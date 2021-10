63 Alexander Weiß von halblinks knapp über die Querlatte. Eigentlich hätte sich Krefeld den Sieg hier schon verdient.

62 Wieder Hersley, knapp rechts vorbei! Auf der Gegenseite verbucht Austin Ortega die erste Gelegenheit für den EHC.

61 Und sorgt dann mit dem Weitschuss von Patrik Hersley für den Überraschungseffekt! Daniel Fießinger ist da.

61 Und schon läuft die Overtime. Krefeld ist um kontrollierten Spielaufbau bemüht.

61 Beginn Verlängerung

60 Zwischenfazit:

Einen Punkt haben die Pinguine schon einmal sicher! Und den haben sie sich über weite Strecken des Spiels mehr als verdient. Erst in den Schlussminuten warf München noch einmal alles nach vorne, konnte die Entscheidung aber nicht herbeiführen. So geht es in die Verlängerung.

60 Ende 3. Drittel

60 Auch Yasin Ehliz taucht in halbrechter Position auf. Oleg Shilin kommt weit raus und verkürzt den Winkel geschickt! Krefeld verteidigt mit Mann und Maus, das bislang aber erfolgreich.

59 Der EHC wirft noch einmal alles nach vorne. Doch noch ist kein Durchkommen.

59 Die letzten zwei Minuten dieses atemberaubenden Eishockeyspiels laufen. Eigentlich hätte die Partie keinen Verlierer verdient.

58 Ein gellendes Pfeifkonzert begleitet das Münchner Powerplay. Ben Street kommt am rechten Eck zum Abschluss, doch Oleg Shilin macht mal wieder den Winkel zu.

56 Niclas Lucenius Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Niclas Lucenius (Krefeld Pinguine)

Auseinandersetzung im EHC-Drittel zwischen Krefeldern und Münchnern. Verwunderlich ist es, dass mit Niclas Lucenius nur ein Spieler der Hausherren vom Eis muss! Vor allem auf den Rängen kann man die Entscheidung natürlich überhaupt nicht nachvollziehen.

56 Konter Krefeld in Unterzahl, doch der wird abgefangen! So haben die Münchner Platz, allerdings kommt das Zuspiel zu ungenau.

55 Powerplay nach Powerbreak also. Und es wird äußerst kurios: Ein Schuss vor den Kasten wird nicht abgepfiffen. Als der Puck wieder aus der Gefahrenzone raus ist, liefern sich Philip Gogulla und zwei Krefelder ein kleines Gefecht im Slot. Und dann liegt das Spielgerät plötzlich im Kasten.

54 Alexander Blank Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Blank (Krefeld Pinguine)

Mit der Strafe wegen Hakens geht es in das Powerbreak.

53 Was ist der Austin Ortega torgefährlich! Gerade lauert der Neuzugang am rechten Eck weitsichtig darauf, dass der Puck von hinter dem Tor an ihm vorbeirauscht. Und tatsächlich, gerade so kann der Kalifornier noch an der Direktabnahme gehindert werden.

52 Die Krefelder bleiben die bissigere Mannschaft. Nach den zwei Führungen hat das Team von Igor Sacharkin Blut geleckt.

50 Nun wieder der KEV! Laurin Braun hält stramm aus der Zentrale drauf. Daniel Fießinger kann weit genug zur Seite klären, um den Rebound zu verhindern.

49 Das darf eigentlich nicht passieren, dass man sich in Unterzahl so auskontern lässt. Erneut müssen sich die Hausherren auch ein wenig an die eigene Nase fassen.

49 Austin Ortega München Tor für EHC München, 2:2 durch Austin Ortega

Das ist wieder bockstark gemacht. Yasin Ehliz skatet auf links in das letzte Drittel und hat die Übersicht für den am langen Eck lauernden Austin Ortega, der bereits sein achtes Saisontor erzielt.

47 Dann steht fest: Für 17 Sekunden stand die Uhr still. Weiter geht das Powerplay der Münchner.

47 Kuriose Situation! Lessio bittet die Unparteiischen zu sich und merkt an, dass seine Strafzeit auf der Uhr nicht abläuft. Das Schiedsrichtergespann schaut sich die letzten Sequenzen des Spiels noch einmal auf dem Bildschirm an, um die genaue Zeit der Strafe zu bestimmen.

47 Lucas Lessio Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Lucas Lessio (Krefeld Pinguine)

Strafe wegen Hakens, jetzt müssen die Pinguine natürlich aufpassen.

47 Was für ein Save von Oleg Shilin! Zach Redmond hat auf rechts eigentlich das freie Eck vor sich, doch der russische Goalie bekommt irgendwie noch den Schoner dazwischen!

47 Der EHC steht nun unter Zugzwang. Aus dem Spiel heraus tun sich die Münchner weiter schwer, ihr bisher einziger Treffer war Folge eines Abwehrfehlers.

45 2.433 Zuschauer befinden sich heute in der Yayla-Arena und sind weiterhin bestens gelaunt.

44 Niederberger bekommt den Puck aus kurzer Distanz in das Gesicht und begibt sich zur Behandlung in die Katakomben.

43 Alexander Bergström Krefeld Tor für Krefeld Pinguine, 2:1 durch Alexander Bergström

Die Pinguine gehen in Führung! Alexander Bergström spielt vom rechten Flügel Doppelpass mit dem letzten Verteidiger, nimmt die Scheibe direkt und wuchtet sie in das kurze Eck! Der vierte Powerplaytreffer der Krefelder in dieser Saison.

43 Schon vor dem Powerplay verbuchte Leon Niederberger eine klare Gelegenheit.

42 Trevor Parkes München Kleine Strafe (2 Minuten) für Trevor Parkes (EHC München)

Zweite Strafe am heutigen Nachmittag gegen Parkes, diesmal wegen Stockschlags.

41 Und es wird richtig gefährlich! Hager legt rüber zum linken Eck zu Austin Ortega, der gleich zweimal direkt abziehen kann! Erst wehrt Oleg Shilin wieder mirakulös ab, der zweite Versuch rauscht dann knapp links vorbei.

41 Weiter geht es, mit 40 Sekunden Powerplay für den EHC München.

41 Beginn 3. Drittel

40 Drittelfazit:

Nach dem zweiten Drittel steht es weiter unentschieden, im Mittelabschnitt sind allerdings die ersten Tore gefallen. Krefeld ging zur Drittelmitte nicht unverdient mit einer schönen von Artūrs Kulda vollendeten Kombination in Führung. Sechs Minuten später leisteten sich die zuvor defensiv so stabilen Pinguine dann aber noch einen Abwehrfehler, den Frederik Tiffels eiskalt zum Ausgleich nutzte. Nichtsdestotrotz ist das heute eine sehr starke Leistung des KEV, eine Überraschung ist hier wieder mehr als drin.

40 Ende 2. Drittel

40 Zu Beginn des Schlussdrittels werden die Münchner noch 40 Sekunden Powerplay auf der Uhr haben.

39 Patrik Hersley Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrik Hersley (Krefeld Pinguine)

Jetzt dürfen die Oberbayern auch noch in Überzahl ran, Patrik Hersley nimmt gegen Ben Smith den Stock zu hoch.

38 Nach dem Ausgleichstreffer haben die Münchner ein leichtes Übergewicht. Krefeld wirkt ein wenig angeschlagen, nachdem man mit der Führung im Rücken auf einem animischen Hoch war.

37 Philip Gogulla im Slot aus der Drehung. Oleg Shilin hält den Schoner rein, doch das war gefährlicher, als es aussah.

36 Frederik Tiffels München Tor für EHC München, 1:1 durch Frederik Tiffels

Scheibenverlust von Jesper Jensen Aabo hinter dem Tor. Der Puck raus auf Mirko Sacher ist zu ungenau rausgespielt, Frederik Tiffels hat leichtes Spiel und staubt in das linke Eck ab.

34 Zwei-gegen-Zwei-Situation für die Hausherren. Die Pinguine hinterlassen mittlerweile den etwas gefährlicheren Eindruck, auch wenn der Angriff nicht gut ausgespielt wird.

33 Jetzt starten die Krefelder tatsächlich einen gefährlichen Gegenzug. Robert Sabolič bleibt gerade noch beim sich in das Zuspiel werfenden Münchner hängen!

32 Austin Ortega verpasst einen Pass von rechts im Slot nur knapp. Dann starten die Pinguine um ein Haar einen gefährlichen Konter.

31 Ben Street aus der zweiten Reihe. Doch weiter wird es nicht wirklich gefährlich, auch da Oleg Shilin ein hervorragendes Stellungsspiel aufweist.

31 Jetzt ist hier richtig Feuer drin, auch auf den Rängen herrscht eine ausgezeichnete Stimmung. Das wird noch eine ganz schwere Aufgabe für den Ligaprimus aus München.

30 Artūrs Kulda Krefeld Tor für Krefeld Pinguine, 1:0 durch Artūrs Kulda

Die Pinguine gehen in Führung! Und das mit einer tollen Kombination. Lucas Lessio legt von rechts weit raus auf die gegenüberliegende Seite zu Niclas Lucenius, der wiederum sofort zum am rechten Eck lauernden Artūrs Kulda rüberlegt. Daniel Fießinger kann so schnell nicht reagieren und so hat Artūrs Kulda freie Bahn!

30 Auch nach dem Powerbreak geht es holprig weiter. Zwei Icing-Pfiffe gegen die Pinguine innerhalb weniger Sekunden.

29 Abseits München und Powerbreak. Weiter keine Top-Gelegenheiten auf beiden Seiten, im Fußball würde man von einem typischen Null-zu-Null-Spiel sprechen. Nur, dass es hier trotzdem in hohem Tempo hin und her geht.

28 So richtig gefährlich wird es im Powerplay lange nicht. Doch 14 Sekunden vor Ablauf der Strafe legt Lucas Lessio gerade noch für den rechts mitgelaufenen Alexander Blank quer, der an Frank Mauer hängenbleibt. Der Puck liegt lange frei rum, bis Daniel Fießinger ihn endlich findet!

26 Justin Schütz München Kleine Strafe (2 Minuten) für Justin Schütz (EHC München)

Der Unparteiische zeigt eine Strafe an, doch keiner will etwas gesehen haben. In der Wiederholung wird es deutlich, Justin Schütz nimmt an der Bande tatsächlich den Stock zu hoch. Gutes Auge des Schiedsrichters.

26 Chancen auf beiden Seiten! Trifft Trevor Parkes da sogar den Pfosten? Das Spiel wird offener.

25 Jetzt verlieren die Münchner die Scheibe tatsächlich leichtfertig im Mittelfeld. Leon Niederberger kommt aus der zweiten Reihe zum Abschluss.

24 Um ein Haar ein Puckgewinn von Dominik Tiffels an der blauen Linie. Zach Redmond holt sich die Scheibe gerade noch zurück.

23 Justin Schütz dribbelt sich mal im Alleingang durch, doch die KEV-Defensive ist weiter aufmerksam und stellt den Angreifer von beiden Seiten.

21 Und da wird es tatsächlich brandgefährlich! Ein Lessio-Abschluss von links prallt ab und segelt tückisch durch den Torraum.

21 Mit 23 Sekunden Überzahl für die Pinguine geht es weiter.

21 Beginn 2. Drittel

20 Drittelfazit:

Zwischen Krefeld und München steht es nach einem umkämpften ersten Drittel noch torlos. Nach Abschlüssen haben die Gäste aus Oberbayern ein deutliches Übergewicht, allerdings war kein einziger Hochkaräter dabei. Die Pinguine gaben nur einen einzigen harmlosen Versuch von Leon Niederberger ab und trotzdem hat man kaum das Gefühl, dass sie ungefährlicher unterwegs sind als die Gäste. Auf alle Fälle ist es eine sehr interessante Begegnung.

20 Ende 1. Drittel

20 Dass im Vier-gegen-Vier nun deutlich mehr Platz auf dem Eis ist, spiegelt sich im Spielgeschehen nicht wirklich wider.

19 Frederik Tiffels München Kleine Strafe (2 Minuten) für Frederik Tiffels (EHC München)

Die Überzahl währt allerdings nicht lange, Frederik Tiffels mit einem unnötigen Beinstellen im eigenen Drittel.

19 Jesper Jensen Aabo Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Jesper Jensen Aabo (Krefeld Pinguine)

Check in die Bande gegen Trevor Parkes, der da ziemlich angesäuert ist. Ein Powerplay kann in einer solch engen Partie natürlich ein Brustlöser sein.

18 Weiter liegt ein Tor nicht wirklich in der Luft. Beide Teams verteidigen kompromisslos und gehen gegen einen höchst konzentrierten Gegner lieber kein zu großes Risiko.

16 Jetzt wird es schon deutlich gefährlicher, ein Versuch von Alexander Weiß aus der zweiten Reihe rauscht nur knapp am rechten Winkeleck vorbei. Da wäre Fießinger wohl chancenlos gewesen.

15 Da ist der erste Abschluss der Pinguine! Leon Niederberger hält vom linken Flügel drauf. Allerdings perfekt für Daniel Fießinger, mit so einem laschen Versuch warmgeschossen zu werden.

15 Ben Smith von halbrechts, doch wieder ist der halbhohe Schuss zu unplatziert. Eine Glanzparade muss Oleg Shilin weiter nicht auspacken.

14 Nach Schüssen steht es 9:0 für die Münchner. Auf dem Eis spiegelt sich das klare Übergewicht aber nicht unbedingt wider, auch die Versuche de Oberbayern waren doch eher harmlos.

12 Powerbreak! Noch keine Tore in der Yayla-Arena.

11 In Gleichzahl ist es ein sehr umkämpftes Spiel ohne viele Abschlüsse, aber sehr interessant anzuschauen.

10 Der russische Goalie hat im gegnerischen Powerplay allerhand zu tun. Am aus seiner Sicht linken Eck hält er den Puck gerade noch vor dem heraneilenden Street fest.

9 Noch so ein Geschoss, diesmal von Jonathon Blum. Shilin kann nur zur Seite abwehren, dort ist aber kein Gästeakteur zur Stelle.

8 Ben Street mit dem ersten gefährlichen Abschluss! Oleg Shilin hält den strammen Schuss aus dem Hinterhalt fest.

8 Artūrs Kulda Krefeld Kleine Strafe (2 Minuten) für Artūrs Kulda (Krefeld Pinguine)

Der in Leipzig geborene Lette muss wegen Behinderung vom Eis.

7 Auch hier wird in den ersten Minuten klar: Die Krefeld Pinguine sind konkurrenzfähig geworden. Die Erfolge gegen die Roosters und die Wild Wings waren keine Eintagsfliegen.

5 Von der blauen Linie kommt die Scheibe vor das Münchner Tor. Maximilian Daubner kann den am rechten Pfosten lauernden Alexander Weiß gerade noch abdrängen.

5 Zuvor hatte Bastian Eckl bei einem heftigen Check in die Bande seinen Helm verloren und musste deshalb den Weg zur Bank antreten.

4 Leichtsinniger Scheibenverlust von Patrik Hersley, seine Mitspieler können einen gefährlicheren Abschluss der Münchner gerade noch verhindern.

3 Jetzt die Pinguine, die sich hier in den Anfangsminuten keineswegs verstecken. Noch steht kein Abschluss zu Buche, doch die Seidenstädter machen es sich für lange Zeit in der gegnerischen Zone bequem.

1 40 Sekunden gespielt, da gibt Yasin Ehliz vom rechten Flügel den ersten Schuss ab. Oleg Shilin ist hellwach, hält das Eck mit dem Schoner zu.

1 Und los! Der erste Puck geht an die schwarz gekleideten Gastgeber.

1 Spielbeginn

Die Starting Six: Für Krefeld beginnen Oleg Shilin im Tor, Mirko Sacher, Jesper Jensen Aabo, Jeremy Bracco, Niclas Lucenius und Lucas Lessio. Auf Münchner Seite erhält Daniel Fießinger im Kasten den Vorzug vor Danny aus den Birken. Außerdem starten Jonathon Blum, Maximilian Daubner, Austin Ortega, Patrick Hager und Yasin Ehliz.

Hoffnung dürfte den Pinguinen zudem machen, dass die Münchner gedanklich schon beim EVZ sein könnten. Wo? Beim amtierenden Schweizer Meister EV Zug, gegen den es in den letzten beiden Partien der Champions League-Gruppenphase um nichts anderes als das Weiterkommen geht. Schon am Dienstag steht das Heimspiel an, in der Woche darauf geht es in die Schweiz.

Es war bereits der zweite Sieg in der noch jungen Amtszeit von Sacharkin. Schon zum Einstand des vorherigen Co-Trainers hatten die Pinguine zuhause mit 4:3 gegen Iserlohn gewonnen. Durch die zwei Siege haben die Seidenstädter die Abstiegsränge verlassen und wollen den Vorsprung heute im besten Fall natürlich noch ausbauen.

Auf der anderen Seite ist bei den Pinguinen unter dem neuen Coach Igor Sacharkin ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. In Deutschland werde einfaches Eishockey gespielt, das in Schweden gefalle ihm mehr, sagte der Russe vor dem Auswärtsspiel in Schwenningen fast schon ein wenig überheblich. In den nächsten Wochen gehe es für sein Team nur darum, zu gewinnen. Doch der Erfolg gibt dem 63-Jährigen Recht, prompt fuhr er bei den Wild Wings einen imminent wichtigen 3:1-Erfolg ein.

Da wäre auf der einen Seite die Tatsache, dass die Münchner am Freitag ihre erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit kassiert haben - mit 2:3 unterlag das Team von Urgestein Don Jackson durch einen späten Treffer von Anthony Rech den Grizzlys Wolfsburg in der Olympia-Eishalle.

8:5, 6:1, 4:1, 9:2, 8:1 - mit diesen Resultaten setzte sich München zuletzt fünfmal in Folge gegen Krefeld durch. Und auch wenn sich die Oberbayern auch zu Beginn der neuen Saison wieder an der Tabellenspitze befinden und die Pinguine in den unteren Regionen, scheint die Ausgangslage diesmal nicht ganz so eindeutig.