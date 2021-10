13 Der aus dem DEL2-Kader der Heilbronner Falken aufgerückte Philipp Preto kommt zu einem Abschluss für Mannheim. So langsam finden die Adler etwas besser in die Partie.

12 Jetzt ein Konter der Adler! Korbinian Holzer versucht es im Alleingang, rutscht dann allerdings in hohem Tempo in Mirko Pantkowski hinein und in den Kasten. Zum Glück gibt es keine Verletzten.

11 Weiter spielt hier fast nur die DEG. Bernhard Ebner bleibt von der blauen Linie an Brückmann hängen.

10 Daniel Fischbuch lässt die Riesenchance liegen! Nach einem Konter läuft er wie bei einem Penalty auf Felix Brückmann zu. Doch zu ungenau, im rechten Eck kann er den Goalie nicht überwinden. Auch den Nachschuss aus spitzem Winkel wehrt der Schlussmann ab. Dann geht es ins Powerbreak.

9 Luca Zitterbart mit einem auf den ersten Blick harmlosen Puck in die Spitze. Doch um ein Haar hält Alexander Ehl am linken Eck noch die Kelle rein!

7 Nun wieder die DEG. Niklas Postel kommt auf halblinks völlig frei zum Abschluss, doch Felix Brückmann ist da!

6 Das ist natürlich eine Qualität der Adler, dass sie aus dem Nichts zu Großchancen kommen können. Tim Wohlgemuth legt quer für Andrew Desjardins, der aus dem Slot an Mirko Pantkowski hängenbleibt.

6 Fünf Mann stochern an der Bande nach dem Puck. Daniel Fischbuch lässt dank seines vehementen Körpereinsatzes keinen Zentimeter Platz.

5 Gutes Forechecking der Rot-Gelben. Tobias Eder wird nach eigenem Puckgewinn in der zweiten Reihe überhaupt nicht angegriffen und zieht ab.

3 Zudem legt die DEG einen engagierten Start hin. Carter Proft darf sich einmal um den gegnerischen Kasten drehen und visiert aus spitzem Winkel das kurze Eck an. Felix Brückmann macht sich breit.

3 Der Tabellenstand spiegelt sich auch auf den Rängen wider, im Dome herrscht eine hervorragende Stimmung.

2 Doch den ersten gefährlichen Abschluss verbucht die DEG. Alexander Barta hält aus der Zentrale drauf!

1 Und los! Die Adler gewinnen das erste Bully.

1 Spielbeginn

In der zweiten Reihe der Adler zu finden: Korbinian Holzer, der erstmals seit seinem Wechsel nach Mannheim an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Von den damals noch Metro Stars genannten Düsseldorfern zog es den Verteidiger 2010 erst in die NHL und dann in die KHL.

Die heutigen Starting Six: Düsseldorf beginnt mit Mirko Pantkowski im Tor, Luca Zitterbart, Kyle Cumiskey, Tobias Eder, Jerry D'Amigo und Brett Olson. Für die Adler starten Goalie Felix Brückmann, Sinan Akdağ, Joonas Lehtivuori, Borna Rendulić, Lean Bergmann und Jason Bast.

Die Offensive der Düsseldorfer wurde im Vorfeld der Saison als mögliches Sorgenkind ausgemacht - tatsächlich hat die DEG momentan sechs Tore mehr auf dem Konto als Mannheim. Unter anderem schlug der US-amerikanische Neuzugang mit Ingolstadt-Vergangenheit Jerry D'Amigo voll ein, erzielte bereits vier Tore. Mit 85 geblockten Schüssen stellt die DEG zudem einen Höchstwert in der Liga.

Nicht nur aufgrund der langen Reise und des knappen Personals wird die Aufgabe im PSD Bank Dome für die Adler keine einfache. Denn entgegen der Prognosen spielt die Düsseldorfer EG bislang eine überragende Saison, liegt im Klassement nur einen Punkt hinter Mannheim auf einem direkten Playoff-Rang. Zuletzt fuhr die Mannschaft des früheren MERC-Verteidigers Harold Kreis gegen Berlin und Nürnberg zwei 3:1-Siege in Folge ein.

Um die Reisestrapazen zu verringern, haben sich die Adler in Genf einen Charterflug direkt in die nordrhein-westfälische Hauptstadt genommen. Allerdings ist die Delegation dezimiert: Nico Krämmer, Ilari Melart und Moritz Wirth haben sich in der Schweiz leichtere Verletzungen zugezogen und können heute nicht mitwirken.