45 Cedric Schiemenz Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Cedric Schiemenz

Und plötzlich der Ausgleich! Alexander Oblinger kommt zu überhastet aus der Deckung. Daher hat Victor Svensson Platz und passt von rechts in die Mitte zu Cedric Schiemenz, der sich die Scheibe noch auf die Schlaghand legt und links oben einnetzt!

44 Allerdings auch schon die zweite Abseitsstellung des Krupp-Teams. Der Schlussabschnitt beginnt gemächlich.

43 Die Haie auch zu Beginn des Schlussdrittels mit Vorteilen. Auf den Rängen ist es mittlerweile deutlich stiller.

41 Die letzten 20 Minuten sind angebrochen. Über den ersten Puckbesitz verfügen die Gäste.

41 Beginn 3. Drittel

40 Drittelfazit:

Das erste Tor ist gefallen. Die DEG erwischte zwar auch im zweiten Durchgang den besseren Start, jedoch schienen die Kräfte nach der zweiwöchigen Corona-Pause immer mehr nachzulassen. Schon im eigenen Powerplay leisteten sich die Düsseldorfer einige Puckverluste, in Gleichzahl war es kurz darauf soweit: Mark Olver startete nach einem Aufbaufehler durch, Marcel Müller musste nur noch einschieben. Mal sehen, ob die Hausherren im Schlussdrittel noch Kräfte mobilisieren können.

40 Ende 2. Drittel

40 Doch noch eine Chance für die DEG, Joonas Järvinen trifft aus spitzem Winkel das Außennetz.

39 Kaum rücken die Landeshauptstädter mal weiter auf, kann Köln über Jon Matsumoto kontern. Jedoch steht der erfahrene Kanadier haarscharf im Abseits.

38 Die Haie haben das Zepter in die Hand genommen, schnüren die DEG in ihrem Drittel ein.

36 Machen sich bei der DEG nun Ermüdungserscheinungen bemerkbar? Solche Puckverluste hat sich das Kreis-Team in der ersten Spielhälfte kaum geleistet.

35 Marcel Müller Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Marcel Müller

Wieder ein Aufbaufehler der DEG, diesmal liegt die Scheibe drin. Mark Olver dringt über rechts auf den Kasten zu und chipt das Spielgerät über den hineinrutschenden Gegenspieler hinweg zu Marcel Müller, der nur noch einschieben muss!

34 Dann noch zwei unnötige Puckverluste der Düsseldorfer in der eigenen Hälfte. Powerplay ist weiterhin nicht ihre Königsdisziplin.

33 Fast umgehend der Short-hander für Köln! Andreas Thuresson läuft wie beim Penlty auf Justin Pogge zu, legt die Scheibe aber drüber!

32 Mark Olver Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Olver (Kölner Haie)

Marco Nowak hatte seinen Schläger verloren, Mark Olver tritt mit der Kufe drauf. Da ist er mit zwei Minuten noch gut bedient.

32 Tohuwabohu an der Bande, gleich dreimal kommt es hintereinander zu Duellen.

31 Die Schussstatistik spricht mit 18:10 für die Haie, täuscht aber ein wenig, da die gefährlicheren Abschlüsse auf das Konto der Düsseldorfer gehen.

30 Auch in das zweite Powerbreak geht es torlos. Die DEG bleibt leicht tonangebend, doch die Haie setzen Nadelstiche.

29 Maury Edwards drischt das Spielgerät von der blauen Linie an den Innenpfosten! Da hätte Hendrik Hane nicht den Hauch einer Chance gehabt, war vielleicht aber sogar noch leicht dran. Was für ein Geschoss!

29 Auf der Gegenseite hätte Landon Ferraro am linken Eck freie Bahn, der Steckpass von Alexander Oblinger bleibt aber im Stöckewald hängen.

28 Die ganz großen Gelegenheiten bleiben noch aus. Carter Proft im Doppelpass mit Mike Fischer, jagt die Scheibe aus der zweiten Reihe aber recht deutlich am langen Eck vorbei.

27 Das Tor hält Stand, obwohl Cedric Schiemenz ihm wie Karate Kid einen Side Kick gegen den Pfosten verpasst. Ein Kölner hatte da von hinten abgeschoben.

26 Wie schon im ersten Drittel behält die DEG leicht die Überhand, die Partie ist aber nicht mehr ganz so intensiv.

24 Daniel Fischbuch bekommt die Scheibe überraschend im Slot und zieht aus der Drehung ab. Auch Justin Pogge rechnet nicht mit der Schusschance, bekommt trotz verdeckter Sicht gerade noch die Fanghand herunter.

23 Kuriose Szene: Kyle Cumiskey und Marco Nowak schieben sich gleichzeitig auf die Bank. Cumiskey wird dabei von seinem Mitspieler umgerempelt, der kaum etwas gemerkt zu haben scheint.

22 Die ersten Chancen auf beiden Seiten! Erst hat Andreas Thuresson viel Platz, nimmt die Scheibe aber ungünstig mit der Rückhand. Dann lässt die DEG eine Zwei-gegen-Eins-Situation liegen.

21 Und auf in den Mittelabschnitt! Düsseldorf weiterhin in Schwarz und die Haie in Weiß.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Es geht tatsächlich torlos in die Drittelpause. Dabei waren Chancen auf beiden Seiten vorhanden. Über die größeren verfügte die DEG, die beste musste Justin Pogge gegen Tobias Eder vereiteln. Auch sonst waren die Düsseldorfer die etwas zwingendere Mannschaft. Einzig aus den zwei Überzahlsituationen konnte das Kreis-Team kein Kapital schlagen. Doch wenn es im zweiten Durchgang so weitergeht, sind die ersten Tore nur eine Frage der Zeit.

20 Ende 1. Drittel

20 War das wirklich ein Icing? Die Scheibe kam vom eigenen Mann, das erkennen die Unparteiischen auch in der Nachbesprechung.

19 Per Gegenstoß wird das Kreis-Team trotzdem gefährlich. Victor Svensson kann Justin Pogge aus dem rechten Eck aber nicht überwinden. Die Partie, vor allem die Hausherren, hätten ein Tor mittlerweile verdient.

18 Nun nimmt die DEG ein wenig den Fuß vom Gaspedal. Nach der zweiwöchigen Pause wird es auch darum gehen, sich die Kräfte einzuteilen.

17 In der zweiten Hälfte der Strafzeit bleibt es gar noch ungefährlicher. Mit nur drei Powerplaytoren vor eigenem Publikum sind die Düsseldorfer Liga-Schlusslicht.

16 In der ersten Minute des Powerplays gibt einzig Tobias Eder einen Schuss aus der Halbdistanz ab, dann wird gewechselt.

15 Maury Edwards Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maury Edwards (Kölner Haie)

Der 34-jährige Kanadier fuhr seinem Gegenspieler eher unfreiwillig in die Parade.

15 Erste kleine Rangelei. Eine Strafe ist angezeigt.

14 Chancen sind auf beiden Seiten en masse vorhanden, der erste Treffer ist nur eine Frage der Zeit.

13 Jetzt kontern die Haie in Überzahl! Jon Matsumoto läuft nach einer eleganten Körpertäuschung wie beim Penalty auf Hendrik Hane zu, kommt aber nicht gefährlich zum Abschluss.

12 Doch Köln findet die Aufstellung nicht und so kontert die DEG über Tobias Eder, der gerade noch nach links abgedrängt wird.

11 Victor Svensson Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Victor Svensson (Düsseldorfer EG)

Nun auch die erste Strafe für einen Spieler der Hausherren. Victor Svensson lässt das Bein stehen.

11 Jetzt wieder eine gute Gelegenheit für die Haie. Quinton Howden bleibt aus spitzem Winkel gerade noch am Schoner von Hendrik Hane hängen.

10 Den Kasten hält Justin Pogge bislang dicht, gerade spielt er die Scheibe allerdings genau in den Lauf von Alexander Barta. Glück für den Goalie, dass sich der Angreifer Zentimeter im Abseits befindet.

9 Ansonsten passiert im Powerplay nicht mehr viel. Daher geht es ins Powerbreak.

8 Die erste Großchance verbucht Alexander Ehl aus dem Slot. Fünf Stürmer hat die DEG auf dem Eis.

7 Alex Roach Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Roach (Kölner Haie)

Nun holen sich die Haie auch noch die erste Strafe ab, Alex Roach muss wegen Behinderung vom Eis.

7 Spielerisch macht die DEG wie schon im Hinspiel den besseren Eindruck. Köln ist fast nur per Forecheck zur Stelle.

6 Die zweite Riesengelegenheit für die DEG! Nach Fehler von Andreas Thuresson bringt sich Tobias Eder per Doppelpass mit Victor Svensson am linken Eck in Abschlussposition. Doch Justin Pogge macht sich ganz breit!

5 Das frühe Forechecking der Haie bringt Ertrag. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit holt sich der KEC das Spielgerät, wenn auch diesmal weiter vom gegnerischen Kasten entfernt.

4 Hendrik Hane legt Lucas Dumont die Scheibe unfreiwillig vor, doch der wirkt überrascht!

2 Auf der Gegenseite Andreas Thuresson aus der Mitteldistanz, knapp am langen Eck vorbei. Beide Teams gehen sofort all-in!

1 Die fehlende Spielpraxis merkt man ihnen zumindest nicht an. Alexander Barta mit dem Querpass auf Alexander Ehl, der völlig frei zum One-timer ansetzen kann! Knapp vorbei.

1 Und los! Man darf gespannt sein, in welcher Verfassung sich die Hausherren nach der zweiwöchigen Zwangspause befinden.

1 Spielbeginn

Auch Harold Kreis hätte sich über eine Ehrung sicher nicht beklagt - für ihn ist es heute das 500. Spiel als Cheftrainer in der DEL. Ein spezielleres hätte er sich kaum aussuchen können.

Die Starting Six: Düsseldorf beginnt mit Hendrik Hane im Tor, Marco Nowak, Kyle Cumiskey, Alexander Ehl, Alexander Barta und Kyle Cumiskey. Für die Haie starten Justin Pogge als Schlussmann, Maury Edwards, Moritz Müller, Sebastian Uvira, Marcel Müller und Mark Olver.

Die Stimmung ist bereits zu diesem Zeitpunkt prächtig. Die Zuschauer wurden gebeten, 20 Minuten vor Spielbeginn im Dome zu sein, da DEL-Legende Petr Hejma noch geehrt wird. Zum ersten Mal seit Ausbruch von Covid-19 ist die Arena in Düsseldorf wieder ausverkauft!

Zudem Kreis mit Jakob Mayenschein, Mike Fischer, Brett Olson und Jerry D'Amigo vier Stürmer auch noch aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Die vierte Reihe der DEG ist mit zwei Feldspielern nur spärlich besetzt.

Und die DEG? Die hat seither kein einziges Spiel bestritten! Aufgrund mehrerer Corona-Fälle musste die Mannschaft von Harold Kreis die letzten zwei Wochen aussetzen. Einen ähnlich stürmischen Auftritt wie vor der Quarantäne erwartet man in der Landeshauptstadt daher nicht: "Wir sind formell spielfähig. Neben einigen Verletzungen spüren wir aber noch die Folgen von Corona- und Quarantäne-Maßnahmen", betonte DEG-Sportdirektor Niki Mondt und verwies auf den Trainingsrückstand.

Seitdem hat das Team von Uwe Krupp jedoch in die Spur gefunden, gewann zuletzt vier Partien in Folge: Zwei Auswärtssiegen in Ingolstadt folgten Heimerfolge gegen Kfefeld und Schwenningen. Durch die Siegesserie hat sich der KEC mittlerweile auf die direkten Playoff-Plätze geschoben.

Am 19. Oktober fand das erste Aufeinandertreffen der rheinischen Rivalen statt. Die Düsseldorfer EG fügte den Kölner Haien in der Lanxess Arena eine empfindliche 1:6-Heimniederlage zu. Der KEC machte im Derby nur durch eine Strafenserie aufmerksam, musste im ersten Drittel fünfmal hintereinander in Unterzahl ran.