26 Jordan Szwarz Mannheim Kleine Strafe + Disziplinarstrafe (2 + 10 Minuten) für Jordan Szwarz (Adler Mannheim)



26 Sebastian Uvira Kölner Haie Kleine Strafe + Große Strafe (2 + 5 Minuten) für Sebastian Uvira (Kölner Haie)

Zwischen Uvira und Szwarz geht es heftig zur Sache. Irgendwann wird der Schlagabtausch abgebrochen und es setzt die fälligen Strafzeiten. Beide werden gleichermaßen bedacht.

26 Rechts in der Angriffszone setzt sich Julian Chrobot gut durch, zieht zur Mitte und zum Tor. Den Abschluss mit der Rückhand aus kurzer Distanz blockt Dennis Endras ab und macht das Ding danach fest. Sebastian Uvira setzt nach, wird von Jordan Szwarz bedrängt. Zwischen beiden entwickelt sich dann ein Kampf.

25 Seit Wiederbeginn gestaltet sich die Begegnung noch eine Spur ausgeglichener. Das Unentschieden geht zu diesem Zeitpunkt völlig in Ordnung.

24 Dann geht es wieder auf die andere Seite. Hier probiert es Maximilian Kammerer aus spitzem Winkel. Dennis Endras dichtet das kurze Eck erfolgreich ab.

23 Nach dem guten Kölner Beginn melden sich nun die Adler zu Wirt. Nigel Dawes bringt einen Onetimer an. Den flatternden Puck wehrt Tomáš Pöpperle mit der Fanghand zur Seite ab.

22 Moritz Müller nimmt vom linken Bullykreis Maß. Doch Matthias Plachta stellt sich in den Weg, blockt den Handgelenkschuss und büßt dafür mit heftigen Schmerzen. Der Mannheimer beißt auf die Zähne, bleibt noch eine ganze Weile auf dem Eis, ehe sich die Möglichkeit zum Wechsel bietet.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Nach 20 Minuten steht es zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim 1:1. Mit einer Aktion aus dem Nichts führten die Hausherren gleich ihren ersten Angriff zum Erfolg und schockten die zunächst engagierter wirkenden Gäste. Die aber schüttelten das recht bald ab und waren um eine Reaktion keine drei Minuten später nicht verlegen. Insgesamt taten die Kurpfälzer etwas mehr fürs Spiel. Natürlich verlagerten sich die Spielanteile immer mal wieder durch die Strafzeiten. Gute Chancen boten sich auf beiden Seiten. In der Summe also war das bislang eine recht offene Partie.

20 Ende 1. Drittel

20 Kurz vor Ende des Drittels zieht der MERC nochmals an. Aus dem rechten Bullykreis schießt Matthias Plachta und findet seinen Meister in Tomáš Pöpperle.

19 Mannheim bemüht sich in dieser Phase ums Spiel. Zug zum Tor entwickelt sich nicht. Vielmehr ist man hinten kurz unaufmerksam, doch Marcel Müller kann das nicht nutzen. An Dennis Endras ist kein Vorbeikommen.

18 Und dann sind alle Strafen verbüßt. Alexander Oblinger darf ab sofort ebenfalls wieder mitwirken.

17 Nun läuft die Strafzeit von Sinan Akdağ ab, womit sich den Adlern für eine knappe Minute Überzahl bietet. Das nutzen die Gäste, um wieder besser zur Geltung zu kommen. Die ganz großen Chancen aber bleiben aus. Ein Schuss von Ilari Melart verfehlt das Ziel.

16 Alexander Oblinger Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Oblinger (Kölner Haie)

Kölns Überzahl endet vorzeitig, denn jetzt muss Alexander Oblinger wegen Stockhaltens runter. Weiter geht es mit Vier gegen Vier.

16 Plötzlich bietet sich dem MERC nach einem Fehler von Moritz Müller die Chance zum Gegenzug. Jordan Szwarz macht sich auf den Weg zum Shorthander, täuscht an und möchte dann links an Tomáš Pöpperle vorbei. Der Goalie reagiert sehr gut und bringt den rechten Schoner in Stellung.

15 Sinan Akdağ Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Sinan Akdağ (Adler Mannheim)

Dann muss erneut ein Mannheimer runter. Es trifft Sinan Akdağ nach dessen Beinstellen an der Bande hinter dem eigenen Tor gegen Jon Matsumoto.

15 In der Folge nutzen die Gastgeber den Aufwind, halten sich weiter im gegnerischen Drittel auf. Pascal Zerressen kommt am linken Bullykreis frei zum Schuss, scheitert aber an Dennis Endras.

14 Dann nisten sich die Haie im Angriffsdrittel ein, doch bleibt eine nennenswerte Abschlusshandlung aus. Vielmehr fangen sich die Jungs von Uwe Krupp fast einen Konter ein. Allerdings arbeiten die Rheinländer gut nach hinten. Wenig später sind die Adler wieder komplett.

13 Köln tut sich schwer, in die Powerplay-Aufstellung zu gelangen. Da läuft nicht viel zusammen. Dabei steht der KEC, statistisch über die Saison gesehen, in Überzahl deutlich besser da als Mannheim.

12 Moritz Wirth Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Wirth (Adler Mannheim)

Wegen eines Beinstellens gegen Julian Chrobot links neben dem eigenen Tor muss sich Moritz Wirth auf der Strafbank einfinden.

11 Dann behauptet Lean Bergmann die Scheibe, bringt innen vom linken Bullykreis einen ganz gefährlichen Handgelenkschuss an. Der zischt haarscharf am rechten Torwinkel vorbei. Kurz darauf haben es die Haie überstanden, dürfen ihre Reihen wieder auffüllen.

10 Schnell befinden sich die Adler in der Formation und ziehen ihr Powerplay auf. Aus dem rechten Bullykreis feuert Matthias Plachta. Tomáš Pöpperle macht den Puck fest.

9 Maximilian Kammerer Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Kammerer (Kölner Haie)

Aus der eigenen Zone möchte Maximilian Kammerer die Scheibe mit der Rückhand über die Bande rausspielen. Dabei aber springt das Spielgerät übers Plexiglas, was eine Strafe wegen Spielverzögerung nach sich zieht.

9 Auch nach dem Ausgleich erweisen sich die Gäste als die aktivere Mannschaft. Das 1:1 haben sich die Kurpfälzer also ohne Frage verdient. Halblinks von der blauen Linie bringt Joonas Lehtivuori den Puck zum Tor. Maury Edwards geht mit der Hand hin, fälscht das Ding gefährlich ab. Das Hartgummi springt knapp rechts an der Kiste vorbei.

8 Auf der rechten Seite setzt sich Matthias Plachta sehr gut durch, findet mit seinem Pass dann auch noch David Wolf. Dessen Direktschuss pariert Tomáš Pöpperle gut.

6 Mittig von der blauen Linie zieht Thomas Larkin ab. Im Slot möchte Markus Eisenschmid nachsetzen, bedrängt Goalie Tomáš Pöpperle. Das kann dessen Teamkollege Alex Roach so nicht stehen lassen und drückt Eisenschmid zu Boden.

5 Jordan Szwarz Mannheim Tor für die Adler Mannheim, 1:1 durch Jordan Szwarz

Gerade schicken sich die Gäste an, wieder mehr Spielanteile zu erlangen, da stellt sich auch schon der Erfolg ein. Aus dem linken Bullykreis spielt Nico Krämmer genau im richtigen Moment in die Mitte zum heranstürmenden Jordan Szwarz. Der hat freie Bahn und trifft genau durch die Schoner von Tomáš Pöpperle ins Tor. Für den Kanadier ist das der neunte Saisontreffer.

4 Nach zwischenzeitlichen technischen Problemen wegen eines Stromausfalls am Zeitnehmertisch hatten wir unter anderem keine aktuelle Spielzeit. Jetzt aber läuft alles wieder.

3 Mit der Führung im Rücken geben die Haie weiter den Ton an. Die Adler hingegen haben an dem frühen Rückschlag erst einmal zu kauen.

2 Maximilian Kammerer Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:0 durch Maximilian Kammerer

Mit ihrer ersten zielgerichteten Aktion und dem ersten Torschuss überhaupt in dieser Begegnung haben die Hausherren gleich Erfolg. Colin Ugbekile spielt aus dem eigenen Drittel einen feinen Pass und schickt über habrechts Mark Olver in die Angriffszone. Dieser zögert mit einer starken Bewegung den Pass zur Mitte einen Moment raus und legt dann perfekt für Maximilian Kammerer auf, der nur noch den Schläger hinhalten muss. Für den Angreifer ist das der fünfte Saisontreffer.

2 Engagiert legen die Gäste los, wirken zunächst aktiver. Dann wird Quinton Howden abseits des Pucks von Nigel Dawes ab Kopf getroffen und geht zu Boden. Die Partie muss unterbrochen werden.

1 Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen die Schiedsrichter Marian Rohatsch und Sirko Hunnius sorgen. Den beiden gehen die Linesmen Joep Leermakers und Christoffer Hurtik zur Hand.

Zwischen den Pfosten beginnt auf Kölner Seite Backup-Goalie Tomáš Pöpperle. Gegenüber der Nummer 1 Justin Pogge, der beim Team Kanada weilt, weist der Tscheche die etwas schlechteren Werte auf, hat in acht Partien aber immerhin einen Shutout verbucht. Auch bei den Gästen kommt mit Dennis Endras der nominelle Ersatz zum Zug. Der soll Felix Brückmann ersetzten, den in Sachen Gegentorschnitt (1,89) und Shutouts (3) besten Torhüter der DEL.

Zum dritten Mal stehen sich beide Mannschaften in dieser Saison gegenüber. Bisher wurde stets in Mannheim gespielt, wo die Adler zunächst Ende September mit 2:0 die Oberhand behielten. Vor knapp vier Wochen jedoch lief es anders, da gewannen die Haie mit 3:1. Einen echten Höhepunkt sollte das vierte Aufeinandertreffen bilden. An Neujahr war das als DEL Winter Game im RheinEnergieStadion geplant, wurde aber wegen der aktuellen Lage abgesagt. So wird die Partie zu einem normalen DEL-Spiel, welches nun für den 2. Januar 2022 angesetzt wurde.

Für den MERC stehen aktuell drei Niederlagen am Stück zu Buche - die letzte setzte es am Sonntag in Ingolstadt (0:4). Der letzte Sieg gelang den Kurpfälzern Anfang des Monats in München (5:2). Darüber hinaus setzen die Mannheimer auf das drittbeste Penaltykilling der DEL (82,29 Prozent). In Überzahl sind dagegen die Kölner stärker einzuschätzen. Als Nummer 4 der Liga haben die bereits 25 Powerplay-Tore erzielt.

Köln stellt mit dem drittbesten Angriff der Liga (90 Saisontore) die stärkste Defensive auf die Probe. Mannheim kassierte bisher erst 61 Gegentreffer. Nach drei Auswärtsspielen in Folge, von denen lediglich das letzte am Sonntag in München gewonnen wurde (5:4), darf der KEC nun mal wieder zu Hause ran. In der Lanxess Arena bauen die Rheinländer auf eine Serie von sechs Siegen in Folge. Die letzte Niederlage setzte es Mitte Oktober im Derby gegen die DEG (1:6).

Aus tabellarischer Sicht begegnen sich zwei Nachbarn, der Vierte empfängt den Dritten. Beide Mannschaften liegen auch mit Blick auf den Quotienten ziemlich eng beieinander. Mit einem Punkt weniger auf dem Konto stehen die Adler dennoch vor den Haien, weil die bereits eine Partie mehr ausgetragen haben.