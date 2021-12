23 Sebastian Uvira Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Sebastian Uvira

Dieses Mal klingelt's!

22 Zum ersten Mal findet Köln in Überzahl von Beginn an zu seinem Spiel und ist schnell in der Formation. Sebastian Uvira setzt auf den Schlagschuss aus dem linken Rückraum, bekommt den Puck aber nicht durch den Traffic im Slot.

21 Kevin Clark Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Kevin Clark (Eisbären Berlin)

Berlin muss im zweiten Drittel mehr nach vorne machen, meint das mit dem aggressiven Start aber etwas zu gut und steht plötzlich mit einem Mann zu viel auf dem Eis. Kevin Clark muss die Bankstrafe absitzen.

21 Weiter geht es mit dem Mittelabschnitt! Wir warten weiter auf den ersten Treffer in diesem Spiel.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Köln macht mehr für das Spiel, schießt deutlich häufiger auf das Tor und verzeichnet in der Folge auch die besseren Chancen - Berlin hat aber Mathias Niederberger im Kasten stehen, weshalb es nach 20 Minuten mit 0:0 in die erste Pause geht. Dabei hatten die Haie gleich mehrere gute Möglichkeiten zur Führung, die Beste sogar in einem Powerplay der Gäste, in dem Landon Ferraro nach einem schnellen Konter vor dem Kasten auftauchte, die Scheibe aber nicht am gegnerischen Torhüter vorbeibrachte. Berlin hingegen zeigte sich im ersten Abschnitt auffällig unauffällig in der Offensive und ließ Torgefahr bisher weitgehend vermissen.

20 Ende 1. Drittel

20 Auch dieses Mal will das Kölner Powerplay lange nicht in die Spur finden. Wieder dauert es gute 60 Sekunden, bis das Team von Uwe Krupp vorne drin ist und die erste Chance verzeichnen kann. Marcel Barinka probiert es mit einem Schuss von rechts, doch Berlins Goalie ist einmal mehr dazwischen.

18 Jonas Müller Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Jonas Müller (Eisbären Berlin)

Pascal Zerressen wühlt sich hinter dem Tor der Hauptstädter durch und bedient Andreas Thuresson am rechten Pfosten, der sofort abdrückt. Mathias Niederberger kann den Schuss zwar abwehren, muss das schlüpfrige Spielgerät im Anschluss aber unfreiwillig hochhalten. Kölns Stürmer setzte nach, wird aber von Jonas Müller unsanft von der Torchance abgehalten.

18 Und immer wieder Mathias Niederberger! Der Schlussmann der Eisbären wird dieses Mal durch einen satten Schlagschuss von der rechten Seite geprüft, macht aber das kurze Eck dicht und versenkt den Puck in seinem Fanghandschuh.

18 Zum ersten Mal in diesem Spiel sin die Berliner mit allen fünf Spielern tief im Drittel der Gastgeber. Giovanni Fiore ist in der Zentrale allerdings von drei Haien umzingelt, schenkt die Scheibe her und überlässt den Kölnern damit eine Konterchance.

16 Erst in der zweiten Hälfte des Überzahlspiels lassen die Domstädter etwas von ihrer Gefahr erahnen. Zunächst drückt Moritz Müller von der blauen Linie ab, kurz darauf lädt Colin Ugbekile aus dem linken Anspielkreis durch. Während Ersterer den Kasten jedoch komplett verfehlt, scheitert Letztgenannter am Goalie der Gäste.

15 Doch auch bei den Haien will die Überzahl nicht so richtig anlaufen. Die erste Minute ist schon wieder rum und der Puck war noch nicht einmal im Drittel der Eisbären.

14 Kevin Clark Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Kevin Clark (Eisbären Berlin)

Im Kampf um die Scheibe holt Kevin Clark Andreas Thuresson von den Kufen und zieht die erste Strafe gegen die Berliner. Jetzt also das derzeit stärkste Powerplay der Liga auf dem Eis.

13 Landon Ferraro treibt derweil den Puck für die Haie in die Offensive und übergibt an Mo Müller, der wiederrum Maxi Kammerer im Torraum anpeilt. Der Querpass flippert kurz durch den Torraum, wird dann aber von den Gästen weggeräumt.

12 Eigentlich ist es gerade das Spiel in der Fremde, dass den Eisbären besonders liegt. Hier in Köln läuft jedoch noch nicht viel zusammen beim Team von Serge Aubin, dass sich gerade erneut in die Defensive drängen lässt...

11 Köln macht in diesen ersten zehn Spielminuten den deutlich besseren Eindruck. Trotz zweier Powerplays hängen die Berliner dem rheinischen Kontrahenten bei den Abschlüssen schließlich immer noch mit 8:4 hinterher.

10 Riesenchance für Sieloff! Links vor dem Tor der Eisbären setzt Kammerer nach, erkämpft das Spielgerät und saust dann hinter dem Gehäuse entlang. Vom rechten Pfosten folgt der Querpass auf den herannahenden Verteidiger, der links freie Bahn hat, an Niederberger dennoch nicht vorbei findet. Powerbreak!

9 Vorne drin suchen die Berliner erneut von links den Weg in die Gefahrenzone. Yannick Veilleux soll am rechten Pfosten in Szene gesetzt werden, kommt aber nicht an den Querpass von Matt White heran. Köln daraufhin wieder komplett!

8 Im ersten Anlauf ist den Hauptstädter kein einziger, echter Torschuss gelungen und auch der zweite Versuch läuft nur schleppend an. Kai Wissmann verliert das Hartgummi sogar beinahe vor dem eigenen Tor, hat aber Glück, dass die Kollegen den Patzer ausbügeln können.

7 Sebastian Uvira Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Sebastian Uvira (Kölner Haie)

Nach gewonnenem Anspiel können sich die Gäste aus der eigenen Zone befreien und den Puck vorne festmachen. Wirklich brenzlich wird es zwar nicht, ein Powerplay für die Eisbären gibt es trotzdem, weil Sebastian Uvira seinem Gegenüber ein Bein gestellt hat.

6 Die Haie dürfen wieder auffüllen und drängen prompt vorne rein. Während die Youngster Üffing und Chrobot an den Banden nachsetzen, schleicht sich Ugbekile an den rechten Pfosten und verzeichnet die nächste gute Chance für den KEC. Niederberger kann allerdings erneut retten.

5 In der zweiten Hälfte des Powerplays sind die Gäste dann doch vorne drin. Links neben dem Tor will Matt White die Scheibe scharf machen, findet mit dem Pass in den Slot allerdings keinen Mitspieler.

4 Das schwächelnde Powerplay der Eisbären haben wir im Vorbericht bereits angesprochen. Auch in Köln ist erstmal keine Besserung in Sicht, denn die Berliner verhühnern den Puck im Mitteleis und laden daraufhin Landon Ferraro zum Konter ein. Einzig Mathias Niederberger stellt sich dem Angreifer entgegen und fischt den Schuss aus kürzester Distanz mit dem Handschuh ab.

3 Alex Roach Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Roach (Kölner Haie)

Berlin hält dagegen und erzwingt das erste Powerplay dieses Spiels: Im Mitteleis schiebt Alex Roach seinen Gegenspieler unsanft ins Plexiglas und kassiert zwei Minuten für einen Bandencheck.

3 Köln holt sich das Momentum aber schnell wieder zurück und rollt entschlossen auf die Hütte der Eisbären zu. Jon Matsumoto wird im Slot von Lucas Dumont angespielt, spitzelt den Puck aber hauchzart am langen Gestänge vorbei.

2 Der erste Abschluss der Partie geht an die Gäste aus der Hauptstadt, die sich mit Tempo aus der eigenen Zone befreien und Matt White über rechts schicken. Von der Bande versucht es der Angreifer mit dem schnellen Abschluss auf das kurze Eck, scheitert aber am Schlussmann der Domstädter.

1 Und damit hinein ins Geschehen! Die Hausherren setzen zwischen den Pfosten auf Justin Pogge, auf der Gegenseite hütet Mathias Niederberger das Gehäuse der Gäste. Berlin freut sich zudem auf die Rückkehr von Blaine Byron, der nach überstandener Krankheit sein Comeback an der Seite von Marcel Noebels und Leo Pföderl gibt.

1 Spielbeginn

Ausgerechnet im prestigeträchtigen Duell mit den Eisbären Berlin muss der KEC nun auch noch ohne den heimischen Anhang auskommen, denn auch in NRW sind inzwischen keine Fans mehr in den Hallen erlaubt. Das Team mit dem höchsten Zuschauerschnitt der DEL und einem der höchsten in ganz Europa trifft das natürlich besonders schwer: "Dass wir ab Dienstag wieder vor leeren Rängen spielen müssen, ist eine Katastrophe. Ich hoffe, dass das schnell wieder rückgängig gemacht wird. Sowohl die Haie als auch die Lanxess Arena haben bewiesen, dass sie ein 1A Hygienekonzept auf die Beine gestellt haben. Die Liga hat gezeigt, dass keine Infektionsketten bei Eishockeyspielen nachgewiesen wurden. Deswegen wünsche ich mir für die Fans und für uns, dass wir bald wieder vor Zuschauern spielen dürfen. Davon lebt die Sportart und dafür machen wir es", erklärte Kapitän Moritz Müller.

Wirklich leer ausgegangen sind die Haie deshalb aber trotzdem nur einmal, denn in der Domstadt standen zuletzt immer wieder Überstunden auf dem Programm. So ging es in den zurückliegenden fünf Spielen gleich viermal über die 60. Minute hinaus. Während sich Mo Müller und Co. gegen Mannheim, Ingolstadt und Wolfsburg mit einem Zähler begnügen mussten, holte man am Sonntag gegen Augsburg mal wieder einen Sieg in der Overtime. Einzig bei der deutlichen 6:1-Schlappe in Nürnberg letzte Woche konnten die Kölner nichts Zählbares einfahren.

Bei den heutigen Hausherren ist das Spiel in Überzahl hingegen die schärfste Waffe, immerhin führt das Kölner Powerplay die Liga mit 30 Treffern aus 118 Versuchen an. Die fünf Überzahltreffer aus den zurückliegenden vier Partien halfen den Rheinländern allerdings nicht immer weiter, denn aus den letzten fünf Partien steht nur ein Sieg zu buche. Diese Schwächephase hat den Rheinländern zuletzt auch einen Rang in der Tabelle gekostet, wo das Team von Chefcoach Uwe Krupp derzeit auf dem sechsten Platz rangieren.

Maßgeblich verantwortlich für die Erfolgssträhne ist der Angriff der Hauptstädter, die mit 111 Treffern die effektivste Offensive der DEL stellen. Ein Wert der umso beeindruckender wird, fällt der Blick auf das Überzahlspiel, das durchaus noch einiges an Steigerungspotenzial birgt. Mit nur 15 Toren aus 101 Powerplays stellen die Berliner immerhin die zweitschwächsten Special Teams der Liga. Besonders schmerzhaft wurde diese Schwäche zuletzt in Wolfsburg, wo das Team von Serge Aubin sechs Überzahlmöglichkeiten ausließ und schlussendlich im Penaltyschießen verlor.

Der amtierende Meister aus der Hauptstadt stellt auch in diesem Jahr das Maß aller Dinge und führt mit 63 Punkten aus bisher 31 absolvierten Partien die Liga an. Dabei profitierten die Eisbären zuletzt auch von den Schwächephasen der Top-Teams aus Mannheim und München, die in den letzten Wochen beide einiges liegenließen. Berlin hingegen holte allein im Dezember sechs Siege aus acht Spielen und sicherte sich auch bei den Niederlagen gegen Düsseldorf und Wolfsburg zumindest einen Punkt in der Overtime oder dem Shootout.