen in Folge gehen die Gäste mit breiter Brust und großer Motivation in das Spiel bei der strauchelnden DEG, schließlich können die Ice Tigers auch ihre Bilanz verbessern und zum ersten Mal einen Sieg gegen das Team aus der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt einfahren. Nach dieser kleinen Serie an Erfolgen klemmen die Nürnberger dicht dran an der Top-6. Nürnberg geht also als klarer Favorit in dieses Duell, da sie im Moment einfach gut in Fahrt sind, und Düsseldorf schlichtweg noch nicht im neuen Jahr angekommen ist. Aber klar ist auch: Jedes neue Spiel ist eine neue Chance. Eine Serie wird heute ausgebaut – ist es die Siegesserie der Gäste oder die Niederlagenserie von Düsseldorf?

Bleiben die Düsseldorfer in der Verfassung der letzten Spiele, wird heute gegen Nürnberg nichts zu holen sein. Eine brutale Niederlagenserie von insgesamt acht Pleiten am Stück soll schleunigst unterbrochen werden, damit der Traditionsklub nicht doch langsam auf die Abstiegsränge schleicht. Am 19. Dezember wurde der bis dato letzte Sieg eingefahren. Immerhin: In den vergangenen zwei Spielen ist die Offensive der Rheinländer ein wenig aus dem Winterschlaf erwacht und hat mal wieder öfter als nur zweimal pro Spiel getroffen. Die Grundlage also für einen Sieg heute, aber lange nicht genug. 117 Gegentore mussten die Düsseldorfer in der Saison schon hinnehmen, das wird nur noch von Köln und Bietigheim unterboten. Als eine der Schießbuden der Liga müssen sie deshalb ihr Defensivverhalten verbessern, wenn sie wieder in die Spur finden wollen.

Beide Kontrahenten stehen sich zum dritten Mal in dieser Saison gegenüber. Die Nase vorn hatte bisher die DEG, und zwar deutlich: Im Heimspiel gab es einen 3:1-Sieg, beim Auswärtsspiel konnten die Düsseldorfer sogar noch einen draufsetzen und 4:1 gewinnen. Auch wenn die direkte Bilanz bei diesem Heimspiel für die Rheinländer spricht, stehen die Ice Tigers besser in der Tabelle da. Dort schnuppert Nürnberg nämlich auf ihrem siebten Rang sogar an den direkten Playoff-Plätzen, während die Gastgeber mit Rang zehn gerade noch auf einem Pre-Playoff-Platz sind.