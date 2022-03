20 Halbzeitfazit:

Die Telekom Baskets Bonn führen mit 48:27 gegen den FC Bayern München. Dabei dominierten die Bonner von Beginn an die Begegnung und führen somit verdient im Spitzenspiel. Immer wieder hatten die Münchener Probleme ihre Gegenspieler vor sich zu halten und somit fiel es Parker Jackson-Cartwright und Co leicht Druck auf den Korb auszuüben. Dazu sammelten die Magentafarbenen bereits zehn Offensiv-Rebounds, die sie auch mehrmals zu einfach Punkten verwandeln konnte. Bei den Münchenern scheint nach den harten letzten Tagen etwas die Konzentration zu fehlen und so luden sie die Bonner mehrmals mit Turnovern zu einfachen Fastbreak-Punkten ein.

20 Ende 2. Viertel

18 Den muss Michael Kessens eigentlich sicher machen. Wieder verliert erst Darrun Hilliard den Ball und die Bonner haben einen vier gegen null Fastbreak. Javontae Hawkins verliert erst fast noch den Ball, spielt ihn dann aber doch noch weiter auf Michael Kessens, der allerdings komplett offen das Dunking vergibt.

16 Bei den Bonnern funktioniert heute alles. Darrun Hilliard spielt einen schlechten Pass im Aufbau und Javontae Hawkins kann ihn einfach abfangen. Javontae Hawkins spielt dann Ball schnell nach vorne auf den freien Skyler Bowlin am rechten Flügel, der direkt im Fastbreak für drei Punkte abschließt.

15 Drittes Foul für Karsten Tadda und dann auch noch ein ziemlich blödes. Die Münchener dürfen nach einem Ausball mit wenigen Sekunden auf der Wurfuhr einwerfen von der Grundlinie einwerfen und Vladimir Lučić spielt den Ball auf den einlaufenden Darrun Hilliard. Karsten Tadda versucht ihn noch beim direkten Wurf zu stören, rennt dabei jedoch in Hilliard rein. Hilliard hatte noch einen Fuß auf der Linie, daher gibt es nur zwei Freiwürfe und Hilliard trifft sie beide.

13 Super Spielzug der Münchener, aber Lučić kann ihn nicht vollenden. Lučić bekommt in der rechten Ecke einen Block zur Mitte gestellt, täuscht dann aber nur an und cuttet über die Grundlinie zum Korb. Šiško spielt von oben den hohen Pass zum freien Lučić, der allerdings das Dunking nicht verwandelt.

12 Da haben die Münchener etwas Glück. Erst holt Saulius Kulvietis, dann Leon Kratzer den Offensiv-Rebound und beide male stehen Karsten Tadda und danach Javontae Hawkins komplett frei an der Dreierlinie. Diesmal können die Magentafarbenen das allerdings nicht ausnutzen und verwerfen.

11 Bonn startet das zweite Viertel, wo sie das erste aufgehört haben. Wieder kommt Parker Jackson-Cartwright an Ognjen Jaramaz vorbei und kann am Korb abschließen. Dort wird er zwar von Jaramaz mit einem Foul am Erfolg gehindert, versenkt jedoch danach beide Freiwürfe.

11 Beginn 2. Viertel

10 Viertelfazit:

Nach dem ersten Viertel führt Bonn mit 26:12 gegen München. Dabei war der Gastgeber bis jetzt komplett überlegen. Immer wieder kamen sie leicht zum Korb der Münchener und der Tabellenführer ist bis jetzt immer einen Schritt zu langsam.

10 Ende 1. Viertel

9 Die Bayern verteidigen gerade nicht aggressiv genug. Tyson Ward geht früh im Angriff leicht an seinem Gegenspieler Paul Zipser vorbei und kann ohne Mühe am Korb abschließen.

8 Bonn erspielt sich eine kleine Führung. Oben spielt Skyler Bowlin ein Pick-and-Roll mit Michael Kessens und die Bayern versuchen es zu switchen. Allerdings drückt Bowlin einfach ab, bevor Othello Hunter den Wurf erschweren kann und er trifft für drei Punkte.

6 Bei den Magentafarbenen haben schon früh in der Begegnung Parker Jackson-Cartwright und Karsten Tadda jeweils zwei persönliche Fouls. Die Bonner spielen somit erstmal ohne die beiden Guards.

4 Starker Angriff von Parker Jackson-Cartwright! Er geht von oben über rechts zum Korb und ist einfach zu schnell für seinen Gegenspieler Ognjen Jaramaz. Jaramaz foult ihn noch beim Treffer am Korb, sodass Jackson-Cartwright mit einem zusätzlichen Freiwurf das Drei-Punkte-Spiel vollenden kann.

2 Die Bayern suchen früh im Angriff ihren BBL-Topscorer Deshaun Thomas im rechten Low Post. Deshaun Thomas geht über die Grundlinie zum Korb und wird beim Abschluss von Karsten Tadda gefoult. An der Linie kann Thomas jedoch nur den ersten von zwei Freiwürfen verwandeln.

1 Die Begegnung läuft und startet mit Ballbesitz für München. Die ersten Punkte machen allerdings die Gastgeber. Parker Jackson-Cartwright findet den vom linken Flügel cuttenden Jeremy Morgan für einen einfachen Abschluss am Korb.

1 Spielbeginn

Für die Münchener starten Ognjen Jaramaz, Darrun Hilliard, Vladimir Lučić, Deshaun Thomas und Leon Radošević. Bonn beginnt mit Parker Jackson-Cartwright, Karsten Tadda, Jeremy Morgan, Javontae Hawkins und Saulius Kulvietis.

Neben Head-Coach Andrea Trinchieri werden die Münchener auch auf Nick Weiler-Babb verzichten müssen. Weiler-Babb erlitt gegen die Hamburg Towers eine Gehirnerschütterung und fällt somit erstmal aus. Wieder zurück ist hingegen Paul Zipser, der nach 271 Tagen Pause gegen Hamburg wieder auf den Platz zurückkehrte. Bei den Gastgebern fehlte am Wochenende noch der angeschlagene National-Center Leon Kratzer, der heute jedoch wieder in den Kader zurückkommt.

Der FC Bayern München hat in der BBL eine Bilanz von 18 Siegen und nur 5 Niederlagen. Zuletzt spielte man am Sonntag und gewann dort mit 83:62 deutlich im Süd-Duell gegen Brose Bamberg. Trotz eines deutlichen 100:81-Sieg im Hinspiel gegen Bonn, warnt Co-Trainer Demond Green vor den Baskets: “Das ist natürlich aktuell das Spitzenspiel und für uns das vierte in sieben Tagen. Bonn wird hochmotiviert sein, da sie zuletzt gegen Crailsheim ein wichtiges Spiel gewonnen haben und wir sie außerdem im Hinspiel klar besiegen konnten.“ Green wird auch in Bonn wieder den ausfallenden Head-Coach Andrea Trinchieri ersetzen.

Die Begegnung ist ein absolutes Spitzenspiel. Mit den Telekom Baskets Bonn empfängt der aktuelle Tabellenzweite den Tabellenführer aus München. Die Bonner stehen aktuell bei einer Bilanz von 16-7 und gewannen auch ihr Spiel am vergangenen Samstag gegen die HAKRO Merlins Crailsheim mit 101:96. Nachdem die Baskets einen hervorragenden Saisonstart mit zwischenzeitlicher Tabellenführung verbuchen konnte, stehen sie in den letzten zehn spielen nur noch 5-5 und mussten bereits nach dem Hinspiel gegen die Münchener die Tabellenführung an diese abgeben. Herausragender Akteur bei den Magentafarbenen ist Point Guard Parker Jackson-Cartwright mit 18,9 Punkten und 7,5 Assits im Schnitt.