Durch den coronabedingten personellen Engpass stehen Köln lediglich vier Verteidiger zur Verfügung, weshalb Alexander Oblinger heute als Defensivspieler aufgelistet ist. Die vierte Reihe bilden die drei Nachwuchsakteure Michael Bartuli, Pascal Steck sowie Robin van Calster, die beiden letztgenannten feiern ihr DEL-Debüt. Eisbären-Coach Serge Aubin muss gleichzeitig auf seine beiden Center Zach Boychuk und Blaine Byron verzichten.

Die Faktoren Kampf und Leidenschaft sollen für die Rheinländer, die an Berlin vorbeiziehen wollen, den Ausschlag für ein positives Resultat geben. "Wir haben eine Mannschaft, die über 60 Minuten arbeitet, hart trainiert und Einsatz zeigt. Es ist ein Team, bei dem die Moral sehr gut ist. Ein Ziel, das jede Mannschaft hat, ist immer im Spiel zu bleiben und den Punktestand im Spielverlauf eng zu halten. Das ist uns in den meisten Spielen gelungen", erklärte Haie-Trainer Uwe Krupp. Allerdings werden die Kölner aufgrund einiger Corona-Fälle im Kader und dem Breuerstab arg dezimiert antreten.

Über das Heimspiel werden sich die Berliner wohl nur verhalten freuen. Erst zwei Pleiten kassierten die Eisbären in fremder Halle, demgegenüber stehen acht verlorene Begegnungen vor eigenem Publikum. Ausgerechnet das erste Aufeinandertreffen mit den Haien (5:3) konnten die Hauptstädter allerdings für sich entscheiden. "Vor uns liegt eine wichtige Partie. Das erste Spiel gegen Köln war sehr hart und umkämpft. Das Startdrittel in diesem Spiel war vermutlich das körperbetonteste Drittel unserer gesamten bisherigen Saison. Am Freitag erwarte ich eine ähnliche Partie", sagte Coach Serge Aubin.

In der Hauptstadt treffen sich zwei Traditionsvereine zum Nachbarschaftsduell: Die Eisbären belegen mit 47 Zählern den vierten Tabellenplatz, dahinter liegen die punktgleichen Haie auf Rang fünf, haben jedoch bereits eine Partie mehr auf dem Konto. Im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation zeigen die Tendenzen aber gerade in unterschiedliche Richtungen. Während die Berliner am Sonntag in Schwenningen einen deutlichen 4:0-Erfolg feierten, mussten die Kölner nach sechs Siegen in Folge in Iserlohn (3:7) erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen.