20 Drittelfazit:

Die Adler Mannheim führen nach 20 Minuten bei den Pinguinen in Krefeld hochverdient mit 1:0. Bis auf eine kurze Phase, in der die Gastgeber dagegenhielten und durch Alexander Weiß einen Lattentreffer verbuchten, waren die Gäste durchweg die agilere und aggressivere Mannschaft. Oleg Shilin verhinderte zunächst mit einigen guten Paraden noch den Rückstand, in Überzahl schlugen die Kurpfälzer dann aber zu. Und das könnten sie auch im zweiten Drittel gleich nochmal tun, denn der nächste Abschnitt beginnt mit einer guten Minute Mannheimer Überzahl. Bis gleich!

20 Ende 1. Drittel

20 Alexander Weiß Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Weiß (Krefeld Pinguine)

Die Pinguine agieren in dieser Phase zu undiszipliniert und Alexander Weiß muss nach einem Beinstellen schon wieder in die Kühlbox. 55 Sekunden bleiben noch im ersten Abschnitt.

19 Die Führung der Mannschaft von Pavel Gross ist absolut verdient. Mannheim hat mehr als doppelt so viele Torschüsse abgegeben wie Krefeld und ist das deutlich aktivere Team.

18 Tim Wohlgemuth Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Tim Wohlgemuth

Und diesmal schlagen die Adler zu! Shilin kann einen Schuss nicht richtig festmachen und die Gäste stochern den Puck nochmal frei. Offenbar regelkonform, denn der Treffer hält auch einer Überprüfung durch die Schiedsrichter stand. Tim Wohlgemuth hatte das Ding dann aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt.

17 Lucas Lessio Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Lucas Lessio (Krefeld Pinguine)

Bitter für die Pinguine! Sechs Sekunden vor Ende der Weiß-Strafe geht der Arm der Unparteiischen erneut hoch. Diesmal trifft es Lessio und Krefeld muss zwei weitere Minuten zu viert agieren.

17 Mannheim lässt die Scheibe in Überzahl gut laufen, kommt aber nur selten zu richtigen Abschlüssen. Oleg Shilin muss nur ein einziges Mal wirklich eingreifen.

15 Alexander Weiß Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Weiß (Krefeld Pinguine)

Die erste Strafe geht gegen die Hausherren! Alex Weiß dreht gleich freiwillig ab und weiß, dass er wegen Beinstellens für zwei Minuten zuschauen muss.

14 Aber die Kurpfälzer erhöhen den Druck jetzt zunehmend. David Wolf, Andrew Desjardins und Mark Katic bringen die Torschüsse neun bis elf Richtung Shilin, der aber nach wie vor die Null hält.

12 Auch wenn Mannheim bereits einige Möglichkeiten hatte, schaffen es die Pinguine insgesamt ganz gut, das Tempo zu verschleppen und die Gäste nicht in den Rhythmus kommen zu lassen.

11 Langsam aber sicher wird Krefeld etwas mutiger und das wird fast umgehend bestraft! Nach einem schellen Pass durchs Mitteldrittel ist Jason Bast auf und davon, scheitert aber am gut reagierenden Oleg Shilin.

9 Aus dem Nichts dann die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber! Alexander Weiß stürmt über rechts ins Angriffsdrittel und hämmert die Hartgummischeibe ans Metall. Brückmann wäre geschlagen gewesen.

8 Die Pinguine konzentrieren sich wie in den letzten Wochen zunächst auf die Defensive und finden offensiv kaum statt.

6 Der nächste Schuss kommt von Sinan Akdağ. Der 31-Jährige, der seine Profikarriere einst hier in Krefeld begann, feuert aus dem hohen Slot links vorbei.

5 Nach Scheibengewinn in der neutralen Zone haben die Gäste die erste gute Möglichkeiten. Borna Rendulić macht es aber etwas zu kompliziert und will vor der Kiste nochmal querlegen statt selbst abzuschließen.

4 Die Pinguine sind auch heute personell wieder schwach besetzt. Igor Sacharkin kann nur drei Reihen aufbieten. Für die Hausherren wird es also sicher auch eine Frage der Kräfte.

2 Mannheim beginnt druckvoll und verbucht gleich die ersten Abschlüsse. Ein Kracher von Markus Eisenschmid aus dem hohen Slot rauscht knapp am Tor vorbei, anschließend packt Shilin zu.

1 Auf geht's! Oleg Shilin beginnt im Kasten der Hausherren, das Mannheimer Tor hütet Felix Brückmann. Krefeld spielt zum 85-järhigen Vereinsjubiläum im schwarz-gelben Retro-Trikot, die Adler tragen Blau und Weiß.

1 Spielbeginn

Die Gäste aus Mannheim sind in der DEL das Team der Stunde. Mit acht Siegen aus den letzten neun Partien haben die Kurpfälzer sich an die Tabellenspitze katapultiert und bereits sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger München, der allerdings aufgrund coronabedingter Spielverlegungen zwei Spiele weniger auf dem Konto hat. Am Freitag präsentierte der siebenfache Meister sich in Torlaune und fertige die Augsburger Panther mit 7:1 ab.

Nach ihrem Katastrophenstart sind die Pinguine zuletzt immer besser in Fahrt gekommen. Drei der letzten vier Spiele konnten der KEV gewinnen und sich damit zumindest mal auf drei Punkte von den Abstiegsrängen absetzen. Zuletzt gelang am Freitag ein 2:1-Overtime-Erfolg in Bremerhaven. Alexander Bergström markierte in der dritten Minute der Verlängerung den entscheidenden Treffer. Nun will es Krefeld auch gegen den Ligaprimus noch etwas besser machen als im ersten Duell vor gut einem Monat. Damals konnten die Adler daheim mit 3:2 nach Overtime gewinnen.