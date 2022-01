41 Beginn 3. Drittel Die letzten zwanzig Minuten laufen - falls hier eine Entscheidung nach diesem Drittel steht. Der KEC startet in Überzahl.

40 In den letzten zwanzig Minuten hat sich das ordentliche Spiel zu einem richtig guten gemausert. Bremerhaven geht mit der Führung in den letzten Durchgang. Mit einem Doppelschlag konnten die Gäste gleich zweimal ihre Überzahl ausnutzen. Köln wird im letzten Abschnitt gut damit beraten sein, den Weg in die Box zu vermeiden. Das Pinguins-Powerplay überzeugt nämlich bis hierhin in der Effizienz und auch spielerisch und strahlt fast permanent Torgefahr aus. Die Haie haben sich nach dem doppelten Rückstand gut in die Partie zurück gekämpft. Das Tor von Julian Chrobot war die Initialzündung für die Schlussoffensive, die neben beeindruckendem Forechecking auch ein Powerplay zum Start den nächsten Drittels verzeichnen kann. Es ist nichts entschieden - ein spannender dritter Abschnitt steht bevor. Bis gleich!

40 Ende 2. Drittel Das zweite Drittel ist vorbei. Bremerhaven nimmt die 2:1 Führung in die zweite Pause.

39 Mike Moore Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Mike Moore (Fischtown Pinguins)

Sieben Sekunden vor Ende des zweiten Drittels legt Mike Moore seinen Gegenspieler Quinton Howden mit dem Schläger zwischen dessen Beinen auf das Eis und muss zwei Minuten raus.

38 Jetzt wirkt Bremerhaven ein wenig eingeschüchtert. Die Haie machen mehr Dampf nach vorne und lassen die Gäste auch nicht mehr weiter kommen als in die neutrale Zone.

37 Julian Chrobot hatte den Schuss von Oblinger wohl noch leicht abgefälscht, weshalb das Tor auf seine Kappe geht.

35 Jetzt ist auch für die Gastgeber das Eis gebrochen. Bremerhaven hatte sich in den letzten zwei bis drei Minuten mehr und mehr in der Offensive festgesetzt, bevor Oblinger seine Mannschaft überraschend wieder heranbringt.

34 Julian Chrobot Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:2 durch Julian Chrobot

Und Köln kommt wieder ran. Oblinger hält die Scheibe nach einem Klärungsversuch der Pinguins noch in der offensiven Zone und zieht einfach mal ab. Sein unscheinbarer Handgelenksschuss überrascht wohl auch Franzreb, der über der Fanghand im rechten Winkel überwunden wird. Chrobot hat da noch die Kelle zwischen gehalten und den Puck so in den Kasten gelenkt. Ein etwas glücklicher Treffer für die Haie, aber Tor ist nun mal Tor.

32 Jetzt ist richtig Feuer drin im Spiel. Auf den Doppelschlag der Seestädter folgt zumindest schonmal eine aggressive Reaktion im Spiel der Rheinländer, die den Anschlusstreffer knapp verpasst haben.

30 Eigentlich war es keine gute Überzahl der Kölner, aber fünf Sekunden vor Ende brennt es plötzlich im Slot der Pinguins. Thuresson nimmt sich einen Schlagschuss aus der Mitte und bringt die Scheibe so gefährlich vors Tor. Franzreb hält, doch die Scheibe ist noch frei. Kammerer kommt angeflogen und will die Scheibe über die Linie drücken, aber Franzreb legt sich mit seinem Körper auf den Puck, der keine zehn Zentimeter von der Torlinie entfernt liegen geblieben ist.

29 Bremerhaven verteidigt bisher beherzt und hält die Scheibe fern vom eigenen Gehäuse.

28 Ross Mauermann Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Ross Mauermann (Fischtown Pinguins)

Kurz darauf sind die Haie zurück im Powerplay. Jetzt geht es Schlag auf Schlag.

28 Dominik Uher Bremerhaven Tor für Fischtown Pinguins, 0:2 durch Dominik Uher

Und das nächste Powerplay wird ausgenutzt! Bruggisser legt von der blauen Linie nach rechts rüber zu Andersen, der direkt abschließt. Sein Schuss fliegt vorbei an Pöpperle und trifft den Pfosten. Die Scheibe bleibt kurz vor der Torlinie liegen, wo Uher den Rest erledigt und einschiebt.

27 Sebastian Uvira Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Sebastian Uvira (Kölner Haie)

Uvira muss für ein Haken auf die Bank. Das gefällt ihm gar nicht, weil Bruggisser aus seiner Sicht zu leicht fällt.

26 Alex Friesen Bremerhaven Tor für Fischtown Pinguins, 0:1 durch Alex Friesen

Die Seestädter nutzen ihr Powerplay und gehen in Führung. Wieder muss sich die Unterzahl der Haie dem Druck von Bremerhaven beugen und wird zurückgedrängt. Von der blauen Linie kommt der Schuss von Bruggisser durch die Mitte und wird von Friesen entscheidend abgefälscht, sodass die Scheibe vorbei an Pöpperle ins Tor strudelt.

25 Eine schöne Kombination der Pinguins wird nicht von Erfolg gekrönt. Urbas und Co. drängen die Kölner tief zurück. Der Pass kommt zurück auf Trška, der aus kurzer Distanz aus der Mitte abfeuert aber an Pöpperle scheitert.

24 Pascal Zerressen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Pascal Zerressen (Kölner Haie)

Es wird das zweite Powerplay für die Gäste geben.

24 Kammerer und Thuresson machen richtig Dampf in der offensiven Zone und halten die gegnerische Verteidigung in Bewegung. Zerressen kommt dann aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber Franzreb ist auf dem Posten und macht die kurze Ecke zu.

23 Auf der Gegenseite kommt Moritz Müller nach Zuspiel von Andrej Bíreš von der blauen Linie zum Schuss. Die Distanz ist zwar weit, aber Landon Ferraro hatte sich vor Maximilian Franzreb platziert und diesem die Sicht genommen. Trotzdem ist der Bremerhavener Goalie zur Stelle.

22 Uher zieht in die offensive Zone und bremst dann ab. Sein Pass zurück auf McGinn kommt an, der aber eng verteidigt wird und nicht genug Pfeffer hinter den Schuss bekommt. Pöpperle nimmt die rollende Scheibe vom Eis auf.

21 Beginn 2. Drittel Wir machen weiter mit dem zweiten Durchgang. Wer bricht das Eis?

20 Die Fischtown Pinguins starten gut in das Spiel, werden aber noch nicht zwingend genug im letzten Drittel des Eises. Auch das frühe Powerplay blieb noch ungenutzt. Die Haie kamen dann besser ins Spiel und wurden gefährlich. Ferraro hatte im Powerplay kurz vor Ende des ersten Drittels die Führung auf dem Schläger, wird aber in höchster Not noch entscheidend von Eminger gestört. So geht es mit dem 0:0 in die Pause. Bisher ist es noch nicht der ganz große Fight. Dafür ein ausgeglichenes Spiel, das in den letzten Minuten an Fahrt aufgenommen hat.

20 Ende 1. Drittel Torlos geht es in die erste Unterbrechung.

19 Ferraro und Uvira haben die beste Chance im Powerplay. Nach einem Pass von oben setzt Uvira vom rechten Anspielkreis zum Schlagschuss an. Franzreb hält zwar, die Scheibe ist aber noch frei und rollt in Richtung Torlinie. Ferraro verpasst den Rebound nur um Zentimeter, weil Eminger sich dazwischen haut und das Tor verhindert.

18 Nach Müllers Schlagschuss von der blauen Linie bekommt Howden die Scheibe an der Bande aber spielt einen schwachen Pass zur Grundlinie, sodass Köln neu aufbauen muss.

18 Ross Mauermann Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Ross Mauermann (Fischtown Pinguins)

Mauermann behindert Edwards beim Forecheck und geht dafür in die Box.

17 Marcel Müller hat viel Platz und findet Moritz Müller an der linken Bande. Es sieht nach einer guten Chance für Köln aus, weil die Bremerhavener Defensive für einen Moment nicht strukturiert ist und die Zuordnung fehlt. Müller vertändelt allerdings die Scheibe beim Weg auf das Tor und kann keinen gefährlichen Pass mehr spielen.

16 Jetzt zeigt Ferraro mal seinen Schlagschuss. Aus dem Lauf zieht er mittig ab und will Franzreb mit roher Gewalt überwinden. Der Schuss rutscht gerade noch von der Schulter des Goalies über die Latte. Da hat nicht viel gefehlt.

15 Die Haie strahlen noch keine Torgefahr aus. Bisher waren die Versuche der Gastgeber dankbar für Franzreb.

13 Da ist der erste Hochkaräter - und er geht an Bremerhaven. Pascal Zerressen verschätzt sich an der eigenen blauen Linie bei einem hohen Pass, weshalb Nino Kinder hinter ihm mit der Scheibe plötzlich freie Bahn hat. Alex Friesen war sogar noch mitgelaufen, aber Kinder versucht es mit dem Schuss und wird von Tomáš Pöpperles Fanghand gestoppt.

12 Bisher spielen beide Teams ein ausgeglichenes Spiel: Keiner ist so richtig am Drücker, stattdessen gibt es ordentliche aber noch keine brandgefährlichen Möglichkeiten vor beiden Toren.

10 Jetzt wird die slowenische Top-Formation zum ersten Mal gefährlich. Urbas schnappt sich hinter dem Tor das Spielgerät und zieht hoch in die Mitte. Dort steht Peter Trška, der den Pass bekommt aber den Schuss dann nicht platziert genug auf den Kasten bringt.

9 Quinton Howden behauptet den Puck gegen zwei Gegenspieler und spielt raus auf Moritz Müller, der es von der blauen Linie mal aus der Distanz versucht. Maximilian Franzreb lässt den Schuss mit dem Schoner abblitzen.

7 Die Rheinländer können die Scheibe in der offensiven Zone festmachen. Weil die Hintermannschaft der Pinguins aber konsequent und hart verteidigt, entsteht keine gefährliche Situation.

6 Auch die Top-Formation um Jan Urbas bringt die Scheibe noch nicht über die Linie. Es bleibt beim 0:0 und die Kölner Unterzahl verbucht den ersten Erfolg.

5 Die Überzahl der Gäste kann sich in Formation bringen. Tye McGinn schließt dann zentral mit einem Handgelenksschuss ab, den Pöpperle aber mit dem Blocker in die Ecke abwehrt.

4 Patrick Sieloff Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Sieloff (Kölner Haie)

Sieloff geht früh auf die Strafbank wegen eines Stockfouls.

3 Auf der anderen Seite wird Maximilian Franzreb das erste Mal von Marcel Müller geprüft. Der Schuss von der rechten Seite kommt allerdings weder sonderlich hart noch gut platziert, also eher mal eine Annäherung auf das Tor.

2 Stanislav Dietz hat den ersten Schuss des Spiels. Sein One-Timer trifft Tomáš Pöpperle zentral auf den Körper.

1 Spielbeginn Und der Puck ist auf dem Eis, los geht der Spaß!

Die Teams machen sich bereit, die Starting-6 sind genannt - es kann losgehen.

Bremerhaven muss heute auf ihren Starter im Tor verzichten: Brandon Maxwell bleibt aufgrund einer kleineren Verletzung im Norden. Vertreten wird er von Maximilian Franzreb. Bei den Gästen sorgt ein slowenisches Triplet für Sorgenfalten auf der Stirn gegnerischer Goalies: Jan Urbas, Ziga Jeglic und Miha Verlic haben allesamt mindestens 29 Scorerpunkte. Urbas führt die Team-interne Liste mit 36 Punkten an.

Da die Kölner erst gestern aktiv waren, wird heute vermutlich Tomas Pöpperle anstelle von Justin Pogge im Tor beginnen. Bei den Haien lohnt es sich zudem immer, ein Auge auf ihren Angreifer Jon Matsumoto zu werfen. 33-mal stand sein Name schon auf dem Score Sheet. Auch sein Landsmann Landon Ferraro wird offensiv immer wieder gefährlich, was 31 Punkte beweisen.

Kommen wir zu den Gästen: Die Stimmung in Bremerhaven ist im Vergleich zu Köln ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sieben Siege und drei Niederlagen stehen in den letzten zehn Spielen zu Buche. Damit klettern die Pinguins in der Tabelle stetig nach oben. Im Westen scheinen sich die Seestädter besonders wohlzufühlen. Nach Krefeld und Düsseldorf soll jetzt der nächste Auswärtssieg in Serie im Rheinland fällig werden. Mit einem Sieg würde sie natürlich den sechsten Platz verteidigen und den Abstand etwas erhöhen. Den Playoff-Platz erobern ist das eine. Diesen auch zu halten, eine noch härtere Aufgabe. Das wäre der Startschuss, sich im obersten Teil der Tabelle längerfristig zu etablieren.

Zuletzt gab es erst eine Abreibung in Straubing mit 4:8 und am gestrigen Sonntag ein deutliches 1:5 gegen Mannheim. Und genau jetzt steht das wichtige Match gegen Bremerhaven an. Etwas mehr als 24 Stunden hatten die Jungs aus der Domstadt zur Regeneration. Das das gestrige Spiel noch in den Knochen der Haie steckt, liegt nahe. Daher wird es wohl draufankommen, welche Reserven Uwe Krupp noch aus seiner Truppe herauskitzeln kann. Der Trainer hatte gestern sein 500. DEL-Spiel hinter der Bande bestritten. Für die Haie spricht immerhin die direkte Bilanz mit den Gästen aus dem Norden: Beide Spiele in dieser Saison gingen an die Rheinländer – zuhause gab es beim 2:0 sogar den Shutout.

Die Kölner Haie stecken mittendrin in ihrer schwächsten Phase dieser Saison. Die Bilanz der letzten zehn Spiele: zwei Siege und acht Niederlagen. Die Rheinländer sind ordentlich in die neue Saison gestartet und haben dann von Ende Oktober bis Anfang Dezember grandioses Eishockey gezeigt, was sie an die Spitze der Tabelle herangebracht hat. Im Dezember selbst ging dann aber kaum noch etwas für die Domstädter, weshalb sie inzwischen auch den angesprochenen sechsten Rang einbüßen mussten – an die heutigen Gäste aus Bremerhaven.