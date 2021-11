2 Tobias Eder Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Tobias Eder



2 Wolfsburg will dagegenhalten, läuft aber gleich in den nächsten Konter der Rheinländer, die im zweiten Anlauf über links in die Offensive drängen. Dieses Mal ist es Daniel Fischbuch, der im Anspielkreis den Abzug drückt, den Puck aber knapp am langen Pfosten vorbei drischt.

2 Düsseldorf legt gleich ordentlich los, schnappt sich das erste Anspiel und saust im Tiefflug auf den Kasten von Chet Pickard zu. Carter Proft probiert es aus spitzem, rechtem Winkel mit einem schnellen Abschluss aus dem Handgelenk, schießt aber den Goalie der Hausherren ab.

1 Und damit hinein ins Geschehen! Es ist das Duell des Vierten gegen den Achten. Während die Niedersachsen den Anschluss an die Spitze halten wollen, gilt es für Düsseldorf darum, das Ruder herumzureißen und den anhaltenden Abwärtstrend zu beenden.

1 Spielbeginn

Für die heutigen Hausherren sprechen die herausragenden Specialteams der Wolfsburger, die sowohl in Über-, als auch in Unterzahl Spitzenwerte der Liga stellen. Während vorne 19 Treffer aus 79 Gelegenheiten erzielt wurden, kassierte man hinten zehn Gegentore aus 78 Situationen mit einem Spieler weniger auf dem Eis. Düsseldorf kann bei diesen Werten nicht ganz mithalten, sitzt dafür aber auch nur selten in der Kühlbox. Mit bisher 138 gesammelten Strafminuten steht die DEG unter den vier fairsten Teams der DEL. Die Grizzlys zählen mit 261 Minuten hingegen eher zu den "Bad Boys". Nur Iserlohn kassierte bisher mehr (265).

Zu Null endete auch die erste Saisonbegegnung zwischen Wolfsburg und Düsseldorf, die die Niedersachsen mit einem glatten 2:0 für sich entschieden. An die Leistung aus diesem Spiel will Trainer Mike Stewart anknüpfen und die derzeit gute Heimbilanz der Autostädter weiter ausbauen. Aktuell stehen die Grizzlys bei drei Siegen in Serie. "Das wollen wir natürlich fortsetzen und auch gegen Düsseldorf als Sieger vom Eis gehen", erklärte Stewart. "Dafür werden wir über 60 Minuten eine Top-Leistung brauchen."

Wolfsburg hingegen schwamm angeführt von Nationalgoalie Dustin Strahlmeier auf einer Euphoriewelle in das zurückliegende Spieltagswochenende und triumphierte zum Auftakt der 22. Spielrunde am vergangenen Donnerstag mit 3:1 gegen die Augsburger Panther. Anders als die DEG, konnten sich die Niedersachsen zum Sonntag allerdings nicht nochmal steigern, sondern gingen bei der 1:0-Schlappe bei den Wild Wings erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer vom Eis. Für die Schwaben war es die passende Revanche, hatten die Autostädter das erste Aufeinandertreffen doch ebenfalls mit 1:0 gewonnen.

Die rot-gelben Rheinländer sind mit leichten Anlaufschwierigkeiten aus der Länderspielpause gestartet. Gerade am Freitag gegen Schwenningen, zeigte die Truppe von Chefcoach Harold Kreis einen trägen Beginn und wurde dafür vom Tabellenschlusslicht mit einem 0:3 nach 20 Minuten bestraft. Düsseldorf berappelte sich zwar im Verlauf der Partie, kam schlussendlich aber nicht mehr um eien 2:3-Niederlage herum. Am darauffolgenden Sonntag zeigte die Mannschaft dann jedoch ein anderes Gesicht, glänzte gegen formstarke Straubinger und beendete das Wochenende mit einem versöhnlichen 3:2-Shootout Erfolg über die Tigers.