20 Der Aufsteiger startet perfekt mit dem Tor im ersten Powerplay. Die schön herausgespielte Führung hält aber nicht lange, weil Thuresson auf der anderen Seite nicht lange fackelt und etwas Glück im Abschluss hat. In den letzten Minuten waren die Haie am Drücker und nah dran an der Führung, vor allem im Powerplay. Auch wegen Aittokallio geht es ohne Führenden in die erste Unterbrechung. Gleich geht es weiter, in diesem ausgeglichenem Spiel.

20 Ende 1. Drittel Das war das erste Drittel. Mit 1:1 geht es in die Pause.

18 Und wieder brennt es ordentlich im Slot der Gastgeber. Die Domstädter können die Scheibe aber nicht über die Linie bringen. Damit bleibt auch das nächste Powerplay ungenutzt,

17 Aittokallio hält den Gleichstand noch fest. Thuresson prüft den Finnen gleich zweimal aus dem rechten Anspielkreis. Der Abpraller vor dem Tor landet nochmal bei Kammerer, der die Scheibe direkt nimmt und am Goalie der Steelers scheitert.

16 Jalen Smereck Bietigheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Jalen Smereck (Bietigheim Steelers)

Der Befreiungsschlag von Smereck geht schief und landet über dem Plexiglas. Der US-Amerikaner geht in die Kühlbox und die Haie haben ihre nächste Überzahl-Gelegenheit.

15 Köln hat bisher mehr vom Spiel und will immer Forecheck immer wieder Fehler provozieren. Bietigheim hält aber gut dagegen und lässt sich im Spielaufbau nicht aus der Ruhe bringen.

14 Smereck nimmt sich mal einen Schuss von der blauen Linie, weil er sieht das Pöpperle im Tor der Kölner viel Verkehr vor der Nase hat. Preibisch versucht die Scheibe aus der Luft noch abzufälschen, verpasst aber knapp. Deshalb wird Pöpperle nicht entscheidend herausgefordert.

12 Das Tor in Überzahl bleibt aus, auch wenn ordentliche Chancen herausgespielt wurden. Am Ende hieß die Endstation wieder Aittokallio.

11 Gute Überzahl der Rheinländer: Matsumoto bringt die Scheibe zu Thuresson, der das Spielgerät weiter rotieren lassen will und spielt hinter dem Tor wieder hoch zu Ferraro. Olver bekommt den Puck am Point und schließt ab. Aittokallio hält mit dem Schoner.

10 Daniel Weiß Bietigheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Daniel Weiß (Bietigheim Steelers)

Weiß spielt den Puck beim Bully mit der Hand und muss in die Box.

9 Das ist jetzt eine schnelle Reaktion der Haie, die in den letzten Spielen oft gefehlt hat. Auch wenn der KEC immer drauf und dran war die Tore zu machen, wollte die Scheibe nicht so recht ins Tor. Jetzt war mal ein bisschen Glück dabei, und wir haben den Ausgleich.

8 Andreas Thuresson Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Andreas Thuresson

Köln hat eine schnelle Antwort parat! Glötzl bekommt die Scheibe in der neutralen Zone und zieht dann auf der rechten Seite in die Offensive. Thuresson und Kammerer kommen in seinem Rücken nach - Glötzl verzögert erst und legt dann zurück auf Thuresson, der direkt abschließt und in die rechte obere Ecke trifft. Ein bisschen Glück war dabei, weil der Schuss noch von Smerecks Schläger abgefälscht wurde.

6 Matt McKnight Bietigheim Tor für Bietigheim Steelers, 1:0 durch Matt McKnight

Es klingelt im Powerplay! Die Steelers nutzen ihre Überzahl eiskalt aus. Bietigheim kommt gut in die Formation und legt sich die Kölner Defensive dann zurecht. Schüle passt den Puck zu Smereck, der einen starken Pass durch die Mitte zu McKnight spielt. Der visiert die lange Ecke an und trifft von rechts platziert mit dem Handgelenksschuss.

6 Constantin Braun übernimmt die Position auf dem Point und spielt die Scheibe auf die linke Seite, wo Topscorer Riley Sheen zum ersten Mal abschließt. Sein flacher Schuss prallt vom Schoner ab.

5 Quinton Howden Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Quinton Howden (Kölner Haie)

Howden sitzt zwei Minuten ab, weil er bei Kojo mit dem Stock einhakt.

4 Die Haie ziehen eine Strafe - kein Team in der DEL muss öfter auf die Strafbank als der KEC.

3 Bietigheim macht richtig Druck, bevor die Scheibe dann etwas leichtfertig verloren geht. Uvira startet durch und bekommt die Scheibe. Der Weg zum Tor ist frei. Uvira entscheidet sich für die Finte und täuscht den Rückhandschuss an, bevor er auf die Vorhand wechselt. Aittokallio wird nicht nervös und nimmt den Schuss aus nächster Nähe mit dem Blocker weg.

1 Keine 20 Sekunden sind gespielt, da will Maury Edwards aus spitzem Winkel Sami Aittokallio überwinden. Die kurze Ecke macht der Goalie aber zu.

1 Spielbeginn Das Spiel läuft.

Die Startaufstellungen beider Teams sind aufgerufen und auch die Referees wurden vorgestellt - damit kann es losgehen.

Julian Chrobot auf Seiten der Haie weiß, dass die Mannschaft gemeinsam die Trendwende schaffen muss: "Wir haben nach der letzten Niederlage teamintern viel über unsere Entwicklung gesprochen, und werden jetzt alles daran setzen, das es wieder nach oben geht." Bei den Haien beginnt Tomáš Pöpperle im Tor. Für die Gastgeber startet Sami Aittokallio.

Wo sich die Haie sonst vor allem auf Jon Matsumoto und Landon Ferraro verlassen können, die beide die Marke von 30 Punkten geknackt haben, ist das Scoring in letzter Zeit eingerostet. Gegen Mannheim und Bremerhaven ist dem Team aus der Domstadt zuletzt jeweils nur ein Ehrentreffer gelungen. Für einen Sieg muss heute mehr kommen.

Ein Erfolgsgarant für den Aufwärtstrend des Aufsteigers ist Riley Sheen. Der Kanadier führt die Scorer-Liste der DEL mit 40 Punkten an. 27 Tore hat er nach 35 Spielen erzielt - diese Tor-Quote sucht in der DEL seinesgleichen. In jedem der letzten fünf Spiele konnte sich der 27-Jährige auf dem Spielberichtsbogen eintragen und dabei sensationelle acht Tore und drei Assists verzeichnen. Anders gesagt: Sheen ist on fire. Die gesamte Reihe, zusammen mit C.J. Stretch und Evan Jasper, trifft momentan, wie sie will. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: der angesprochene Stretch wird das Spiel heute wegen einer Grippe verpassen.

Beim Blick auf die Tabelle sind die Kräfteverhältnisse vermeintlich klar. Die Kölner Haie haben zwar ihren sechsten Rang eingebüßt, stehen aber im Rennen um die Playoffs noch komfortabel auf dem siebten Platz. Erst wenn man das Augenmerk dann auf die Bilanz der letzten Wochen legt, dreht sich bei KEC-Anhängern der Magen um. Null Punkte aus den letzten vier Spielen. Dazu gab es ordentliche Abreibungen in Straubing und gegen Mannheim. Die letzten drei Punkte wurden am 12. Dezember gegen München eingefahren - das ist bald einen Monat her. Uwe Krupps Team strauchelt gerade gewaltig. Es ist also auch ein Spiel der Gegensätze heute. Bietigheim auf einer Welle des Erfolges gegen die Rheinländer, die ihre Durststrecke beenden wollen und den Weg zurück in die Spur suchen.

Der Gastgeber aus Bietigheim schwingt sich gerade von Sieg zu Sieg – vier sind es am Stück, um genau zu sein. Die großen Namen aus Nürnberg, Düsseldorf, Mannheim und Berlin mussten sich dem Team aus der Kleinstadt in Baden-Württemberg geschlagen geben. Gegen Berlin und Mannheim hat der Aufsteiger außerdem seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt: Ein 1:3 beziehungsweise 1:4-Vorsprung hat keinem der Top-Teams ausgereicht, um am Ende als Sieger das Eis zu verlassen. Natürlich schlagen sich die jüngsten Siege auch in der Tabelle nieder. Da haben die Steelers nämlich die Abstiegsränge verlassen und stehen auf Rang 13. So viel ist klar: Bietigheim ist im Aufschwung und scheint sich mehr und mehr in der höchsten deutschen Spielklasse einzuleben. Auch wenn der Abstiegskampf alles andere als entschieden und die Saison lang ist – der Trend zeigt nach oben.