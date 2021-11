20 Drittelfazit:

Nach 20 Minuten steht es zwischen München und Krefeld 1:1. Und das ist für die Gäste vom Niederrhein mehr als schmeichelhaft. Die Pinguine gingen zwar mit ihrem ersten und einzigen Torschuss durch Lessio in Führung, taten anschließend aber gar nichts mehr für das Spiel und wurden vom EHC massiv unter Druck gesetzt. 22:1 lautet das Torschussverhältnis zur ersten Pause, aber nur ein Versuch von Kastner fand in die Maschen, weil der ansonsten sehr starke Goalie Shilin patzte. Die Gäste müssen hier in den kommenden zwei Abschnitten sicher mehr tun, ansonsten wird sich die Münchner Überlegenheit irgendwann auch im Ergebnis niederschlagen. Bis gleich!

20 Ende 1. Drittel

20 München findet schnell in die Formation und hält den Druck durchgehend hoch. Tiffels und Ortega vergeben die besten Chancen, Shilin packt sicher zu. Irgendwie retten die Gäste sich ohne weiteren Gegentreffer in die Pause.

19 Maximilian Gläßl Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Gläßl (Krefeld Pinguine)

Die erste Strafe der Partie geht knapp zwei Minuten vor der Sirene gegen Krefeld! Gläßl muss wegen Hakens für zwei Minuten in die Kühlbox.

18 Langsam aber sicher werden die Gäste etwas mutiger und zeigen sich mal wieder im Angriffsdrittel. Maximilian Gläßl trifft erst den Außenpfosten und schiebt dann mal eine Scheibe aufs Tor und erzwingt so ein Bully. Krefeld setzt sich vorne fest.

15 Man kann das sicherlich auch effizient nennen, was die Pinguine hier anbieten. Ein Torschuss nach einer Viertelstunde ist aber schon ganz schön mager. Die Gäste kommen kaum zu Entlastung und der nächste Treffer der Bullen scheint nur eine Frage der zeit zu sein.

13 Seit Shilin sich beim 1:1 unsicher gezeigt hat, fliegen noch mehr Scheiben auf den Krefelder Torhüter zu. Varejcka feuert von außen aufs kurze Eck, kann Shilin diesmal aber nicht überraschen. Dann zieht Seidenberg von der Blauen ab und landet in der Fanghand.

11 Auch wenn das Zustandekommen glücklich war, ist der Ausgleich hochverdient. Seit dem 0:1 hat hier nur München gespielt und das geht nun auch so weiter. Krefeld macht aktuell zu wenig.

9 Maximilian Kastner München Tor für EHC München, 1:1 durch Maximilian Kastner

Da ist der Ausgleich! Kastner übernimmt die Scheibe links von Varejcka und schlenzt einfach mal hoch aufs kurze Eck. Eigentlich sieht das ungefährlich aus, doch Oleg Shilin lässt den Puck irgendwie unter der Stockhand durchflutschen. Den Gegentreffer muss der Goalie auf seine Kappe nehmen.

9 Zum ersten Powerbreak lautet die Torschussstatistik 9:1 zu Gunsten der Hausherren. Aber nur der eine Schuss der Gäste hat ins Netz gefunden.

7 München erhöht sukzessive den Druck. Vor allem Patrick Hager und Yasin Ehliz zeigen sich spielfreudig und kreieren immer wieder gute Situationen. Ben Street taucht zweimal vor Shilin auf, kriegt aber keinen kontrollierten Abschluss zustande.

5 Schütz hat die große Chance zum Ausgleich! Nach Querpass aus dem rechten Kreis taucht der Münchner allein vor Oleg Shilin auf, kann die Scheibe aber nicht am Keeper der Pinguine vorbeibringen. Weil er noch ein bisschen zu heftig nachstochert, kriegt Schütz auch gleich noch ein paar scharfe Worte zu hören.

3 Lucas Lessio Krefeld Tor für Krefeld Pinguine, 0:1 durch Lucas Lessio

Traumstart für die Gäste! Mit dem allerersten richtigen Angriff gehen die Pinguine in Führung. Nach Puckgewinn im eigenen Drittel geht die Scheibe rechts raus zu Jeremy Bracco, der mit viel Übersicht auf der anderen Seite Lucas Lessio findet. Aus dem Bullykreis jagt dieser das Spielgerät dann trocken in den rechten Giebel.

3 In den ersten zwei Minuten passiert relativ wenig auf dem Eis. Beide Mannschaften haben ihre Probleme, die Scheiben an den Mann zu bringen. Den ersten Abschluss kriegt dann auch eher zufällig Justin Schütz serviert, der bei seinem Schuss aus dem hohen Slot aber geblockt wird.

1 Spielbeginn

Im Münchner Kasten beginnt heute Daniel Fießinger. Angreifer Ben Smith fehlt angeschlagen. Das Tor der Gäste hütet Oleg Shilin.

Auch die Gäste aus Krefeld waren am Dienstag im Einsatz. Beim 2:3 gegen die Nürnberg Ice Tigers kassierten die Pinguine nach dem 3:4 gegen Bremerhaven die nächste knappe Niederlage und hängen mal wieder im Tabellenkeller fest. Einzig Aufsteiger Bietigheim Steelers liegt in der Tabelle noch hinter dem KEV. Mut machen könnte den Gästen, dass sie heute mal wieder auswärts ran dürfen. Da hat die Auswahl von Igor Sacharkin zuletzt in Berlin (5:2) und Iserlohn (4:1) überzeugend gewonnen.

Die Hausherren gehen zwar ohne viel Vorbereitung, dafür aber mit ordentlich Rückenwind ins heutige Spiel. Erst am Mittwochabend hatten die Bullen mit einem 3:2-Heimsieg im Rückspiel gegen Fribourg-Gottéron den Einzug ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Nun soll in der Liga der nächste Sieg folgen und die Tabellenführung manifestiert werden. "Die Jungs haben heute gegen eine der besten schweizerischen Mannschaften einen super Job gemacht. Daran wollen wir jetzt auch in der PENNY DEL anknüpfen", stellte Coach Don Jackson klar. Für sein Team steht jetzt ein wahres Mammutprogramm an. In zehn Tagen absolviert der dreimalige Deutsche Meister sage und schreibe sechs Partien, um die verschobenen Partien aus der Corona-Quarantänezeit wieder aufzuholen.