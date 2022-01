Augsburg hat in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Zwar bemühen sich die Roosters redlich, ordentlich dagegenzuhalten, vornehmlich jedoch sind die Gäste im Rückwärtsgang gefordert.

In zentraler Position bekommt Samir Kharboutli die Scheibe aufgelegt. Der Stürmer fackelt nicht lange, verfehlt mit seinem Handgelenkschuss allerdings das Ziel.

Brady Lamb spielt spielt den Puck über rechts nach vorn. Drew LeBlanc marschiert in die Angriffszone, passt in die Mitte, wo Michael Clarke das Zuspiel verpasst.

Für Ordnung auf dem Eis sollen die Schiedsrichter Marian Rohatsch und Sirko Hunnius sorgen. Den beiden gehen die Linesmen Andreas Hofer und Markus Merk zur Hand. Zuschauer dürfen in Augsburg wieder dabei sein. Gut 1.000 Menschen haben den Weg in die Eishalle gefunden.

In dieser Saison hat es erst ein Aufeinandertreffen beider Vereine gegeben. Auch das fand hier im Curt-Frenzel-Stadion statt. Und die Roosters haben daran beste Erinnerungen, gewannen sie doch Mitte September mit 4:1. Damals war noch Brad Tapper Trainer der Sauerländer. Heute nun gibt mit Kurt Kleinendorst, seit dem 11. Januar im Amt, ein neuer Coach seinen Einstand beim IEC.

Ein Stück weit haben die Augsburger diese Serie sicherlich auch ihrem Bully-Spiel zu verdanken, welches das beste der Liga ist. Wenig positiven Einfluss scheinen dagegen die Special-Teams zu haben. Im Penaltykilling sind beide Kontrahenten unterdurchschnittlich unterwegs. Dafür ist Iserlohn die Nummer 3 im Powerplay. Dagegen rangieren die Roosters beim Bully fast ganz am Ende des Rankings.

Augsburg war zuletzt vor gut einer Woche am Werk und siegte zu Hause im Curt-Frenzel-Stadion nach Verlängerung gegen die DEG mit 1:0. Das bedeutete den fünften Heimsieg in Folge. Zum achten Mal in Serie punktete der AEV auf eigenem Eis (sieben Siege, eine Shootout-Niederlage). Letztmals mit gänzlich leeren Händen standen die Fuggerstädter daheim im Oktober beim 2:4 gegen die Eisbären da.