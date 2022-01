12 Die Rheinländer zeigen jetzt eine starke Reaktion und machen nach dem anfänglichen Unterzahlspiel richtig Dampf. Sieben Torschüsse sind es jetzt schon, die Gäste stehen bei fünf.

11 Matsumoto gewinnt ein Bully in der offensiven Zone, wo sich Barinka direkt die Scheibe schnappt und aus der Mitte das Tor anvisiert. Sein Schuss wird jedoch gerade noch abgefälscht.

9 Zentimeter fehlen zum Ausgleich! Einen eigentlich harmlos aussehenden Schuss von der blauen Linie hat Endras mit der Fanghand. Der schlüpfrige Puck rutscht ihm aber aus dem Handschuh direkt vor die Füße von Ferraro. Der Angreifer trifft die Scheibe aus der Luft nicht optimal, weshalb diese nur im Seitennetz landet.

8 Es bleibt bei dem einem Gegentreffer der Haie, die nochmal mit einem blauen Auge davonkommen. Nachdem Mannheim optimal in das Powerplay startet, können die Adler danach nicht mehr Kapital schlagen.

7 Pogge verhindert das nächste Gegentor in Unterzahl, nach einem Schuss von Wolf.

5 Mannheim kombiniert sich gut in die offensive Zone uns spielt ein kreatives Überzahlspiel. Eine Direktabnahme von Matthias Plachta wird erneut von Justin Pogge gestoppt, indem er sein linkes Bein langmacht.

3 Markus Eisenschmid Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Markus Eisenschmid

Und die Adler schlagen direkt zu! Tim Wohlgemuth hält die Scheibe auf der Grundlinie und legt hoch auf Sinan Akdağ. Der Pass kommt zurück auf Wohlgemuth, der direkt zum Tor zieht und die Scheibe zwischen die Schoner von Justin Pogge schieben will. Pogge ist mit dem Schläger dazwischen und lenkt den Versuch ab, aber auf der linken Seite wartet Markus Eisenschmid am kurzen Pfosten, der nur noch einschieben muss.

3 Alexander Oblinger Kölner Haie Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Alexander Oblinger (Kölner Haie)

Oblinger muss für fünf Minuten runter, weil er Dawes eben am Kopf trifft. Das sind fünf Minuten in Überzahl für die Gäste. Eine Matchstrafe gibt es für Oblinger jedoch nicht.

3 Oblinger wird wohl wegen einem Ellbogen-Check auf die Strafbank gehen. Die Referees schauen sich die Szene per Videobeweis an. Der Kölner checkt Dawes und trifft diesem am Kopf.

2 Nico Krämmer, gelernter Stürmer, hilft heute in der Verteidigung aus und schießt per Handgelenksschuss von der blauen Linie ab. Sein Versuch knallt neben das Tor, von dort kann Valentino Klos die Scheibe nochmal flach auf den Kasten bringen. Justin Pogge hat die Schoner auf dem Eis. Die erste Chance für die Adler.

1 Luis Üffing prüft Dennis Endras mit einem Schuss aus kurzer Distanz. Üffing nähert sich aus der Ecke an den kurzen Pfosten an, der Winkel ist zu spitz, um Endras zu überwinden.

1 Spielbeginn Los geht es in Köln, das erste Eishockey im Jahr 2022!

Justin Pogge beginnt für die Haie im Tor. Bei Mannheim beginnt nicht Felix Brückmann, sondern Routinier Dennis Endras.

Mannheim stellt in diesem Jahr die beste Defensive der Liga. Erst 75 Gegentore gab es für die Adler, sieben weniger als der Tabellenführer aus Berlin. Das liegt mitunter natürlich auch an Felix Brückmann, der eine grandiose Saison spielt. Seine Statistiken sind aussagekräftig: Nur 1,86 Tore kassiert der Goalie im Schnitt pro Spiel, außerdem führt er gemeinsam mit Dustin Strahlmeier aus Wolfsburg die Liga mit 17 Siegen an. Offensiv ist Nigel Dawes bisher der erfolgreichste Punkte-Sammler – 30 Scorerpunkte hat der Kanadier zu verantworten. Bei den letzten Niederlagen waren die Adler vor allem gebeutelt durch einen verkleinerten Kader. Aufgrund einiger Ausfälle konnte Mannheim gegen Bietigheim zum Teil nur mit drei Offensivreihen auflaufen.

Die Kölner Haie müssen heute ihre Defensivarbeit wieder geordnet bekommen, um das Jahr mit einem Heimsieg zu starten. Auch wenn die Verteidigung in dieser Saison noch kein Aushängeschild der Rheinländer ist, haben sie in Justin Pogge einen sicheren Rückhalt. 14 der insgesamt 20 Siege gehen auf sein Konto. Seine Reaktion auf das Spiel gegen Straubing, in dem er ungewohnt oft hinter sich greifen musste, wird wichtig sein, sollte er denn starten. Top-Scorer der Domstädter ist Jon Matsumoto, der die Team-interne Liste mit zwölf Toren und 21 Assists anführt. Trainer Uwe Krupp weiß, dass heute ein schweres Spiel ansteht, das für beide Mannschaften eine große Bedeutung hat: "Bei uns in der Kabine ist gerade keiner glücklich. Ich glaube für Mannheim kann man das genauso sagen."

Dort kam es nämlich in den letzten beiden Spielen auch keinen Grund zur Freude. Das Top-Spiel gegen Wolfsburg ging knapp mit 1:2 verloren. Zum Jahresabschluss gab es dann das Duell mit den Bietigheim Steelers. Eigentlich war die Rollenverteilung klar: Alles andere als ein Sieg für die Adler gegen den Aufsteiger wäre schon eine faustdicke Überraschung. Die Mannheimer hatten das Spiel fest in der Hand und lagen zum letzten Drittel mit 4:1 in Front. Nach einer furiosen Aufholjagd der Steelers stand am Ende doch ein 4:5 auf dem Spielbericht. Das Comeback des Aufsteigers kostet den Adlern Rang zwei, den die Wolfsburger belegen. Mal sehen, wie die Reaktion der Baden-Württemberger heute ausfallen wird.

Momentan kriselt es auch bei den Adlern ein wenig. Trainer Pavel Gross, der in der Pressekonferenz des Sieges gegen München mit Unverständnis darauf reagiert hatte, dass er Thomas Larkin nicht einsetzen durfte, weil dieser einen Omikron-Kontakt in seinem Umfeld hatte, ist mit Adler-Gesellschafter Daniel Hopp in den Dialog gegangen. Nachdem sich die Clubführung deutlich von den Aussagen ihres Chef-Trainers distanziert hatten und auch öffentlich Kritik äußerten, kam er nun nur Aussprache und zum Beilegen des Konfliktes. Der Verein hofft jetzt, dass durch diesen Schritt Ruhe einkehrt, der Lärm von außen verstummt und der Fokus endlich wieder auf das Sportliche geht.

Für die Mannschaft aus der Millionenstadt im Westen geht es also darum, den schleichenden Abwärtstrend aus dem Dezember nicht mit in das neue Jahr zu nehmen. Nur drei Siege gab es im Gegensatz zu acht Niederlagen im letzten Monat. Es deutet sich wohl eine Krise an für die Rheinländer, wenn sich nicht schleunigst etwas ändert. Der Start in das neue Jahr soll also gelingen, um den eigenen Rang in der Tabelle zu festigen und den Blick wieder nach oben zu richten. Mit den Gästen aus Mannheim steht allerdings eine Top-Mannschaft des deutschen Eishockeys auf der Matte.

Die Haie hatten über Silvester an der deutlichen 4:8 Niederlage gegen Straubing zu knabbern. Das Spiel gegen die Bayern war nicht nur eine deutliche Angelegenheit – bei acht Gegentoren vor allem mit dem Manko in der Defensive – sondern kostete gleichzeitig Rang sechs in der Tabelle und damit das direkte Ticket für die Playoffs. Die Pinguins Bremerhaven konnten mit einem Sieg gegen Düsseldorf vorerst an den Domstädtern vorbeiziehen. Auch der sechste Platz ist alles andere als sicher, weil sowohl Straubing als auch Nürnberg bisher weniger Spiele bestritten haben.