20

Drittelfazit:

Das DEL-Topspiel zwischen den Red Bulls und Haien geht nach einem unterhaltsamen 1. Drittel zunächst mit einem 1:1 in die erste Pause. München fand nach einer Abtastphase etwas schneller in die Offensive und verbuchte bereits in der 7. Minute ein Powerplaytor von Blum zum 1:0. Danach hielten die Hausherren den Druck weiter hoch und erspielten sich auch noch mehrere Gelegenheiten für das zweite Tor. Köln verhinderte das 0:2 mit etwas Glück und machte in der 11. Minute, mitten in einer Druckphase der Red Bulls, das überraschende 1:1 durch Ferraro. Vom Ausgleichstreffer euphorisiert blieben die Haie daraufhin weiter torgefährlich und lieferten sich mit München ein enges Duell auf Augenhöhe.