Schlechter kann es für den tschechischen Schlussmann kaum laufen. Jetzt bekommt er auch noch einen Schlittschuh an den Helm.

Tor für EHC München, 2:2 durch Zach Redmond Sofort der Ausgleich! Die Strafe gegen Köln ist angezeigt, München befindet sich daher mit dem sechsten Feldspieler auf dem Eis. Von rechts kommt das Hartgummi zum an der zentralen blauen Linie platzierten Zach Redmond, der durch das Getümmel in das rechte Eck trifft!

Tor für EHC München, 1:2 durch Ben Street Aus dem Nichts der Anschluss für die Gastgeber! Bei einem Konter steht die Kölner Defensive nicht gut sortiert. Von der rechten Seite spielt zu Ben Street, der das lange Eck anvisiert und via Innenpfosten Tomáš Pöpperle überwindet!

Marcel Müller mit der Chance auf das 3:0! Sein Mitspieler auf rechts bekommt das Hartgummi unter Bedrängnis doch noch diagonal gespielt und findet Müller am langen Eck, der gerade noch im Eins-gegen-Eins mit Danny aus den Birken hängenbleibt!

Maximilian Glötzl mit viel Mut beim strammen Abschluss aus vollem Lauf. Dass der 19-Jährige nicht zurücksteckt, hat er schon beim Fight mit Spencer Machacek am ersten Spieltag bewiesen.

Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Moritz Müller Das geht viel zu einfach! Die Münchner Defensivabteilung schaut nur zu, wie Moritz Müller aus dem linken Eck vor den Kasten spaziert. Aus kurzer Distanz überwindet er Danny aus den Birken am nahen Pfosten.

Frederik Tiffels mit der Konterchance, bleibt mit dem zu laschen Rückhandschuss aber an Tomáš Pöpperle hängen.

In Gleichzahl läuft es für die Haie fast besser, Andrej Bíreš kommt recht frei zum Abschluss und bleibt gerade noch am Schoner von Danny aus den Birken hängen.

In den letzten Sekunden hat gar München die Chance auf den Short-hander! Yannic Seidenberg sieht, dass Tomáš Pöpperle weit aus seinem Kasten gekommen ist. Beim weiten Abschluss des 37-Jährigen ist der Tscheche aber wieder zurück.

Maury Edwards mit einem komplizierten Schuss von der blauen Linie. Viel mehr bekommen die Haie in den zwei Minuten Überzahl aber nicht zu Stande.

Drittelfazit: In einem unterhaltsamen Spiel lassen die Tore noch auf sich warten. Gelegenheiten waren auf beiden Seiten jedoch zur Genüge vorhanden. So traf Frederik Tiffels gegen seinen Ex-Verein den Pfosten und das Außennetz, auf der Gegenseite konnte Lucas Dumont eine Vier-gegen-Eins-Situation nicht verwerten und schoss daneben. München hatte insgesamt leichte Vorteile, die Haie halten jedoch überraschend gut mit.

Köln wieder vollständig und mit der nächsten Chance. Mit einem Abpraller bleibt Jon Matsumoto aus kurzer Distanz an Danny aus den Birken hängen.

Und da ist Tiffels auch schon! Aus der Drehung jagt er das Spielgerät in das Außennetz. Eine schöne Kombination über mehrere Stationen war vorhergegangen.

Riesenchance für den EHC! Philip Gogulla rückt über rechts vor und legt in die Mitte zu Patrick Hager zurück. Tomáš Pöpperle macht genau im richtigen Moment den Schritt nach rechts und kann dadurch gerade noch den Winkel verkürzen!

Das gibt es doch nicht! Vier Haie haben nur noch Konrad Abeltshauser vor sich, der sich verzweifelt auf das Eis wirft. Was macht Lucas Dumont? Er schießt weit vorbei.

Der KEC findet besser in die Partie, kann das Geschehen mittlerweile weiter vom eigenen Kasten entfernt halten.

Jetzt befindet sich Frederik Tiffels auf dem Eis und hat auf halbrechts die Chance auf das 1:0 gegen seinen Ex-Verein. Der Rückhandschuss prallt an den linken Pfosten !

Die Münchner werden ihrer Favoritenrolle in den ersten Minuten komplett gerecht. Köln kann sich kaum befreien.

Und los! Der erste Puck geht an die dunkelblau gekleideten Gastgeber.

Die heutigen Starting Six : Für München beginnen Danny aus den Birken, Daryl Boyle, Yannic Seidenberg, Trevor Parkes, Frederik Tiffels und Ben Street. Haie-Coach Uwe Krupp schickt Tomáš Pöpperle, Moritz Müller, Maury Edwards, Maximilian Kammerer, Andreas Thuresson und Jon Matsumoto ins Rennen. Der frühere Fischtown-Goalie erhält heute also den Vorzug gegenüber Justin Pogge, der gegen die Grizzlys den Kasten hütete.

Klar gab es während der Einteilung in Nord- und Südgruppe eine Zeit lang keine Duelle zwischen Münchnern und Kölnern. Trotzdem ist es beachtlich, dass die Haie seit Neujahr 2017 nicht mehr im Olympia-Eisstadion gewinnen konnten. Patrick Hager steuerte damals noch einen Treffer zum 2:1-Erfolg der Domstädter bei. Seither stehen acht Heimsiege in Folge des EHC zu Buche.

Eine besondere Partie ist die heutige für Frederik Tiffels. Der gebürtige Kölner lief zwischen 2018 und 2021 126 Mal für die Haie auf und war dort insgesamt an 93 Toren beteiligt. Heute trifft der Flügelstürmer zum ersten Mal in einem anderen DEL-Trikot auf seinen Heimatverein.

Die Haie konnten ebenfalls einen Auftaktsieg, allerdings nur zwei Punkte feiern. In einem kampfbetonten Spiel gegen die Grizzlys, das unter anderem durch einen spektakulären Fight zwischen Youngster Maximilian Glötzl und dem Wolfsburger Routinier Spencer Machacek in Erinnerung bleiben wird, besorgte Maury Edwards nach 48 Sekunden der Overtime den entscheidenden Treffer zum 2:1. Im ersten Drittel hatte Landon Ferraro getroffen.

Schon am Donnerstag setzte der EHC ein dickes Ausrufezeichen. Beim amtierenden Meister in Berlin setzte sich das Team von Don Jackson mit 4:1 durch. Danny aus den Birken war im Kasten bestens aufgelegt, vorne trugen sich Zach Redmond, Yannic Seidenberg, Yasin Ehliz und Neuzugang Austin Ortega in die Torschützenliste ein.