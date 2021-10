57 Yannick Veilleux Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 5:3 durch Yannick Veilleux



56 Zudem bietet sich den Hausherren die Gelegenheit, vor 6450 Zuschauern die Entscheidung herbeizuführen. Zach Boychuk aber schießt übers Tor. Doch die Berliner bleiben dran.

55 Julian Chrobot Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Julian Chrobot (Kölner Haie)

Dann haben die Rheinländer einen Spieler zu viel auf dem Eis. Julian Chrobot muss die Zwei-Minuten-Strafe absitzen. Es wird wertvolle Zeit verstreichen.

54 Von den Gästen muss mehr kommen. Aktuell können sich die Jungs von Uwe Krupp nicht so gut in Szene setzen. Dadurch haben die Eisbären derzeit recht leichtes Spiel.

53 Erst ein Fehler von Jonas Müller bringt den Eisbären Probleme. Alexander Oblinger setzt zum Konter an. Doch Müller arbeitet gut nach hinten, bügelt seinen Patzer aus. Im Anschluss zeigt sich Oblinger mächtig angesäuert. Entweder hätte er gern eine Strafe für den Gegner oder er ärgert sich einfach über die vertane Chance. In jedem Fall muss jetzt sein Schläger büßen, den Oblinger an der Bande wutentbrannt zerstört.

52 Darüber hinaus kontrollieren die Berliner das Geschehen, zeigen sich aktiv und beschäftigen die Kölner gut.

50 Daher sind die Haie gefordert. Andreas Thuresson weiß das, bringt die Scheibe zum Tor. Im Slot sorgt Lucas Dumont für Sichtbehinderung. Erst im letzten Moment sieht Mathias Niederberger das Ding kommen, ihm reicht das aber für die gute Reaktion.

49 Aktuell gibt es nur Verlegenheitsabschlüsse. Eine richtige Torchance ist nicht dabei. Momentan hilft das nur den Eisbären, die in Führung liegen und das in dieser Form sicher gern zu Ende spielen würden.

47 In dieser Phase geht es abwechslungsreich zu. Die Berliner, die nach dem jüngsten Gegentreffer mal kurz schlucken mussten, die schnelle Antwort der Haie wohl nicht erwartet hatten, spielen jetzt auch wieder nach vorn.

45 Durch diese schnelle Reaktion der Rheinländer bleibt uns die Spannung erhalten. Für ihren ersten Heimsieg werden die Eisbären noch eine Menge arbeiten müssen.

44 Marcel Barinka Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 4:3 durch Marcel Barinka

Länge lässt die Kölner Antwort nicht auf sich warten. Von hinter dem Tor möchte der Berliner Eric Mik über die Bande spielen. Die Scheibe fängt Quinton Howden ab, passt auf rechts zu Marcel Barinka. Dieser zieht zum Tor und hebt den Puck mit der Rückhand elegant in die Maschen. Für den Angreifer ist das der zweite Saisontreffer.

42 Yannick Veilleux Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 4:2 durch Yannick Veilleux

Exakt mit Ablauf der Kölner Strafzeit kommen die Berliner zum Erfolg. Nach einem Querpass von Matt White nimmt Yannick Veilleux im linken Bullykreis Maß und jagt die Scheibe auf der Stockhandseite von Justin Pogge über dessen Schulter hinweg oben ins kurze Eck. Der Kanadier netzt zum vierten Mal in dieser Spielzeit ein.

41 Noch gut eine Minute müssen die Haie in Unterzahl klarkommen, denn Lucas Dumont sitzt nach wie vor draußen auf der Strafbank.

41 Beginn 3. Drittel

40 Drittelfazit:

Richtig turbulent ging es im Mittelabschnitt zu. Zunächst zeigten die Eisbären eine Reaktion, kamen mit dem unangenehmen Gegner besser zurecht, was in den Ausgleich mündete. Doch ausgerechnet in ihrer ersten Überzahl fingen sich die Berliner einen Shorthander ein und gerieten erneut in Rückstand. Die Haie hingegen vermochten bislang ihre Qualitäten in Überzahl nicht auszuspielen. Dafür schenkten die Kölner auf der Strafbank ihre Führung her - und nicht nur das. In doppelter Unterzahl fing sich der KEC den Ausgleich ein. Und lediglich zwölf Sekunden später waren die Rheinländer immer noch mit einem Mann weniger auf dem Eis unterwegs und kassierten ein weiteres Tor. Somit liegen die Eisbären jetzt mit 3:2 vorn und schnuppern an ihrem ersten Heimsieg in dieser DEL-Saison.

40 Ende 2. Drittel

40 Lucas Dumont Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Lucas Dumont (Kölner Haie)

Lucas Dumont bekommt eine Torhüterbehinderung angelastet. Das will der Stürmer nicht wahrhaben, muss aber für zwei Minuten runter.

38 Kevin Clark Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 3:2 durch Kevin Clark

Innerhalb von zwölf Sekunden drehen die Eisbären die Partie. Noch haben die Jungs von Serge Aubin einen Mann mehr auf dem Eis. Matt White spielt von der linken Seite in den Lauf von Kevin Clark, der Zug zum Tor hat, aus halblinker Position gezielt ins lange Eck trifft und sein drittes Saisontor markiert.

38 Matt White Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 2:2 durch Matt White

Mit ihren besten Leuten wollen es die Hausherren jetzt erzwingen, die doppelte Überzahl nutzen. Kevin Clark spielt in den rechten Bullykreis zu Marcel Noebels. Dieser legt für Matt White auf, der Zeit hat, um ganz genau Maß zu nehmen. Der Handgelenkschuss landet unhaltbar im rechten oberen Eck. Für den US-Amerikaner ist das der achte Saisontreffer.

37 Patrick Sieloff Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Sieloff (Kölner Haie)

Berlin macht Druck, belagert das gegnerische Tor. Dort packt Patrick Sieloff einen überdeutlichen Stockcheck gegen Blaine Byron aus. Klare Sache! Und 50 Sekunden doppelte Überzahl für die Eisbären!

36 Alexander Oblinger Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Oblinger (Kölner Haie)

Während die Eisbären ihre Strafzeit gerade überstanden haben, erlaubt sich nun Alexander Oblinger ein Halten gegen Simon Després und muss zum zweiten Mal in diesem Drittel auf die Strafbank.

35 Bislang konnte sich das beste Powerplay der DEL heute noch nicht so richtig in Szene setzen. Jetzt bietet sich den Haien eine weitere Gelegenheit. Maury Edwards haut drauf. Links neben der Kiste steht Marcel Barinka und lenkt den Puck in Richtung Tor - und ans Außenetz.

34 Zach Boychuk Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Boychuk (Eisbären Berlin)

Zach Boychuk erlaubt sich einen Stockcheck gegen Marcel Müller und muss in der Folge für zwei Minuten zuschauen.

33 Rechts von der blauen Linie setzt Nicholas Jensen zum Schlagschuss an. In der Schussbahn herrscht viel Verkehr, dennoch behält Justin Pogge den Überblick. Dessen Fanghand zischt nach oben und fischt das Hartgummi weg.

32 Dann gibt es richtige Kölner Entlastung. Quinton Howden bedient Marcel Müller, dessen Schuss aus dem rechten Bullykreis von Mathias Niederberger abgeblockt wird. Kurz darauf dürfen die Gäste ihre Reihen wieder auffüllen.

31 In diesem Powerplay haben die Eisbären Probleme, in die Aufstellung zu geraten. Immer wieder wissen sich die Haie zu befreien. So verrinnt die Zeit.

30 Alexander Oblinger Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Oblinger (Kölner Haie)

In der neutralen Zone hält Alexander Oblinger den Schläger von Eric Mik fest und wird daher in der Kühlbox erwartet.

28 Abgesehen vom Gegentor, zeigen die Eisbären ein gutes Powerplay, haben ihre Szenen. Doch jetzt laufen die zwei Minuten ab und Quinton Howden darf ab sofort wieder mitmischen.

27 Lucas Dumont Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:2 durch Lucas Dumont

In Unterzahl starten die Gäste aus der eigenen Zone einen Konter. Landon Ferraro führt die Scheibe, probiert es zunächst selbst. Hier ist Mathias Niederberger noch zur Stelle. Gegen das Nachstochern von Lucas Dumont ist nichts mehr zu machen. Zwar schauen sich die Referees die Sache noch auf Video an. Doch es bleibt bei der ursprünglichen Entscheidung, der Treffer zählt. Für den Stürmer ist es das dritte Saisontor.

26 Quinton Howden Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Quinton Howden (Kölner Haie)

Wegen eines Haltens fängt sich Quinton Howden die erste Kölner Strafzeit des Nachmittags ein.

26 Eric Mik Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 1:1 durch Eric Mik

Marcel Noebels spielt zurück an die blaue Linie. Dort holt Eric Mik mächtig aus. Den Schlagschuss aus leicht nach links versetzter Position fälscht Kölns Landon Ferraro unglücklich ab und lässt seinem Torhüter keine Abwehrchance. Der Treffer aber wird natürlich Mik zugesprochen, was dessen erstes Tor überhaupt in der DEL bedeutet.

25 In dieser Phase also kommt der Meister besser zur Geltung. Es entsteht zumindest etwas Gefahr.

24 Erneut feuert Simon Després. Parker Tuomie setzt nach. Jetzt steht Justin Pogge mal im Mittelpunkt. Doch Kölns Goalie hat dann auch gegen Manuel Wiederer das bessere Ende für sich. Die Haie werden zu einem Icing gezwungen.

23 Jetzt nisten sich die Hausherren mal in der Angriffszone ein. Der nötige Zug zum Tor ist noch nicht vorhanden. Das Ding von Simon Després ist nicht gut genug.

22 Die bissigen Haie bleiben ihrer Linie treu. Warum auch sollten die Rheinländer von ihrem Erfolgsrezept abrücken? Die Eisbären müssen sich etwas einfallen lassen.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Nach 20 Minuten liegen die Eisbären Berlin zu Hause gegen die Kölner Haie mit 0:1 zurück. Der in dieser Saison so heimschwache Meister hat also auch heute seine liebe Mühe, auch weil die Gäste die erste Torchance der Partie nutzten. Darüber hinaus ging der KEC permanent aggressiv drauf. Die Rheinländer waren stets eng am Gegner dran. So kamen die Hausherren kaum einmal so richtig zur Entfaltung, ihnen unterliefen viele Scheibenverluste. Zwar hielten die Berliner körperlich gut dagegen. Spielerisch allerdings konnten die Jungs von Serge Aubin nur wenige Akzente setzen. Da fanden sich die Kölner mit ihrer gewohnt ruppigen Gangart besser zurecht. Und so führen die Männer von Uwe Krupp nicht unverdient.

20 Ende 1. Drittel

19 Obwohl die Haie in Überzahl dominieren, bleiben die richtig klaren Chancen erneut aus. Zum Abschluss probiert es Andreas Thuresson, findet mit seinem Schuss aber keine Lücke. Kurz darauf kehrt Jonas Müller aufs Eis zurück.

18 Zügig geraten die Gäste in die Formation. Einen ersten Schuss setzt Maury Edwards ab. Danach könnten sich die Berliner befreien, erlauben sich aber wieder einen Fehlpass. Im Anschluss aber verteidigen die Eisbären gut.

17 Jonas Müller Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Jonas Müller (Eisbären Berlin)

Wegen eines Haltens gegen Quinton Howden fängt sich Jonas Müller zwei Strafminuten ein.

15 Ein Schuss von Kai Wissmann wird geblockt. Sofort marschiert Lucas Dumont los. Doch auf dem Weg in die Angriffszone wird dieser gut verteidigt. Auch Wissmann ist mit zurückgeeilt und teilt als persönliche Antwort noch einen Check aus.

14 Überaus aufmerksam gehen die Haie zur Sache, bekommen immer wieder den Schläger dazwischen und stören das Berliner Kombinationsspiel empfindlich. Das macht den Jungs von Serge Aubin mächtig zu schaffen.

13 Diese hohe Intensität geht momentan auf Kosten der Torgefährlichkeit. Auf beiden Seiten gibt es keine nennenswerten Abschlusshandlungen.

12 Es geht körperlich zur Sache. Checks sind an der Tagesordnung. Die Eisbären nehmen die Gangart an und halten dagegen. Aktuell lassen die Referees alles großzügig laufen.

10 Köln bleibt sehr aktiv und beschäftigt den Gegner damit gut. Die Berliner können sich im Spiel nach vorn dadurch nicht nach Wunsch entfalten, müssen immer wieder viel nach hinten arbeiten.

9 Erneut erlauben sich die Eisbären einen Scheibenverlust - wegen eines Fehlpasses von Leo Pföderl. Rechts im gegnerischen Drittel hat Landon Ferraro freie Bahn. Den strammen Schuss hält Mathias Niederberger ohne jegliche Sichtbehinderung fest.

8 Umgehend wirken die Gastgeber wieder aktiver. Frank Hördler spielt Matt White rechts vor dem Tor frei. Dessen Schuss wird von Justin Pogge sehr gut pariert.

7 Ansonsten tut sich bei den Kölnern in Überzahl nicht viel. Somit überstehen die Berliner die Strafzeit unbeschadet und Nicholas Jensen darf ab sofort wieder mitwirken.

6 Das beste Powerplayteam der DEL setzt sich gleich in der Angriffszone fest. Aus dem linken Bullykreis passt Andreas Thuresson ist die Mitte, findet aber wieder keinen Mitspieler, womit der Puck am langen Eck vorbeirauscht.

5 Nicholas Jensen Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Nicholas Jensen (Eisbären Berlin)

Ernüchterung in der Mercedes-Benz Arena! Und nicht einmal eine halbe Minute nach dem Gegentreffer geraten die Hausherren auch noch in Unterzahl. Nicholas Jensen muss wegen einer Behinderung auf die Strafbank.

5 Luis Üffing Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 0:1 durch Luis Üffing

Nach einem Berliner Scheibenverlust spielen das die Gäste über Landon Ferraro gut aus. Von links passt Jon Matsumoto mit Übersicht in Richtung des zweiten Pfostens. Dort lauert Luis Üffing und befördert das kleine Schwarze zu seinem zweiten Saisontreffer in die Kiste.

3 In diesem Rhythmus setzt sich das fort. Beide Seiten versuchen, zum Tor zu arbeiten. Die erste richtig freie Schusschance bekommt dann Nicholas Jensen, der den Puck im rechten Bullykreis nicht richtig trifft.

2 Sofort legen die Eisbären entschlossen den Vorwärtsgang ein. Die Haie jedoch zeigen sich unbeeindruckt, sorgen dann auch gleich für den ersten offensiven Akzent. Andreas Thuresson bringt die Scheibe zum Tor, findet aber keinen Abnehmer.

1 Zwischen den Pfosten beginnen Mathias Niederberger auf Berliner sowie Justin Pogge auf Kölner Seite. Letztgenannter zählt beim Gegentorschnitt und bei der Fangquote jeweils zu den Top 3 der Liga, Niederberger gehört immerhin zu den besten 5.

1 Spielbeginn

Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. Für Ordnung auf dem Eis sollen die Schiedsrichter Rainer Köttsdorfer und Aleksi Rantala sorgen. Den beiden gehen die Linesmen Marcus Höfer und Nikolaj Ponomarjow zur Hand.

Vorteile ziehen die Haie aus ihren Special-Teams. In Überzahl sind die Rheinländer die Nummer 1 der Liga - mit elf Toren und knapp 29 Prozent Effizienz. In dieser Rubrik finden sich die Eisbären ganz am anderen Ende der Rangliste wieder, geizen mit unter zehn Prozent und gerade drei Powerplaytoren. In Unterzahl stehen die Berliner deutlich besser da, müssen aber auch hier den Kölnern den Vortritt lassen. Darüber hinaus sehen die Zahlen den KEC auch beim Bully vorn. Als Strafbankkönige der Liga fordern die Haie ihre Penaltykilling-Fähigkeiten allerdings immer wieder heraus.

Köln ist mit einem 5:1-Heimsieg gegen Schwenningen im Gepäck in die Hauptstadt gereist. Mit Blick auf die Auftritte in der Fremde mussten die Haie vom letzten Gastspiel aus Mannheim mit gänzlich leeren Händen abreisen (0:2). So geschah das übrigens auch im September bei der Partei in München (4:6). Dazwischen gewann der KEC in Krefeld (6:0) und in Iserlohn (6:5 nach Verlängerung).

Immerhin gelang dem deutschen Meister am Dienstag in der Champions Hockey League der erste Heimsieg der Saison. Vielleicht lässt sich darauf aufbauen, auch wenn der Dreier gegen den HC Lugano (6:3) zu spät kam und das Achtelfinale für den Tabellenletzten der Gruppe E bereits vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu erreichen ist.

Für die Eisbären stellen Heimspiele ein großes Problem dar. Auf dem Berliner Eis will es so gar nicht funktionieren. Hier gingen bislang alle DEL-Spiele dieser Saison verloren. Einen Punkt staubten die Hauptstädter einzig bei der Overtime-Niederlage gegen Wolfsburg ab (2:3). Die fulminante Auswärtsstärke mit sechs Siegen ohne jeglichen Punktverlust - zuletzt gab es am Donnerstag ein 6:2 in Nürnberg - hilft dem Team von Serge Aubin heute nicht weiter.

Zwei Tabellennachbarn treffen in der Mercedes-Benz Arena aufeinander. Der Vierte empfängt den Fünften. Drei Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften, die überdies die identische Tordifferenz aufweisen (+10). Die Haie haben einen Treffer mehr geschossen - aber eben auch einen mehr kassiert (33:23).