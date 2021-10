47 Jetzt hätte es fast geklingelt für die Haie! Die Scheibe läuft bei den Haien flüssig durchs Zentrum wo Ferraro nach einer schnellen Puck-Mitnahme für Uvira weiterleitet. Der Kölner zieht sofort ab und trifft die ausgestreckte Fanghand von Hane.

46 Neben den besseren Zweikämpfen sind die Düsseldorfer heute auch bei den Bullys die klare Nummer eins: Die DEG gewinnt 62 Prozent der Face-offs und überlässt Köln auch bei Spielfortsetzung fast die Scheibe.

44 Die Haie können trotz des Scheibenbesitzes nicht für ernsthafte Gefahr sorgen und bleiben mit Schüssen von Außenpositionen eher ungefährlich. Es sieht nicht nach einem Comeback der Haie aus.

43 Das Schlussdrittel geht mit einer kontrollierten Phase der Düsseldorfer los. Alex Barta und seinen Kufencracks halten den Puck in den eigenen Reihen und gehen ganz entspannt in den letzten Durchgang.

41 Das Rheinderby geht ins 3. Drittel! Gibt es nochmal eine Aufholjagd der Haie oder droht den Kölner sogar eine noch höhere Klatsche?

41 Beginn 3. Drittel

40 Drittelfazit:

Die Düsseldorfer EG lässt den Kölner Haien im großen Rheinderby bisher keine Chance und geht mit einer klaren 4:0-Führung in den Schlussabschnitt! Nach dem Strafen-Festival der Haie im 1. Drittel sorgte die überlegende DEG im zweiten Durchgang mit einer starken Chancenverwertung schnell für klare Verhältnisse. O'Donnell verwertete in der 22. Minute noch ein Powerplay aus der 2. Drittel nachträglich zum 0:2 und legte danach in einer Drangphase der Haie auch noch seinen Doppelpack zum 0:3 nach. In den letzten Minuten hofften die Haie abermals auf den wichtigen Anschlusstreffer, ehe Nowak wenige Sekunden vor der Sirene mit dem 0:4 wohl schon für die Vorentscheidung sorgte.

40 Ende 2. Drittel

40 Marco Nowak Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:4 durch Marco Nowak

Jetzt fällt auch noch das 0:4! Düsseldorf bleibt nach Ablauf der Strafe weiter in der Offensive und übergibt im hinteren Slot an Nowak. Der Verteidiger holt zum Schlagschuss aus und befördert den Puck in die Maschen. Sennhenn fälscht dazu unhaltbar für Pöpperle ab.

39 Machen die Rot-Gelben vor der zweiten Pause alles klar? Fischbuch hält den Schläger nach einem Durcheinander in den Slot und fälscht den Puck fast gewinnbringend ab. Noch 1:15 Minuten.

38 Alex Roach Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Roach (Kölner Haie)

Mal wieder zwei Minuten für die Haie! Roach will Ehl bei einem Nachschuss stoppen und hakt sich beim Düsseldorfer offensichtlich ein.

38 Auch in den Zweikämpfen klappt für die Haie nicht mehr viel. Düsseldorf ist stets einen Schritt schneller und agiler.

37 Kurz vor der Pause bleibt die DEG in der Zone der Haie, ohne dabei mit aller Macht auf das vierte Tor zu gehen. Die Düsseldorfer geben die Richtung vor und haben alles im Griff!

36 Positiv für die Haie: Die Kulisse steht weiter voll hinter ihren Haien und glaubt noch an die Wende. Genügend Zeit hätten die Kölner jedenfalls - doch gegen diese starke DEG...?

35 Die Rot-Gelben nehmen mal kurz etwas heraus und verwalten ihre klare 3:0-Führung. Die Haie zeigen weiterhin eine hohe Einsatzbereitschaft, können der DEG aber zu selten gefährlich werden.

33 Gefühlt machen die Düsseldorfer immer dann umso mehr Druck, wenn Köln sich steigert und mit aller Macht losstürmt. Genau in diesen Phasen nutzen die Gäste eine Unachtsamkeit der Haie und schlagen dann eiskalt zu.

32 Die DEG arbeitet sogar am 0:4! Wieder klauen die Gäste den Haien den Puck in der eigenen Zone und werden sofort brandgefährlich. O'Donnell chippt den Puck von der Bande zu MacAulay, der direkt vor Pöpperle fast schon für das vierte Tor sorgen muss...

30 Immer noch kein Tor für die Haie! Die Kölner zeigen einen sehenswerten Angriff und befördern den Puck nach zwei schnellen Pässen rasch vor das Tor. Links am Pfosten hat Howden die große Gelegenheit und drischt den Puck wieder nur gegen den Körper von Hane.

30 Was die beiden rheinischen Klubs bislang deutlich unterscheidet ist die Effektivität. Während Köln trotz hohem Invest immer wieder an der Chancenverwertung verzweifelt, kommen die Düsseldorfer einmal kurz nach vorn und netzen sofort.

29 Der dritte Gegentreffer ist für Köln-Deutz ein richtiger Stimmungskiller. Die Haie kommen einfach nicht näher und sind schon vor der Halbzeit der Partie mit 0:3 hinten.

27 Brendan O'Donnell Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:3 durch Brendan O'Donnell

Köln träumt vom Anschlusstreffer, Düsseldorf macht das 0:3! Die Gäste klauen den Haien den Puck in der eigenen Zone und bringen die Scheibe mit einem Pass zu O'Donnell vors Tor. Der Kanadier dreht sich leichtfüßig um die eigene Achse und macht danach seinen Doppelpack! Die DEG ist richtig abgezockt!

26 Da fehlt nicht mehr viel! Die Haie kommen über Ferraro, der den Puck mit Übersicht nochmal kurz verzögert. Direkt danach hat Barinka rechts freie Bahn, ist beim Pass aber zu überrascht!

26 Howden schnuppert am Anschlusstreffer! Der Kanadier nimmt den Puck im Slot mit und knallt ihn aus der Drehung gegen Hane. Gute Chance für die Hausheren.

25 Köln erhöht den Druck und gibt jetzt aus jeder Lage Schüsse ab. Die DEG ist gefordert und steht tief in der eigenen Zone.

24 Es läuft derzeit eine vielleicht schon vorentscheidende Phase im Derby. Auf der einen Seite wollen die Haie endlich bei 5-gegen-5 zu ihrem Spiel und gehen auch ins Risiko. Auf der anderen Seite lauern die spielstarken Gäste auf einen Umschaltmoment und das 0:3.

23 Aus KEC-Sicht ist der Zeitpunkt des zweiten Gegentores, so kurz vor Ablauf der Strafe, ärgerlich. Insgesamt sind die Strafzeiten der Hausherren aber viel zu hoch. Wollen die Haie im Derby nochmal zurückkommen, müssen sich ab sofort unbedingt von der Strafbank fernbleiben.

22 Brendan O'Donnell Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:2 durch Brendan O'Donnell

Jetzt nutzen die Düsseldorfer ihre Überzahl und erhöhen auf 0:2! Fischbuch verfehlt das Tor von links, doch die Scheibe springt hinter Pöpperle von der Bande aus wieder in die Gefahrenzone. Rechts am Alu steht O'Donnell goldrichtig und versenkt!

22 Die erste größere Gelegenheit im 2. Drittel geht an Barta, der den Puck vom linken Bullyrand ans Außennetz schiebt. Düsseldorf noch für weitere 45 Sekunden in Überzahl.

21 In Köln-Deutz laufen jetzt die mittleren 20 Minuten. Wie geht's weiter bei der Mutter aller Derbys?

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Ein Drittel ist im spektakulären Rheinderby gespielt und die DEG geht mit einer 1:0-Führung in die erste Pause! Nach einer offenen Anfangsphase mit einigen Chancen auf beiden Seiten setzte die DEG bereits in der 7. Minute mit einem Powerplaytreffer von Postel das erste Ausrufezeichen. Köln nahm den Derbyfight danach an, ging in den Zweikämpfen allerdings eher übermotiviert zu Werke und holte sich im 1. Drittel bereits sechs Strafzeiten ab. Kurz vor Schluss erhielt die DEG daher sogar ein langes 5-gegen-3, konnte die doppelte Überzahl aber nicht in ein weiteres Tor ummünzen. Der Mittelteil beginnt gleich erneut mit einem PP der Gäste.

20 Ende 1. Drittel

20 Mark Olver Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Olver (Kölner Haie)

Die Haie ziehen zu viele Strafen! Kaum haben sich die Domstädter von der langen Unterzahl erholt, fährt Olver im Torraum in den Körper von Hane. Fünf Sekunden vor der Sirene. Der Schiri hab keine Wahl und streckt seinen Arm mal wieder in die Luft...

20 Verpasst die DEG fast das sichere 0:2? Die Düsseldorfer machen in der langen und doppelten Überzahl zwar viel Druck, kann sich gegen die drei Kölner aber keine weiteren Hochkaräter erspielen. Die Haie werfen sich - angefeuert von den Fans - aufopferungsvoll in jeden Schuss und wollen das 0:1 irgendwie in die Kabine retten.

19 Andreas Thuresson Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Andreas Thuresson (Kölner Haie)

Der Arm des Refs geht erneut hoch! Und zwar vollkommen zu Recht: Fischbuch zieht bei einer Großchance von rechts kommend vor den Slot und wird von Thuresson mit dem Schläger an der Hand getroffen. Köln bleibt im 3-gegen-5...

19 Zwei Minuten vor der Sirene muss der KEC noch eine Minute mit zwei Mann weniger ran! Die Haie fighten und stemmen sich gegen die gut kombinierende DEG!

18 Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Jetzt sogar doppelte Unterzahl für die Haie! Moritz Müller muss nach einer Behinderung ebenfalls runter. Düsseldorf nun für lange 1:45 Minuten mit einem 5-gegen-3!

17 Zach Sill Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Sill (Kölner Haie)

Die Box geht auf und Zach Sill fährt hinein, Köln wieder in Unterzahl.

17 Monster-Check! Zach Sill hat an der Bande nur ein Ziel: den Gegner! Der Kölner wuchtet Niklas Heinzinger mit Schmackes gegen die Rundung und muss dafür vom Eis...

16 Für die Haie geht derzeit nicht viel. Die DEG drückt den Domstädter ihr Spiel auf und ist auch in den Zweikämpfen präsenter als Köln.

14 Pöpperle verhindert das 0:2! Starke Kombination der Düsseldorf: Proft schickt Svennsson tief, der von der Hintertor-Bande wieder in den Slot auflegt. Eder läuft ein und knallt den Puck gegen die Schoner von Pöpperle!

13 Auch im 5-gegen-5 ist die DEG jetzt deutlich stärker. Heinzinger und Nowak ballern aus der zweiten Reihe auf die Kiste und treffen jeweils die Kölner Abwehr. Die Haie bewirken derzeit kaum Entlastung.

12 Köln wieder komplett! Die DEG können das 0:2 nicht erzwingen, sind seit der Führung aber mittlerweile spielbestimmend. Momentan sind die Düsseldorfer die Nummer eins am Rhein!

11 Wieder ein gutes Powerplay der Rot-Gelben! Fischbuch und Co. finden sofort wieder in die Formation und machen direkt Dampf. Nach einem Getümmel vor Pöpperle liegt der Puck länger vor dem leeren KEC-Tor, ehe sich die Kölner befreien können.

10 Sebastian Uvira Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Sebastian Uvira (Kölner Haie)

Kurz nach Ablauf des eigenen Überzahlspiels kassieren nun wieder die Haie eine Strafe. Hoher Stock von Uvira.

10 Die Haie bleiben eher harmlos! Die beste Chance erspielen sich die Hausherren direkt vom Bully weg: Kammerer haut aus der Ferne drauf, scheitert aber an der Kelle von Hane.

8 Alexander Barta Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Barta (Düsseldorfer EG)

Auch Köln darf mit einem Mann mehr ran! DEG-Captain nutzt vor Hane seinen Stock kurzzeitig als Waffe und muss nach einem Stockschlag gegen Moritz Müller runter.

7 Niklas Postel Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Niklas Postel

Die DEG schlägt sofort zu! Die Scheibe läuft bei den Gästen im Powerplay sauber über das Eis und landet zunächst bei Eder, der mit einem Onetimer von rechts scheitert. Postel schaltet im Slot danach am schnellsten und staubt eiskalt ab!

6 Mark Olver Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Olver (Kölner Haie)

Jetzt muss Olver vom Eis! Der Kölner leistet sich einen Ellbogencheck und muss hinter das Plexiglas. Das Powerplay ist übrigens die erste Unterbrechung überhaupt. Das Derby läuft ansonsten quasi einfach durch...

6 Die Einschläge kommen näher! Nach einem zu kurzen Schlenzer von Heinzinger geht die Hartgummischeibe in den Besitz der Domstädter. Olver übernimmt, fährt einen Konter und drückt den Puck am rechten Alu fast ins kurze Eck!

5 Die Haie arbeiten am frühen 1:0! Quinton Howden steht mit einem Mal frei vor dem DEG-Gehäuse und fälscht aus kurzer Distanz ganz brenzlig ab. Nur die gute Reaktion von Hane verhindert das Haie-Tor!

4 Das Derby braucht keine lange Anlaufzeit! Beide Teams spielen direkt in die Offensive und fahren ihre Checks - natürlich Derby like - voll aus.

3 Bei Köln wird es etwas heißer! Kammerer tankt sich über die rechte Flügelseite durch und wuchtet den Ball aus kurzer Distanz gegen die Schoner von Hane. Da fehlt nicht viel!

2 Der erste Warnschuss der DEG! Marco Nowak fährt zentral vor der Blauen Linie in Position und verfrachtet den Puck mit einem Onetimer in die Fanghand von KEC-Goalie Tomáš Pöpperle

1 Der große Rheinderby läuft, lasst das Spektakel beginnen! Die Haie tragen beim Heim-Derby rote Trikots, Düsseldorf gastiert komplett in Weiß.

1 Spielbeginn

Und das sind die Starting six für das Rheinderby! Haie: Pöpperle (Goalie), Mo. Müller, Sennhenn, Mar. Müller, Howden Thuresson. DEG: Hane (Goalie), Geitner, Cuminskey, Ehl, O'Donnell, Barta.

So langsam steigt die Spannung! Die Halle in Köln-Deutz ist zum Intro bereits abgedunkelt, aktuell singen die KEC-Fans ihre Hymne.

Personell gehen die rot-gelben Kufencracks aus der Landeshauptstadt leicht dezimiert ins Derby. So fallen die Offensivspieler Mike Fischer, Brett Olson und Jerry D’Amigo alle verletzungsbedingt aus. Coach Harold Kreis hat aufgrund der Ausfälle nur drei Reihen zur Verfügung. Beim KEC fehlen Jonas Holøs, Patrick Sieloff und Luis Üffing.

Sportlich begegnen sich die beiden rheinischen Klubs heute wohl auf Augenhöhe: Köln ist mit 18 Punkten derzeit Siebter, die DEG liegt mit einem Punkt mehr auf dem Konto auf Platz sechs. Bei der Generalprobe für die „Mutter aller Derbys“ holten die Haie einen 3:2-Auswärtssieg nach Penaltyschießen in Bremerhaven. Düsseldorf besiegte die Nordlichter zuvor mit deutlich mit 5:2, verlor danach jedoch am Sonntagabend mit 1:3 in Iserlohn.

Heute ist es endlich wieder so weit: Nach über 600 Tagen findet das größte Eishockey-Derbys des Landes erstmals wieder vor Fans statt. Beim rheinischen Schlagabtausch zwischen dem KEC und der DEG in der Lanxess Arena werden heute über 10.000 Zuschauer erwartet. Die Vorfreude auf die Derby-Party ist bei den Haien dementsprechend groß: „Wir werden alles dafür tun, um das erste Derby seit so langer Zeit vor unseren Fans zu gewinnen“, verspricht Kapitän Moritz Müller den KEC-Fans. Auch Teamkollege Marcel Müller kann das Face-off kaum erwarten: „Die Duelle gegen Düsseldorf sind immer die geilsten Spiele!“, meint der Kölner.