40 Iserlohn will antworten und schwärmt nochmal aus. Aus der Mitte ballert Bailey den Puck links vorbei. Danach beginnen die letzten Sekunden in Drittel Nummer zwei.

39 Die Düsseldorfer legen das dritte Tor in einem perfekten Moment nach. Iserlohn näherte sich mit dem raschen 1:2 zu Beginn den 2. Drittels schnell wieder an und hoffte sogar auf den Ausgleich. Jetzt sind es wieder zwei Tore Abstand!

37 Paul Bittner Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:3 durch Paul Bittner

Kurz vor der Pause erhöhen die Düsseldorfer auf 3:1! Bittner holt den Puck aus seiner Einsamkeit an der Bande, macht zwei schnelle Schritte und befördert das Hartgummi in die Maschen!

38 Kracher! Hubert Labrie hat am rechten Bullykreis viel freies Eis vor sich und donnert den Puck in die lange Ecke. Pantkowski ist noch dran und lenkt den Gewaltschuss knapp am Alu vorbei!

37 Iserlohn ist wieder komplett und bleibt mit dem 1:2 in Reichweite. Was passiert noch in den letzten vier Minuten bis zur Sirene?

36 In der zweiten Powerplay-Minute legen die Düsseldorfer nochmal los und erhöhen den Druck. Rechts vom Bullykreis scheitert O'Donnell, wenig später befördert Barta den Puck sogar an den Pfosten!

34 Jenike unter Beschuss! Die Düsseldorfer hämmern von der Blauen Linie auf die Kiste und bringen den Schuss nicht ganz durch. Beim Nachschuss von rechts verpasst daraufhin Ehl.

34 Simon Sezemsky Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Simon Sezemsky (Iserlohn Roosters)

Taktisches Foul von Sezemsky! Der Iserlohner will als letzter Mann einen DEG-Konter unterbinden und reißt MacAulay daher frühzeitig zu Boden. Powerplay für die Mannschaft von Harold Kreis!

34 Im Offensivspiel sind die Düsseldorfer jetzt griffiger und erarbeiten sich den Puck auch mit besserem Forechecking schneller zurück. Das Drittel bleibt ausgeglichen.

33 Für die Galerie: Andy Jenike blockt einen Schuss mit dem Schoner ab und lupft sich das Hartgummi daraufhin aus der Luft in die Fanghand. Coole Aktion!

32 Kein DEG-Tor! Der Puck ist irgendwo in der Beinschiene von Jenike, aber eben nicht im Tor. Glück für Iserlohn!

31 Kein gutes Powerplay der Gastgeber! In den letzten Sekunden laufen die Hausherren sogar noch in einen Unterzahlkonter. D'Amigo will den Puck dabei durch die Schoner von Jenike hindurch drücken. Die Refs gehen zum Videobeweis!

30 Die erste Chance erspielt sich O'Connor mit einem brettharten Schuss von der Blauen Linie. Pantkowksi hat allerdings freie Sicht und schnappt den Puck problemlos.

30 Was machen dir Sauerländer aus ihrem 5-gegen-4? Momentan sind die Roosters das beste Powerplay-Team in der DEL.

29 Niklas Heinzinger Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Niklas Heinzinger (Düsseldorfer EG)

Es ist zeit für das nächste Powerplay! Heinziger muss in die Kühlbox und ermöglicht den Roosters eine neue Überzahl. Vorher pusten alle aber nochmal kurz im Power Break durch.

28 Das Mitteldrittel ist flüssiger und läuft jetzt temporeich durch. Im hohen Slot übersehen die Iserlohner den freien Cumiskey, der aus aussichtsreicher Position links vorbeischießt.

27 Offensiv können die Düsseldorfer weiterhin nicht mehr an die stürmische Anfangsphase aus dem 1. Drittel anknüpfen. Nur bei einzelnen Kontern erzeugen die Gäste neue Torgefahr.

25 Coast-to-Coast! Der Anschlusstreffer eröffnet den Torreigen und sorgt für mehr Action. Nach einem gestoppten Konter der Düsseldorfer setzt Iserlohns Schilkey die Scheibe nach einem Solo nur Zentimeter am Gehäuse vorbei!

23 Sven Ziegler Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 1:2 durch Sven Ziegler

Die Roosters arbeiten das Hartgummi ins Tor! Ewanyk holt den Puck gegen zwei Düsseldorfer in der Rundung und schießt sie sofort in den Slot. Ziegler antizipiert schnell und drückt die Scheibe über den Pfosten mit dem Nachschuss ins Tor!

23 Nach dem furiosen Auftakt der Düsseldorfer im 1. Drittel ist das 2. Drittel zu Beginn nun ausgeglichener. Wir warten noch auf die erste Topchance im zweiten Durchgang.

21 Hinein in den Mittelabschnitt! Gelingt den Roosters der Anschlusstreffer oder ziehen die Gäste mit einem dritten Treffer davon?

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Im Nachholspiel zwischen Iserlohn und Düsseldorf geht die DEG dank eines Blitzstarts mit einer 2:0-Führung in die erste Drittelpause. Die Rheinländer legten am Seilersee direkt mit einem Traumstart los und rissen die Partie durch das schnelle 0:1 durch Ehl (2.) und ein Powerplaytor von Proft (4.) sofort an sich. Die Iserlohner mussten sich danach von der kalten Dusche im Heimspiel erstmal erholen und steigerten sich erst mit zunehmender Spielzeit. Das mögliche Anschlusstor der Sauerländer verhinderte in der besten Phase der Roosters stets DEG-Goalie Pantkowski mit einigen guten Saves.

20 Ende 1. Drittel

20 Geht es mit 0:2 oder doch 0:3 in die Kabinen? Die DEG baut in der Überzahl nicht viel Druck auf und muss sogar einen Shorthander befürchten. Alanov enteilt den Düsseldorfer und zwirbelt den Puck von links außen gegen die Schoner von Pantkowksi.

18 Hubert Labrie Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Hubert Labrie (Iserlohn Roosters)

Die DEG fast mit dem 0:3! Nach einem Pass von O'Dpnnell hat Ehl mitten im Slot freie Bahn und jagt den Puck auf die kurze Ecke. Jenike rettet sensationell mit der Fanghand, doch die Iserlohner ziehen dabei auch eine Strafe. Powerplay für die Rheinländer!

17 Konter der DEG! Nowak nimmt eine Ablage von Schiemenz schnell im Slot mit und nagelt den Puck gegen die Fanghand von Jenike. Da fehlen Zentimeter!

18 Geht noch was für die Roosters vor der Pause? Die Hausherren halten den Puck in der Zone der Gäste und sind dran. Aktuell fehlen jedoch die nötigen Abschlüsse.

16 Der Winkel wird zu spitz: Bailey dring über die linke Seite in den Slot der Düsseldorfer ein und will auf den Torschuss gehen. Bittner drängt den Iserlohner aufmerksam ab und verhindert den Abschluss.

16 Mit fortlaufender Spielzeit sind die Roosters nun ebenfalls im Spiel angekommen. Düsseldorfs wilde Anfangsminuten sind hingegen längst vergangen, aktuell stürmt die DEG nur noch selten.

15 Teilweise wird es am Seilersee jetzt etwas hitziger. Die Kufen-Cracks liefern sich erste Scharmützel und geraten nach Nickligkeiten aneinander. Momentan sorgen die Refs noch für Ruhe und müssen keine Strafen verteilen.

13 Nicht ungefährlich! Düsseldorf kommt nach einem guten Wechsel zu einem offensiven Nadelstich und schleudert den Puck von der linken Ball auf gut Glück vors vor. Ehl ist zur Stelle und verwandelt beinahe den Tip-in!

12 Gute Phase der Roosters! Im Offensivspiel der Sauerländer ist mehr Tempo drin. Die Reihe um Brent Aubin gibt einige Schüsse ab und nährt die Hoffnung auf einen baldigen Anschlusstreffer.

11 So langsam können sich die Gastgeber steigern. Iserlohn schafft es schneller in die gegnerische Zone, macht dort aber zügig Bekanntschaft mit einer kompromisslosen DEG-Abwehr.

9 Kein Powerplaytor für Iserlohn! Zunächst sah das Überzahlspiel der Roosters gefährlich aus, endet nun aber doch torlos. Es bleibt beim 0:2.

8 Big-Save von Pantkowski! Jentzsch nimmt den Puck etwas glücklich im hohen Slot auf und schwingt das Hartgummi danach aus der Drehung mit Wucht aufs Tor. Pantkowski macht sich groß und kassiert die Scheibe ein.

7 Marco Nowak Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Marco Nowak (Düsseldorfer EG)

Nun dürfen aber auch die Sauerländer erstmals ins Powerpla! Nowak bearbeitet Jentzsch an der Scheibe und muss wegen Haltens vom Eis.

6 Bei den Hausherren geht nicht viel. Die Roosters finden überhaupt noch nicht in ihr Offensivspiel und schenken den Puck schon in der Neutralen früh wieder her.

5 Ist das wieder das Gesicht der Auswärts-Düsseldorfer? Beim letzten Gastspiel in der Fremde gelang der DEG der irre 7:6-Sieg bei den Eisbären. Wird es heute wieder so spektakulär?

4 Carter Proft Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:2 durch Carter Proft

Die Rot-Gelben schlagen eiskalt zu und erhöhen auf 0:2! Nowak donnert den Puck von der Blauen vors Tor und Proft fälscht mit der Kelle perfekt ab. Düsseldorf ist früh auf Kurs!

4 Die Rheinländer legen ein starkes Powerplay hin und setzen Jenike mehrfach unter Druck.

3 Brent Raedeke Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Brent Raedeke (Iserlohn Roosters)

Iserlohn ist noch nicht im Spiel! Wenige Sekunden nach dem ersten Einschlag hinter Jenike muss der IEC jetzt auch noch in die Unterzahl. Raedeke muss nach einem Stockschlag runter.

3 Frühe Führung: Laut der Stadionuhr fiel das 0:1 bereits nach 1:03 Minuten. So kann man am Seilersee loslegen...

2 Alexander Ehl Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Alexander Ehl

Düsseldorf legt mit einem Traumstart los! Barta hält den Puck hinter der Scheibe und wartet im Slot auf die freie Lücke. Ehl fährt ein und chippt den Puck oben rechts ins Netz!

2 Der erste Warnschuss! Die Hausherren marschieren auf der linken Seite und Nick Schilkey zieht ab. DEG-Schlussmann Mirko Pantkowski fährt ans rechte Alu und macht seine Fanghand auf.

1 Schauen wir zu Beginn noch schnell auf die heutigen Goalies: Bei den Roosters steht Andreas Jenike zwischen den Pfosten, für die DEG hält Mirko Pantkowski.

1 So liebe Roosters und DEG, the stage is yours! Das einzige DEL-Spiel an diesem Dienstagabend läuft!

1 Spielbeginn

Corona-bedingt wird es am Seilersee heute nicht so voll und laut wie sonst. Lediglich Fans mit einer Dauerkarte dürfen aktuell ins Eisstadion.

Tabellarisch landet die Partie heute im Regal "Sechs-Punkte-Spiel." Beide Teams liegen im Tableau nur zwei Punkte auseinander und könnten am Ende der Saison auch direkte Konkurrenten um die Playoffs werden. Momentan sind die DEG mit 33 Zählern und dem 8. Platz hauchzart vorn, Iserlohn folgt mit 31 Punkten auf Rang elf.

Bei den Düsseldorfern ist das letzte Highlight vom spektakulären 7:6-Sieg bei den Eisbären Berlin hingegen schon wieder etwas verblasst: Nach dem Torfestival in der Hauptstadt setzte es für DEG im darauffolgen Heimspiel gegen die Augsburger Panther direkt wieder eine 3:4-Pleite. In Iserlohn wollen die Düsseldorfer nun wieder an ihre Leistung vom Berlin-Spiel anknüpften und gleichzeitig die eigene Statistik aufpolieren: Die letzten beiden Spiele verlor die DEG am Seilersee und erzielte dabei nur einen einzigen Treffer (0:3 und 1:3).

Das tat gut: Nach zuvor vier Niederlagen am Stück gelang den Iserlohn Roosters am vergangenen Sonntag mit einem deutlichen 7:3-Erfolg gegen die Kölner Haie ein Befreiungsschlag und der erste Heimsieg seit sechs Wochen. „Damit fiel uns ein Stein vom Herzen. Endlich haben wir uns mal für unsere Leistung belohnt“, sagte Roosters-Stürmer Taro Jentzsch nach der Partie. Nur 48 Stunden nach dem Duell mit den Kölnern kommt nun auch Rhein-Rivale Düsseldorf an den Seilersee und die Iserlohner wollen nachlegen: „Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen können“, sagte Coach Brad Tapper.