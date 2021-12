12 In Überzahl machen die Rheinländer dann auch gleich ordentlich Alarm in der Zone der Schwäne. Schwenningen zieht sich aber tief in den eigenen Torraum zurück und lässt somit wenig Platz für Schüsse offen.

11 Maximilian Adam Schwenningen Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Adam (Schwenninger Wild Wings)

Auf den Jubel folgt dann allerdings ein wenig Ernüchterung, denn es gibt die erste Strafe der Partie. Maximilian Adam muss zwei Minuten für einen Stockschlag absitzen.

10 Alexander Karachun Schwenningen Tor für Schwenninger Wild Wings, 1:0 durch Alexander Karachun

Und plötzlich zappelt die Scheibe in den Maschen! Im Anschluss an das Powerbreak muss das Bully einmal wiederholt werden. Der zweite Anlauf geht dann an die Hausherren und landet blitzschnell auf dem Schlägerblatt von Alexander Karachun, der das Hartgummi mit einem satten Abschluss ins lange, rechte Eck donnert.

10 Zum ersten Mal in diesem Spiel kehrt etwas mehr Ruhe ein, weil beide Mannschaften inzwischen sicher in der Defensive stehen. So geht es zwar weiter schnell auf und ab, Torschüsse bleiben aber erstmal aus. Powerbreak!

8 Kurz darauf muss auf der Gegenseite auch Joacim Eriksson ran, weil Robert Sabolič durch die Zentrale gen Tor drängt. Der Angreifer sucht den Weg auf die rechte Ecke, bleibt aber am Schlussmann hängen, der den Puck sofort einfriert.

7 Im Mitteleis leisten sich gleich beide Seiten einige Fehlpässe, was zu einer wilden Phase zwischen den blauen Linien führt. Den entscheidendsten leisten sich dann aber doch die Gäste, die Patrik Lundh zum Alleingang einladen. Krefelds Goalie bügelt die Sache aber aus.

6 Schwenningen dreht die Schlagzahl hoch und nimmt das Gehäuse der Rheinländer zunehmend unter Beschuss. Maximilian Adam donnert die Scheibe aus verdeckter Position von der blauen Linie aus drauf, schickt den Schlagschuss aber direkt zu Oleg Shilin, der das Geschoss einsackt.

5 Breakaways auf beiden Seiten! Den Anfang macht Johannes Huß, der auf der linken Seite durchbricht und vor dem Kasten den Schläger vom mitgelaufenen Alexander Karachun sucht. Weil der Kollege allerdings am Pass vorbeirauscht, eröffnet sich eine Konterchance für Jeremy Bracco. Joacim Eriksson wehrt den Schussversuch des Angreifers aber mit dem Schläger ab.

4 Auch die zweite Chance des Spiels gehört den Gästen! Mit aggressivem Vorstoß klemmen sich die Hausherren in der gegnerischen Zone ein und kommen am linken Anspielkreis über John Ramage zum Abschluss. Der Versuch bleibt allerdings im Gewühl vor dem Kasten hängen.

3 Beide Seiten können heute übrigens einen Rückkehrer verzeichnen. Während bei den Schwänen Peter Spornberger zurück in der Defensive ist, freuen sich die Rheinländer über Dominik Tiffels, der zurück im Line-Up ist.

2 Krefeld nutzt die kleine Eisfläche im Schwabenland für frühen Offensivdruck, verpasst aber noch den ersten Abschluss. Den gibt es kurz darauf allerdings auf der Gegenseite zu sehen, wo Olimb für Záborský serviert. Der Slowake hält aus dem High-Slot drauf, scheitert aber am gegnerischen Goalie.

1 Der Puck fällt, das Spiel läuft! Während die Hausherren zwischen den Pfosten auf die Dienste von Joacim Eriksson setzen, beginnt der KEV hinten drin mit Oleg Shilin, der mit einer Fangquote von über 93% ein wichtiger Faktor für den derzeitigen Aufwärtstrend der Pinguine ist.

1 Spielbeginn

Entsprechend hat sich auch die Tabellensituation der Schwarz-Gelben inzwischen stabilisiert. So steht der abgeschlagene Letzte der Vorsaison nach 25 absolvierten Partien mit 34 Punkten auf dem zehnten Rang und damit auf einem Pre-Playoff-Platz. Während nach oben nur ein Punkt auf die Nürnberg Ice Tigers fehlt, trennen die Rheinländer nach unten drei Zähler von den Verfolgern aus Iserlohn. Mit einem weiteren Auswärtserfolg würden die Seidenstädter also gleich den nächsten Platz gutmachen. Einmal ist der Sieg über Schwenningen in dieser Saison auch schon gelungen, denn das erste Duell mit den Schwänen endete mit 3:1 zugunsten der Pinguine.

Auf der Gegenseite sieht die Welt derweil deutlich freudiger aus, denn der KEV ist im Aufwind. Nicht nur, dass die Rheinländer in vier der letzten fünf Spiele Punkte sammeln konnten, auf fremdem Eis sind die Seidenstädter bereits seit vier Spielen ungeschlagen. Am vergangenen Sonntag gab sich das Team von Coach Igor Sacharkin auch beim Aufsteiger keine Blöße und zerlegte die Steelers mit 1:4. Gerade der Angriff der Krefelder ist in den letzten Wochen gut in Form und verbuchte in den letzten vier Partien immer mindestens vier Treffer.

Mit Blick auf die Ausbeute ist das Problem auch schnell gefunden: Die Schwaben treffen deutlich zu selten! Während die Defensive bisher grundsolide daherkommt und mit 72 Gegentoren irgendwo im Mittelfeld der DEL rangiert, stellen die mageren 55 Treffer vorne den absoluten Ligatiefstwert. Davon sind auch die Special Teams betroffen, denn auch mit einem Mann mehr konnten die Wild Wings nur 17 Treffer bei 99 Möglichkeiten verbuchen. Fünfmal setzte es bei eigenem Powerplay sogar schon Gegenschläge.

Die schwäbischen Schwäne zählen auch nach 26 absolvierten Partien weiter zu den Negativüberraschungen der Saison, denn trotz namhafter Zugänge wie Ken André Olimb oder Max Görtz will das Team aus der Doppelstadt einfach nicht in die Spur finden. Zwar gab es nach der Trennung von Trainer Niklas Sundblad ein kleines Hoch aus vier Spielen, die Euphorie ist nach drei Niederlagen in Serie, unter anderem beim Tabellenletzten aus Bietigheim, aber längst wieder verflogen. Mit nur 28 Zählern auf dem Konto stehen die Wild Wings derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.